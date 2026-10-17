„Jednoznačná kudla do zad!" Trpišovský po dalším zkratu Chorého zuřil, útočník zřejmě skončí

Tomáš Chorý čelí po utkání s Hradcem Králové v rámci 11. kola nejvyšší fotbalové soutěže obrovskému problému. Po květnovém vyhazovu zůstal v týmu úřadujícího mistra jen díky bezprecedentnímu zásahu majitele Pavla Tykače, přesto se nedokáže vyhýbat dalším nepochopitelným zkratům. Ten poslední předvedl v sobotním duelu, když na rozhodčího Jana Všetečku ukázal vztyčený prostředníček.
Je pravděpodobné, že Tomáš Chorý odehrál v dresu Slavie svůj poslední zápas. V 55. minutě zápasu s Hradcem Králové předvedl další ze svých nepochopitelných zkratů, když rozhodčího Všetečku počastoval obscénním gestem.
A znovu tak výrazně oslabil svůj tým, který v tu dobu hrál doma s východočeským sokem 0:0.
„Je to naprosto nesmyslné, stalo se opakovaně. A zrovna v pasáži, kdy jsme na tom byli nejlíp. Jednoznačně nám uškodil, stálo nás to tři body, přišli jsme o možnost závěrečného tlaku. Je to jednoznačně kudla do zad pro všechny, kteří se za něj postavili, kteří mu věřili, že podobný moment nepřijde,“ zlobil se po zápase kouč Slavie Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Je to další ze série přešlapů dvoumetrového útočníka. V minulé sezoně dostal v dresu Slavie hned tři červené karty, kvůli kterým stál celkem deset zápasů. Část trestu po vyloučení v květnovém derby si ještě přenesl do této sezony.
Právě po skandálním utkání se Spartou, v jehož závěru vtrhly na hrací plochu stovky domácích fanoušků, byl dokonce společně s Davidem Douděrou vyřazen z kádru.
„V této sezoně třikrát oslabil svůj tým způsobem, který za mě je neakceptovatelný pro hráče ve fotbalovém klubu Slavie. Je mi nesmírně líto jeho rodiny. Já už jsem s ním po jeho předchozím extempore měl dlouhý rozhovor, s dalšími delikventy, s kabinou, s lídry. Říkal jsem jim, že tato situace prostě není možná. A varoval jsem je, že při podobné příští situaci už budou pak exemplární tresty," komentoval rozhodnutí vyřadit Chorého v rozhovoru pro Odbor přátel Slavie Jaroslav Tvrdík.
Jenže do exekutivy předsedy představenstva v červenci zasáhl majitel klubu Pavel Tykač. Zatímco Douděra klub skutečně opustil, Chorý dostal bezprecedentní milost. V tomto případě se nejednalo o manažerské rozhodnutí, hrály v něm roli emoce.
„Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec, měl jsem slzy v očích. Pak jsme se potkali ve VIP, samozřejmě jsme měli radost, Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a říká: Doručeno. To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků,“ nechal se slyšet jeden z nejbohatších Čechů Tykač v rozhovoru pro iDnes.cz.
Jenže se nabízí otázka, zda svého oblíbence znovu podrží. Chorý totiž vzdor tlaku veřejnosti není schopen se dalších excesů vyvarovat. Vyloučení se jako zázrakem vyhnul už v zářijovém utkání 7. kola proti Zbrojovce Brno, kdy v 60. minutě natáhl nohu dozadu a kolíky kopačky ťuknul do hlavy brankáře Adama Hrdiny.
Dá se očekávat, že Chorý si opět odpočine, jako recidivista nemůže očekávat od disciplinární komise jakékoli slitování. A v Edenu se bude řešit další setrvání reprezentačního střelce.
Chorému na konci sezony končí v Edenu smlouva a podle zdrojů Aktuálně.cz se zástupci vedení Plzně neustále snaží přivést jednatřicetiletého útočníka zpět do Štruncových sadů. Slavii se s nabídkou na přestup měli ozvat bezprostředně po květnovém vyhazovu, v poslední době se snaží nalákat Chorého na nabídku lukrativní smlouvy.
Je ale možné, že k třaskavému transferu dojde mnohem dříve.
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