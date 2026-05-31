1. 6. Laura
Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga

ČTK

Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.

International Friendly - Czech Republic v Kosovo
Radost Tomáše LadryFoto: REUTERS
Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 29 hráči a již předtím avizoval, že po duelu s Kosovem kádr o tři jména zúží.

Vyřadil jednoho z debutantů Kabonga, naopak další dva nováčci Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek se v týmu udrželi. Druhý jmenovaný dnes nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace.

Nejvíce Koubek škrtal v záložní řadě, kde z jedenácti jmen vyřadil dvě. Naopak gólmanů a obránců se zužování kádru podle očekávání netýkalo. Na šampionát odcestuje i útočník Jan Kuchta, po zranění v duelu s Kosovem a vynuceném střídání už v prvním poločase by měl být do tří nebo čtyř dnů v pořádku.

V nominaci mají převahu hráči z české ligy, kterých je sedmnáct. Devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má pražská Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů, z toho polovinu tvoří obránci.

Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek - Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Ofenzivní univerzál se dostal do nominace navzdory tomu, že se až v závěru klubové sezony vrátil na trávníky po dlouhém zranění.

Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.

Český celek se na mistrovství světa představí teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale.

Do turnaje vstoupí o týden později duelem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině budou Jihoafrická republika a spolupořadatel Mexiko.

Konečná nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa v Americe:

Pozice

Jméno a příjmení

Klub

Počet startů

Branky

Brankáři

Lukáš Horníček

Braga

1

0


Matěj Kovář

PSV Eindhoven

19

0


Jindřich Staněk

Slavia Praha

14

0

Obránci

Vladimír Coufal

Hoffenheim

61

2


David Douděra

Slavia Praha

16

2


Tomáš Holeš

Slavia Praha

40

2


Robin Hranáč

Hoffenheim

13

1


Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

4

0


David Jurásek

Slavia Praha

17

1


Ladislav Krejčí ml.

Wolverhampton

26

5


Jaroslav Zelený

Sparta Praha

22

0


David Zima

Slavia Praha

24

1

Záložníci

Lukáš Červ

Plzeň

16

2


Vladimír Darida

Hradec Králové

78

8


Lukáš Provod

Slavia Praha

37

3


Michal Sadílek

Slavia Praha

34

1


Hugo Sochůrek

Sparta Praha

1

0


Alexandr Sojka

Plzeň

1

0


Tomáš Souček

West Ham

89

17


Pavel Šulc

Lyon

20

5


Denis Višinský

Plzeň

1

0

Útočníci

Adam Hložek

Hoffenheim

42

5


Tomáš Chorý

Slavia Praha

21

6


Mojmír Chytil

Slavia Praha

22

6


Jan Kuchta

Sparta Praha

31

3


Patrik Schick

Leverkusen

52

25

Ostrý střet v Maďarsku: Prezident se vzepřel Magyarovi. Ignoroval ultimátum

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Píše o tom agentura MTI. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do nedělní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.

Příští válka bude úplně jiná, tvrdí generál. Říká, v čem Evropa zaspala

Moderní bojiště se proměňuje rychleji, než si mnozí připouštějí. Přesto část evropských armád dál plánuje budoucí konflikty optikou minulých válek. Jako by se nic zásadního nezměnilo. „Domnívám se, že to bude jiné,“ říká Pavel Bulant, výrobní ředitel výrobce dronů U&C UAS. Opírá se přitom o konkrétní zkušenosti z ukrajinské fronty, kde obě strany den za dnem testují nové způsoby vedení války.

