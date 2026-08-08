Další český brankář mění angažmá. Middlesbrough za něj dá miliony

Radek Vítek po šesti letech opustil Manchester United. Dvaadvacetiletý český brankář přestoupil do druholigového Middlesbrough.
Český fotbalový brankář Radek Vítek po šesti letech definitivně opustil Manchester United.
Dvaadvacetiletý gólman přestoupil do druholigového Middlesbrough, které o jeho příchodu informovalo na klubovém webu.
Podle britských médií zaplatí Middlesbrough za téměř dvoumetrového brankáře sedm milionů liber. Díky bonusům se však může částka vyšplhat až na dvojnásobek, tedy v přepočtu zhruba 395 milionů korun.
Součástí dohody má být také opce na zpětný odkup pro Manchester United a 35 procent z případného dalšího přestupu.
Olomoucký odchovanec přišel do Manchesteru v roce 2020 jako šestnáctiletý. Do soutěžního utkání za první tým Rudých ďáblů se však nikdy nedostal. Od roku 2024 sbíral zkušenosti na hostováních.
Nejprve působil ve čtvrté anglické lize v Accringtonu, následně v Linci a minulou sezonu strávil v druholigovém Bristolu.
Právě tam na sebe výrazně upozornil. V Bristolu se mu dařilo natolik, že ho fanoušci i spoluhráči vyhlásili nejlepším hráčem sezony.
„Být tady je skvělé. Je to pro mě nová výzva, jsem nadšený z toho, že jsem hráčem Boro,“ uvedl Vítek.
„Zdejší projekt je velmi působivý, zřetelně tu vidíte ambice a to, kam chce klub směřovat. Mám radost, že jsem toho součástí,“ dodal vsetínský rodák.
Zatímco Bristol obsadil v minulém ročníku Championship dvanácté místo, Middlesbrough sahal po postupu mezi anglickou elitu. Dostal se až do finále play off, v němž podlehl Hullu 0:1.
Do Premier League se klub ze severovýchodu Anglie pokusí vrátit poprvé od roku 2017.
„Mise je jasná: dostat se do Premier League. Myslím, že každý v klubu tohle nastavení má, a já chci totéž. Už se nemůžu dočkat, až začneme,“ řekl Vítek před startem nové sezony Championship, která začne příští týden.
Bývalý mládežnický reprezentant je už druhým českým brankářem, který během tohoto týdne změnil působiště v Anglii.
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