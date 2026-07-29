Další český brankář v Premier League? O Horníčka usiluje Newcastle

Fotbalový brankář Lukáš Horníček by mohl vyměnit portugalskou Bragu za Newcastle United. Anglický klub by měl podle internetového vydání listu O Jogo podat v nejbližší době nabídku za čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta.
Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě.
Horníček působí v Braze od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. Minulá sezona se mu nadmíru vydařila. V portugalské lize vychytal 12 čistých kont, dalších 11 nul zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále.
S reprezentací byl Horníček na mistrovství světa, ale do hry nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil jen v přípravném utkání proti Kosovu.
Za Newcastle chytá bývalý anglický reprezentant Nick Pope. V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše za 18,5 milionu eur.
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