D1 raději neriskovat. Mladíci Zbrojovky letěli od maturity na zápas vrtulníkem

Velmi hektické pondělí mají za sebou dva mladí hráči Zbrojovky Brno, Antonín Růsek a Ondřej Pachlopník. Během pár hodin museli stihnout maturitní zkoušku, dramatický přesun přes polovinu republiky a následně druholigový zápas s Duklou.

Zkouška z dospělosti čekala oba mladíky v pondělí v Kladně, ale druholigový zápas s pražskou Duklou v Brně. A protože zkoušky končily až ve tři hodiny odpoledne, začal souboj s časem.

Za normálních okolností by přesun do Brna autem neměl trvat více než tři hodiny, ale protože v cestě stojí rozkopaná D1, rozhodl se nakonec klub vyslat pro oba hráče vrtulník. Ten zvládl stejnou cestu za polovinu času a na letišti v Medlánkách přistál už v půl páté odpoledne.

"Ze začátku jsem byl trochu vyklepaný, ale postupně jsem si zvykl," uvedl na webu Zbrojovky Růsek. "Uteklo to rychle, letěli jsme asi hodinu a půl. Po dálnici by se to teoreticky stihnout dalo, ale pomaleji a s reálnou hrozbou komplikací. Takhle jsme byli v Brně včas a rychle."

"Ze začátku jsem se bál, ale pak jsem si to užíval. Přál bych to každému, je to úplně jiné než letět v letadle. Bylo krásně, čisté nebe, hezká viditelnost, jen občas menší turbulence," dodal Pachlopník.

Růsek s Pachlopníkem tak dokonce stihli i předzápasovou přípravu. Do utkání, které skončilo remízou 0:0, první jmenovaný nastoupil od začátku a Pachlopník střídal.

Samotnou maturitu ale ještě oba mladíci splněnou nemají, protože v pondělí složili pouze její díl. "Další část jsme dělali v úterý, ale to bylo snad taky dobré. Poslední skládám osmnáctého a to se zase hraje," vysvětlil Pachlopník. Větší štěstí má Růsek, kterého čeká finále maturity až o den později.