Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga

Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 29 hráči a již předtím avizoval, že po duelu s Kosovem kádr o tři jména zúží.
Vyřadil jednoho z debutantů Kabonga, naopak další dva nováčci Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek se v týmu udrželi. Druhý jmenovaný dnes nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace.
Nejvíce Koubek škrtal v záložní řadě, kde z jedenácti jmen vyřadil dvě. Naopak gólmanů a obránců se zužování kádru podle očekávání netýkalo. Na šampionát odcestuje i útočník Jan Kuchta, po zranění v duelu s Kosovem a vynuceném střídání už v prvním poločase by měl být do tří nebo čtyř dnů v pořádku.
V nominaci mají převahu hráči z české ligy, kterých je sedmnáct. Devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má pražská Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů, z toho polovinu tvoří obránci.
Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek - Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Ofenzivní univerzál se dostal do nominace navzdory tomu, že se až v závěru klubové sezony vrátil na trávníky po dlouhém zranění.
Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.
Český celek se na mistrovství světa představí teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale.
Do turnaje vstoupí o týden později duelem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině budou Jihoafrická republika a spolupořadatel Mexiko.
Konečná nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa v Americe:
Pozice
Jméno a příjmení
Klub
Počet startů
Branky
Brankáři
Lukáš Horníček
Braga
1
0
Matěj Kovář
PSV Eindhoven
19
0
Jindřich Staněk
Slavia Praha
14
0
Obránci
Vladimír Coufal
Hoffenheim
61
2
David Douděra
Slavia Praha
16
2
Tomáš Holeš
Slavia Praha
40
2
Robin Hranáč
Hoffenheim
13
1
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
4
0
David Jurásek
Slavia Praha
17
1
Ladislav Krejčí ml.
Wolverhampton
26
5
Jaroslav Zelený
Sparta Praha
22
0
David Zima
Slavia Praha
24
1
Záložníci
Lukáš Červ
Plzeň
16
2
Vladimír Darida
Hradec Králové
78
8
Lukáš Provod
Slavia Praha
37
3
Michal Sadílek
Slavia Praha
34
1
Hugo Sochůrek
Sparta Praha
1
0
Alexandr Sojka
Plzeň
1
0
Tomáš Souček
West Ham
89
17
Pavel Šulc
Lyon
20
5
Denis Višinský
Plzeň
1
0
Útočníci
Adam Hložek
Hoffenheim
42
5
Tomáš Chorý
Slavia Praha
21
6
Mojmír Chytil
Slavia Praha
22
6
Jan Kuchta
Sparta Praha
31
3
Patrik Schick
Leverkusen
52
25
