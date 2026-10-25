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Sport

Další drsná ostuda United, kouč nechal sedět superstar. Horníček vychytal nulu

ČTK,Sport
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Fotbalisté Liverpoolu v 8. kole anglické ligy zdolali Brighton 2:0 a brankář Lukáš Horníček pomohl Newcastlu k výhře na hřišti Crystal Palace 2:0. Manchester United doma podlehl Bournemouthu 0:3 a je už osm zápasů napříč soutěžemi bez vítězství.

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Harry Maguire po utkání Manchester United - AFC BournemouthFoto: REUTERS – Chris Radburn
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Liverpool na svém stadionu Anfield vyhrál v Premier League poprvé od začátku sezony. Brightonu naopak skončila úspěšná série pěti zápasů, v nichž nastřílel 15 branek a nedostal ani jedinou. Po bezbrankové čtvrteční remíze v Jablonci si náladu nezlepšil. Němec Wirtz vypálil a jeho krajan Gross nešťastně míč tečoval do vlastní sítě, Švéd Isak ještě do přestávky přidal druhý gól.

I hosté měli šance, ale když už překonali brazilského brankáře Alissona, zaskočil za něj na čáře uruguayský obránce Araújo. Liverpool poskočil na čtvrté místo a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na jeden bod.

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Vítěz Konferenční ligy Crystal Palace nenaplňuje očekávání, má nejslabší obranu v Premier League a francouzský trenér Pierre Sage je po domácí prohře s Newcastlem 0:2 pod stále větším tlakem. Horníček ve dvou posledních venkovních zápasech dostal pokaždé čtyři branky, tentokrát ale udržel podruhé v Premier League čisté konto. Připsal si čtyři úspěšné zákroky. Tři body hostům zařídili Dán Osula a Barnes, další gól neplatil pro těsný ofsajd.

Krize na Old Trafford pokračuje a trenér Manchesteru United Michael Carrick má další problém. Bournemouth tady vyhrál před dvěma lety 3:0, od té doby ale ani jednou neuspěl. Jenže dnes stříleli branky jen hosté. Brazilec Rayan zužitkoval přímý kop Nizozemce Kluiverta a pak Tavernier s Brazilcem Evanilsonem trestali chyby v domácí obraně.

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Anglická fotbalová liga - 8. kolo:

Crystal Palace - Newcastle 0:2 (47. Osula, 58. Barnes), Hull - Brentford 1:1 (24. McBurnie z pen.- 64. Ouattara), Liverpool - Brighton 2:0 (17. vlastní Gross, 21. Isak), Manchester United - Bournemouth 0:3 (38. Rayan, 43. Tavernier, 71. Evanilson),

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17:30 Sunderland - Leeds.

Tabulka:

1.

Manchester City

8

7

0

1

20:9

21

2.

Arsenal

8

7

0

1

13:5

21

3.

Brighton

8

5

1

2

23:7

16

4.

Liverpool

8

4

3

1

11:8

15

5.

Chelsea

8

4

1

3

17:15

13

6.

Brentford

8

2

5

1

14:9

11

7.

Newcastle

8

3

2

3

12:14

11

8.

Aston Villa

8

3

2

3

9:12

11

9.

Leeds

7

2

4

1

9:6

10

10.

Hull

8

2

4

2

9:8

10

11.

Everton

8

2

4

2

8:9

10

12.

Ipswich

8

3

1

4

12:16

10

13.

Bournemouth

8

2

3

3

12:13

9

14.

Tottenham

8

2

3

3

8:10

9

15.

Fulham

8

2

2

4

8:10

8

16.

Manchester United

8

1

4

3

10:13

7

17.

Crystal Palace

8

2

1

5

9:19

7

18.

Nottingham

8

1

3

4

6:10

6

19.

Coventry

8

2

0

6

6:15

6

20.

Sunderland

7

1

1

5

6:14

4

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