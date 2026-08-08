Další skandál mocného Infantina. Údajná milenka měla dostat peníze od UEFA

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace, čelí obvinění z poměru s podřízenou v době, kdy působil v evropské asociaci UEFA. Žena při odchodu dostala šestimístnou částku, šéf FIFA vše popírá.
Gianni Infantino má další problém. Muž, který už deset let stojí v čele světového fotbalu, tentokrát čelí nepříjemným otázkám kvůli své minulosti v UEFA.
Podle vyšetřování britského deníku The Telegraph měl mít během působení v evropské fotbalové unii vztah s jednou z podřízených zaměstnankyň. Ta později odešla se šestimístným finančním vyrovnáním.
Infantino všechna obvinění kategoricky odmítá.
Příběh se vrací do doby, kdy ještě nebyl prezidentem FIFA. Švýcarský funkcionář pracoval v UEFA od roku 2000 a v letech 2009 až 2016 zastával funkci generálního sekretáře.
Právě v tomto období měl podle Telegraphu navázat vztah se zaměstnankyní organizace. V té době byl Infantino ženatý a měl čtyři děti.
Britský list tvrdí, že žena byla během údajného vztahu povýšena. Když následně z UEFA odcházela, obdržela odstupné v šestimístné výši a organizace jí měla zaplatit také studium MBA na obchodní škole.
A právě peníze dávají celé záležitosti rozměr, který přesahuje Infantinův soukromý život. UEFA totiž existenci finančního vyrovnání nepopřela.
Potvrdila, že dotyčné osobě byla při odchodu vyplacena částka, a zároveň uvedla, že o tvrzeních týkajících se jejího vztahu s Infantinem věděla. Podle zástupců evropské asociace však vyrovnání odpovídalo tehdejším zaměstnaneckým pravidlům. Ta byla od té doby zpřísněna.
FIFA se za svého prezidenta postavila. „Gianni Infantino tato obvinění důrazně odmítá a jsou kategoricky nepravdivá,“ uvedl jeho mluvčí.
Jakékoli náznaky nevhodného chování či porušení pravidel označil za pomlouvačné. Zdůraznil také, že si na Infantinovo chování nikdy nestěžoval žádný zaměstnanec UEFA ani FIFA.
Podle Telegraphu se však záležitost měla řešit už uvnitř tehdejšího vedení evropského fotbalu. Infantina měl kvůli údajnému vztahu konfrontovat prezident UEFA Michel Platini. Žena poté organizaci opustila.
Pro současného prezidenta FIFA přichází kauza v mimořádně nepříjemnou chvíli. V posledních týdnech se dostal do otevřeného střetu s UEFA kvůli plánu zapojit soukromé investory do společnosti spojené s největšími soutěžemi FIFA včetně mistrovství světa.
UEFA proti záměru vystoupila mimořádně ostře a obvinila FIFA, že fotbal využívá k obohacování sebe a svých přátel.
Teď se spor kolem jednoho z nejmocnějších mužů světového sportu přesouvá z miliardových obchodů do jeho osobní minulosti.
Jisté zatím je, že UEFA ženě skutečně zaplatila. Zda za vyrovnáním stál údajný poměr s Infantinem, zůstává tvrzením, které prezident FIFA důrazně odmítá.
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