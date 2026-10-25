Další drsná ostuda United, kouč nechal sedět superstar. Horníček vychytal nulu

Fotbalisté Liverpoolu v 8. kole anglické ligy zdolali Brighton 2:0 a brankář Lukáš Horníček pomohl Newcastlu k výhře na hřišti Crystal Palace 2:0. Manchester United doma podlehl Bournemouthu 0:3 a je už osm zápasů napříč soutěžemi bez vítězství.
Liverpool na svém stadionu Anfield vyhrál v Premier League poprvé od začátku sezony. Brightonu naopak skončila úspěšná série pěti zápasů, v nichž nastřílel 15 branek a nedostal ani jedinou. Po bezbrankové čtvrteční remíze v Jablonci si náladu nezlepšil. Němec Wirtz vypálil a jeho krajan Gross nešťastně míč tečoval do vlastní sítě, Švéd Isak ještě do přestávky přidal druhý gól.
I hosté měli šance, ale když už překonali brazilského brankáře Alissona, zaskočil za něj na čáře uruguayský obránce Araújo. Liverpool poskočil na čtvrté místo a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na jeden bod.
Vítěz Konferenční ligy Crystal Palace nenaplňuje očekávání, má nejslabší obranu v Premier League a francouzský trenér Pierre Sage je po domácí prohře s Newcastlem 0:2 pod stále větším tlakem. Horníček ve dvou posledních venkovních zápasech dostal pokaždé čtyři branky, tentokrát ale udržel podruhé v Premier League čisté konto. Připsal si čtyři úspěšné zákroky. Tři body hostům zařídili Dán Osula a Barnes, další gól neplatil pro těsný ofsajd.
Krize na Old Trafford pokračuje a trenér Manchesteru United Michael Carrick má další problém. Bournemouth tady vyhrál před dvěma lety 3:0, od té doby ale ani jednou neuspěl. Jenže dnes stříleli branky jen hosté. Brazilec Rayan zužitkoval přímý kop Nizozemce Kluiverta a pak Tavernier s Brazilcem Evanilsonem trestali chyby v domácí obraně.
Příští soupeř Sparty v Evropské lize vyhrál v Premier League podruhé za sebou a opustil sestupové příčky. Celý zápas strávil pouze na lavičce kapitán Rudých ďáblů Bruno Fernandes.
Ligový nováček Hull po skvělém startu do sezony ubral plyn a už šest kol je bez výhry. Nepovedlo se mu zvítězit ani proti Brentfordu, přestože Skot McBurnie proměnil penaltu. Ouattara z Burkiny Faso stanovil remízu 1:1.
Anglická fotbalová liga - 8. kolo:
Crystal Palace - Newcastle 0:2 (47. Osula, 58. Barnes), Hull - Brentford 1:1 (24. McBurnie z pen.- 64. Ouattara), Liverpool - Brighton 2:0 (17. vlastní Gross, 21. Isak), Manchester United - Bournemouth 0:3 (38. Rayan, 43. Tavernier, 71. Evanilson),
17:30 Sunderland - Leeds.
Tabulka:
1.
Manchester City
8
7
0
1
20:9
21
2.
Arsenal
8
7
0
1
13:5
21
3.
Brighton
8
5
1
2
23:7
16
4.
Liverpool
8
4
3
1
11:8
15
5.
Chelsea
8
4
1
3
17:15
13
6.
Brentford
8
2
5
1
14:9
11
7.
Newcastle
8
3
2
3
12:14
11
8.
Aston Villa
8
3
2
3
9:12
11
9.
Leeds
7
2
4
1
9:6
10
10.
Hull
8
2
4
2
9:8
10
11.
Everton
8
2
4
2
8:9
10
12.
Ipswich
8
3
1
4
12:16
10
13.
Bournemouth
8
2
3
3
12:13
9
14.
Tottenham
8
2
3
3
8:10
9
15.
Fulham
8
2
2
4
8:10
8
16.
Manchester United
8
1
4
3
10:13
7
17.
Crystal Palace
8
2
1
5
9:19
7
18.
Nottingham
8
1
3
4
6:10
6
19.
Coventry
8
2
0
6
6:15
6
20.
Sunderland
7
1
1
5
6:14
4
„Ty kurvy komunistický mi chtějí dát milost!“ Radim Kuthan odmítl úlevu od režimu
Matka se bála, že se její syn z uranových dolů nevrátí živý. Radim Kuthan ale milost, která mu měla zkrátit patnáctiletý trest, odmítl. Považoval ji za ponížení: nechtěl přijmout výhodu od režimu, který ho neprávem věznil.
„Ve 4:36 rozhodují jen mafiáni!“ Plný Staromák bouřil, další protest svolal Minář na Letnou
Víkendové protesty na obranu ČT a ČRo vyvrcholily v neděli v Praze. Demonstraci nazvanou Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jakým poslanci návrh na změnu financování médií v sobotu ve 4:36 ráno poslali do druhého čtení. Organizátoři po hodině a půl zcela plného náměstí ohlásili další demonstraci na 15. listopadu na Letné.
Kritizovaný Brunes explodoval. Na Letné se čtyřikrát veslovalo, reagoval i Haaland
Fotbalisté Sparty ve 12. kole první ligy díky čtyřem gólům Jonatana Brunese porazili doma předposlední tým tabulky Slovácko 5:1. Norský útočník zkompletoval hattrick mezi 14. a 37. minutou, ve druhé půli navíc uzavřel skóre. Po změně stran se prosadil ještě Andrew Irving, za hosty skóroval jen v 59. minutě Tichomir Kostadinov.
Čech bojuje pivem proti Rusům. Ve vzduchu je cítit popel a deprese, vypráví
Pražskému pivovarníkovi Ladislavu Vrtišovi ve druhé třídě paní učitelka prozradila, že už není soudružka. Od roku 2022 se angažuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům a vojákům. V posledních letech je členem skupiny přátel „Pivem proti Putinovi“, která se zformovala kolem pražské hospůdky Dno Pytle. Pro Aktuálně.cz teď napsal reportáž ze své nedávné cesty.
Přenos skončil Sparta - Slovácko 5:1. Haalandův bratranec si otevřel střelnici, dal čtyři góly
Sledovali jste online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slováckem.