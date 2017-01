Damková byla zvolena do komise rozhodčích FIFA

před 47 minutami

Praha - Dagmar Damková byla jako první český zástupce v historii zvolena na čtyři roky do komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Dosud stejnou funkci zastávala v UEFA, kde bude pokračovat. Bude se tak starat o sudí v obou hlavních fotbalových organizacích světa.

"Udělalo mi to obrovskou radost. Vím, že se o tom již spekulovalo, ale já nemám ráda spekulace, vždy to může být jinak, a proto jsem se k ničemu ani nevyjadřovala. Nicméně teď to mám černé na bílém a najdu si chvilku na oslavu, neboť taková událost se opravdu nestává každý den," řekla Damková pro web FAČR.

"Jsem ráda, že dvě největší fotbalové instituce světa si váží mojí práce a dokážou ji ocenit. Je to pro mě obrovská čest," dodala Damková.

Dvaačtyřicetiletá bývalá ligová rozhodčí se pískání věnuje od svých 21 let. Jako vůbec první žena se probojovala do české nejvyšší soutěže, kde řídila 45 utkání. Dalších 101 zápasů přidala na mezinárodní scéně. V roce 2011 kariéru ukončila kvůli zvolení do komise UEFA.

Od září 2011 do loňského jara vedla i komisi rozhodčích na FAČR, jenže právě kvůli pracovnímu vytížení v mezinárodních organizacích musela skončit.

