Další! Ronaldovi nevoněla otázka na Messiho. Že je zpět, se stejně zpochybňuje

Když při vstupu do fotbalového MS nevstřelil gól Demokratické republice Kongo a ze hřiště odcházel po remíze 1:1, fanoušci soupeře se mu vysmívali skandováním jména Lionela Messiho, který už od začátku šampionátu střílí jednu branku za druhou. A o svém rivalovi musel Ronaldo poslouchat i po drtivé portugalské výhře nad Uzbekistánem.
Jednačtyřicetiletý střelec přispěl ke kanonádě 5:0 dvěma góly a stal se prvním fotbalistou, který skóroval na šesti mistrovstvích světa.
Přesto po utkání dostával i otázky na Messiho, s nimiž se musí vyrovnávat celou kariéru. Po jedné z nich už reportéra utnul a požádal média o další otázku.
„Mohu vám říct, že to byl velmi náročný týden,“ odpovídal v jinou chvíli. „Těžký týden, během kterého se k nám, tím myslím všechny hráče a zejména trenéra, veřejnost chovala velmi tvrdě.“
„Když se daří, je Cristiano dobrý. Když ne, je už příliš starý a měl by skončit,“ připomněl Ronaldo náladu po klání proti Kongu.
„Tak to bude vždycky. Já i moji spoluhráči jsme ale odpověděli dobře,“ dodal.
Že cítí zadostiučinění, bylo znát i po závěrečném hvizdu. „Jsem zpátky!“ hlásil do kamery.
Kritiku z velké části umlčel, ne ale zcela.
Například online deník The Athletic se zaměřil na to, jestli si hvězdy na aktuálním MS nenafukují statistiky. A zvláštní pozornost věnoval právě Ronaldovi.
„Nesmíte mu dát ani kousíček místa. Pokud to uděláte, je s vámi konec,“ komentoval portugalského střelce trenér Uzbekistánu a bývalý mistrný obránce Fabio Cannavaro.
Ronaldo ale prostor dostal, zvlášť u prvního gólu se mezi soupeřovými obránci pohyboval až nečekaně volně.
„Byly to jeho první branky na velkém turnaji za posledních pět let,“ upozornil novinář James Horncastle. „Znamená to, že na Euru v Německu nebo na mistrovství světa v Kataru kousíček místa nikdy nedostal?“
Kritika se stočila k tomu, že Ronaldo dvakrát skóroval proti týmu, který podle kritiků „před necelým rokem nedokázal zvítězit nad Ománem“.
Uzbekistán je na MS poprvé v historii. Když ho ještě hrálo 32 mužstev místo současných 48, neměla středoasijské země nárok. Nyní stojí na 58. místě světového žebříčku.
Podobně je na tom Irák, proti němuž si otevřeli střelnici pro změnu Kylian Mbappé a Erling Haaland.
„Na rozšířeném MS jsou někdy rozdíly větší než obvykle,“ podotkl Horncastle.
A neodpustil si poznámku k tomu, jak Ronaldo odmrštil otázku o Messim. „Možná to udělal proto, že všech pět Messiho gólů padlo proti týmům z první třicítky světového žebříčku,“ odkázal na skutečnost, že Alžírsko i Rakousko jsou papírově těžší soupeři oproti těm, kterým zatím čelilo Portugalsko.
Na závěr skupinové fáze to bude jiné. Zatímco Messi nastoupí proti Jordánsku, jednomu z největších outsiderů turnaje, Ronalda čeká Kolumbie, v pořadí jedenáctá země aktuálního žebříčku FIFA.
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