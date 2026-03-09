Čvančarův gól rozjel šílenství. Po "odporném útoku" byl od krve, pro Celtic je hrdina

Tomáš Čvančara je v Celticu teprve šest týdnů, ale už dvakrát ochutnal atmosféru slavného glasgowského "Old Firm" derby proti Rangers. To včerejší uzavřel český fotbalový útočník proměněnou penaltou a poslal svůj tým do semifinále Skotského poháru. Pak se na hřišti strhla pořádná mela.
Pětadvacetiletý Čvančara hostuje v Celticu od konce ledna z německého Mönchengladbachu. Zatím stihl naskočit do deseti zápasů a ze hry jednou skóroval.
Druhý gól přidal v penaltovém rozstřelu včerejšího pohárového čtvrtfinále, když na konci čtvrté série zvýšil na 4:2 a pečetil postup.
Bývalý útočník Sparty a Jablonce, který má na kontě i osm startů za českou reprezentaci, proměnil střelou k levé tyči a vydal se oslavovat k rohovému praporku, kam se za ním seběhli spoluhráči.
Jenže na stadionu úhlavního rivala se v tu chvíli rozjelo peklo.
Na trávník se dostali fanoušci Celticu a jali se slavit přímo s hráči. To se však nelíbilo příznivcům domácích Rangers, kteří vtrhli na hřiště také a rozjely se ostré potyčky mezi oběma tábory.
Chuligáni odpalovali pyrotechniku, vzduchem létaly lahve, mince nebo vaporizéry.
Na ploše přitom v tu dobu stále byli fotbalisté a napaden byl i jeden ze členů realizačního týmu Celticu, zřejmě kondiční trenér Andy Boles. Právě Čvančara ho v konfliktu bránil.
„Tomáš Čvančara se stal obětí odporného útoku,“ referoval Celtic na své multimediální platformě. Ostatně i k televiznímu rozhovoru přišel český útočník s krvavými fleky na dresu.
Zatímco ligové derby, které se hrálo rovněž na stadionu Rangers o týden dříve v první březnový den a skončilo remízou 2:2, odseděl Čvančara na lavičce, v poháru byl dvojnásobným hrdinou.
„Je to ošklivý, ošklivý konec toho, co bylo skvělým fotbalovým zápasem. Tohle absolutně není potřebné, je to šílenství,“ popisoval komentátor přenosu Rory Hamilton z Premier Sports záběry na bouřící fanoušky.
Skotská Fotbalová asociace chování chuligánů odsoudila a rozjela vyšetřování. Hráči se k dění po zápase vyjadřovat nechtěli.
Přestože komentátor mluvil o skvělém utkání, za 120 minut hry nepadl jediný gól. Celtic dokonce ani nevystřelil na bránu, nicméně v penaltách vybojoval postup.
Glasgowské kluby jsou tradičními vládci skotského fotbalu, Celtic a Rangers mají ve sbírce shodně 55 ligových titulů. Co se týče pohárových triumfů, tam je úspěšnější Celtic (42:34).
V aktuální ligové sezoně ve Skotsku se však schyluje k překvapení.
Po 29 kolech vede tabulku edinburský klub Heart of Midlothian, s náskokem pěti bodů na Celtic a šesti bodů na Rangers.
Posledním skotským šampionem mimo dvojici glasgowských rivalů byl Aberdeen v roce 1985.
Dlouhé minuty děsivého chaosu na Ibrox Stadium:
ŽIVĚ Do Prahy se repatriačním letem z Rijádu vrátilo 180 Čechů
Do Prahy se v pondělí krátce před 07:00 vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, kterým ze saúdskoarabského Rijádu přicestovalo 180 Čechů. V noci přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Jiřikovský byl obviněn z provozování darknetového tržiště, hrozí mu až 18 let vězení
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského známého z bitcoinové kauzy. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Víte, jak se správně jmenují české romány?
Se jmény zásadních literárních děl jste se určitě setkali už ve škole a některá z nich jste později možná i dobrovolně četli. Vzpomenete si na správné znění titulů slavných českých románů 19., 20. a 21. století? Nemějte obavy, prozradíme vám část názvu, doplnit budete muset jen jedno slovo, které vyberete ze třech možností.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že v dopisu požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něho nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku.
ŽIVĚ NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru již druhou raketu z Íránu
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách. Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě. Poprvé se tak stalo 4. března.