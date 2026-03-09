Přeskočit na obsah
9. 3. Františka
Sport

Čvančarův gól rozjel šílenství. Po "odporném útoku" byl od krve, pro Celtic je hrdina

Ondřej Zoubek

Tomáš Čvančara je v Celticu teprve šest týdnů, ale už dvakrát ochutnal atmosféru slavného glasgowského "Old Firm" derby proti Rangers. To včerejší uzavřel český fotbalový útočník proměněnou penaltou a poslal svůj tým do semifinále Skotského poháru. Pak se na hřišti strhla pořádná mela.

Tomáš Čvančara ze Celticu a Nasser Djiga z Rangers ve čtvrtfinále Skotského poháru
Pětadvacetiletý Čvančara hostuje v Celticu od konce ledna z německého Mönchengladbachu. Zatím stihl naskočit do deseti zápasů a ze hry jednou skóroval.

Druhý gól přidal v penaltovém rozstřelu včerejšího pohárového čtvrtfinále, když na konci čtvrté série zvýšil na 4:2 a pečetil postup.

Bývalý útočník Sparty a Jablonce, který má na kontě i osm startů za českou reprezentaci, proměnil střelou k levé tyči a vydal se oslavovat k rohovému praporku, kam se za ním seběhli spoluhráči.

Jenže na stadionu úhlavního rivala se v tu chvíli rozjelo peklo.

Na trávník se dostali fanoušci Celticu a jali se slavit přímo s hráči. To se však nelíbilo příznivcům domácích Rangers, kteří vtrhli na hřiště také a rozjely se ostré potyčky mezi oběma tábory.

Chuligáni odpalovali pyrotechniku, vzduchem létaly lahve, mince nebo vaporizéry.

Na ploše přitom v tu dobu stále byli fotbalisté a napaden byl i jeden ze členů realizačního týmu Celticu, zřejmě kondiční trenér Andy Boles. Právě Čvančara ho v konfliktu bránil.

„Tomáš Čvančara se stal obětí odporného útoku,“ referoval Celtic na své multimediální platformě. Ostatně i k televiznímu rozhovoru přišel český útočník s krvavými fleky na dresu.

Zatímco ligové derby, které se hrálo rovněž na stadionu Rangers o týden dříve v první březnový den a skončilo remízou 2:2, odseděl Čvančara na lavičce, v poháru byl dvojnásobným hrdinou.

„Je to ošklivý, ošklivý konec toho, co bylo skvělým fotbalovým zápasem. Tohle absolutně není potřebné, je to šílenství,“ popisoval komentátor přenosu Rory Hamilton z Premier Sports záběry na bouřící fanoušky.

Související

Skotská Fotbalová asociace chování chuligánů odsoudila a rozjela vyšetřování. Hráči se k dění po zápase vyjadřovat nechtěli.

Přestože komentátor mluvil o skvělém utkání, za 120 minut hry nepadl jediný gól. Celtic dokonce ani nevystřelil na bránu, nicméně v penaltách vybojoval postup.

Glasgowské kluby jsou tradičními vládci skotského fotbalu, Celtic a Rangers mají ve sbírce shodně 55 ligových titulů. Co se týče pohárových triumfů, tam je úspěšnější Celtic (42:34).

V aktuální ligové sezoně ve Skotsku se však schyluje k překvapení.

Po 29 kolech vede tabulku edinburský klub Heart of Midlothian, s náskokem pěti bodů na Celtic a šesti bodů na Rangers.

Posledním skotským šampionem mimo dvojici glasgowských rivalů byl Aberdeen v roce 1985.

Dlouhé minuty děsivého chaosu na Ibrox Stadium:

