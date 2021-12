Dojít z pralesa na vrchol či udržet Houslice v lize. Legenda CSM dostala nový kabát

Převzít tým z třetí ligy a postupně s ním dojít až do Ligy mistrů? V reálném světě nesplnitelný sen. Ve hře Czech Soccer Manager, jež simuluje práci fotbalového kouče, může jít o jednu z hlavních motivací. Česká legenda, která se na internetu objevila už v roce 1999, prošla nedávno zásadní přeměnou, ale přitom si uchovala svou jednoduchost.

Czech Soccer Manager (CSM) je počítačová hra, jejíž první verze vyšla už v roce 1999. Na začátku nového tisíciletí si získala velkou popularitu a další vlnu svého rozvoje zažívá nyní po dvaceti letech.

Hráč se v ní vžije do role fotbalového manažera a vybere si tým, o který pečuje. Spravuje soupisku, skládá sestavu, stará se o klubový rozpočet a růst stadionu. Bojuje o úspěchy. Na webu CSM se dá hra stáhnout zcela zdarma a po několika kliknutích startujete sezonu.

"K velké aktualizaci došlo na jaře 2020, kdy měli lidé, kteří se pohybovali kolem CSM, s nástupem pandemie více času. Přidaly se nové soupisky a pár dalších věcí. Vyšla z toho plnohodnotná verze CSM 2020, jež měla dobrý ohlas na sociálních sítích," popisuje autor hry Petr Vašíček.

A tak Vašíček zapracoval další nápady a před několika týdny představil fanouškům verzi CSM 2022. Přitom poslední oficiální edicí mělo být už CSM 2002. Posléze sice udržovali hru při životě lidé, kteří se starali o aktualizaci soupisek klubů, ale simulátor stále běžel v retro vzhledu nultých let.

"Velkou technickou změnou je teď zvětšení okna. Rozlišení 640×480, které tam bylo dosud, to je opravdu dřevní doba. Na velkých monitorech bylo CSM kvůli tomu takřka nehratelné," vysvětluje programátor nutnost grafické změny.

"To byl náš hlavní cíl, ale pak jsme si s grafikem Davidem Mrnuštíkem řekli, že celou hru hodíme do moderní vizáže. Devět měsíců vývoje padlo na novou grafiku, zpřehlednění menu, jeho lepší ovládání nebo navigaci v něm," pokračuje Vašíček. CSM zkrátka dostalo zcela nový kabát.

Další změny se týkají soutěží. Autoři zapracovali aktuální formáty Ligy mistrů, Evropské ligy i nové Evropské konferenční ligy, přidali různé nižší evropské ligy nebo jihoamerické pohárové soutěže. Statistiky jsou daleko podrobnější, fotbalistům se mění výkonnost i v průběhu sezony, nejen na jejím přelomu. CSM tím nabádá své hráče k většímu přemýšlení.

"Zároveň zůstaly zachovány mechaniky při stavbě sestavy či při výběru zápasové taktiky. Někdo, kdo to hrál v roce 2002, uvidí v CSM pořád tu starou hru, ale všimne si novinek. Je to cílené na jednodušší hratelnost, nicméně trocha složitosti přibyla," podotýká Vašíček.

Větší důraz než dříve je kladen na trochu reálnější srovnání financí, jimiž jednotlivé kluby ve hře oplývají. Proto už je složitější vytáhnout na vrchol slabší klub. S novými statistickými či taktickými výdobytky zároveň trvá odehrání jedné sezony delší dobu než v předchozích verzích.

"Pořád to ale může být otázka jedné nebo dvou hodin, zato u složitějších a propracovanějších simulátorů jako Football Manager vám zabere jedna sezona klidně celý den," porovnává autor CSM.

Zmiňovaný úspěch s klubem z nižší ligy bývá často hlavní motivací, proč k CSM usednout. V nové verzi to můžete zkusit třeba s klubem z třetí maltské, druhé islandské ligy nebo z Gibraltaru či Faerských ostrovů.

Neodmyslitelnou součástí hry jsou pak scénáře, tedy plnění stanovených úkolů. Například dostat do West Hamu půlku českého národního týmu a postupně se dostat až k triumfu v Lize mistrů. Nebo jako trenér uspět ve všech pěti nejkvalitnějších evropských ligách.

Nová verze hry umožnila tvůrcům scénářů lépe nastavit prerekvizity soutěží. Takže třeba ve scénáři "Okresní přebor" nasadili tým TJ Slavoj Houslice z oblíbeného televizního seriálu do třetí české ligy. A vy jako trenér máte za úkol s partou Jirky Luňáka, Jardy Kužela či Phun Ding Dunga, kteří na soupisce skutečně figurují, ligu udržet.

"To je zrovna oddechový scénář, limitovaný jedinou sezonou," usmívá se Vašíček. "Hodně práce mi dal scénář 'Velká Morava', kde má hráč za úkol vyhrát s moravskou reprezentací mistrovství světa. Přetvořil jsem národ na Moravu, založil moravskou ligu. Pro hráče to bude výzva," dodává.

Hra CSM se těší oblibě také mezi profesionálními fotbalisty, a proto byl olomoucký obránce Martin Hála nadšený z nabídky zapózovat na obalu aktualizované verze 2022.

"Věděli jsme, že nás Martin hraje, což pro nás bylo důležité. Především CSM 2020 mělo velký dosah, mnoho fotbalistů se nás ptalo, jak rozjedou hru na MacBooku. Sledují nás i další sportovní osobnosti," těší Vašíčka.

Další hráči se vrací z nostalgie. "Píšou, že hráli v roce 1999 nebo 2000 a teď si to znovu stáhli. Ze statistického retra jsem chtěli udělat hru, která obstojí i v dnešní době. Ale děláme to v úzkém týmu, všichni bez nároku na odměnu, ve volném čase," zmiňuje autor.

"Ambici vydělat na tom nemáme. V Česku máme dobrou pověst a také pozitivní dopad na fotbal, udržujeme fanoušky. Kdyby se hra rozšířila do angličtiny, do světa, mohlo by to někomu z hlediska práv vadit, přišly by problémy. Daleko jednodušší je na tom nevydělávat," doplňuje.

Před dvaceti lety, kdy byl český internet stále v začátcích, získalo CSM rychle spoustu fanoušků. A už od roku 2001 bylo z jejich strany podle Vašíčka hodně zájmu a tlaku na postupné zlepšení hry.

"Také očekávání od nové verze 2022 byla velká. A my se jich nebojíme," napsali tvůrci Czech Soccer Manageru na sociálně sítě v den vydání.