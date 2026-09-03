Čvančara se vrací do ligy. Bývalého střelce reprezentace ulovil Hradec

Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové. Východočeský klub to uvedl na svém webu.
"Tomášovým příchodem získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál," řekl sportovní ředitel Petr Pojezný.
Čvančara přestoupil do Mönchengladbachu v létě 2023 z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu ještě na dva roky. Za německý tým během dvou sezon odehrál 54 zápasů a dal osm gólů. Opakovaně ho ze hry vyřadilo zranění.
V minulém ročníku hostoval nejprve v Antalyasporu a poté v Celticu Glasgow. Slavnému skotskému klubu pomohl dvěma góly k ligovému titulu, tým získal také domácí pohár. Pro Čvančaru skončila sezona předčasně kvůli operaci natrženého přitahovače.
"Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku. Jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů," uvedl Čvančara po příchodu do ambiciózního klubu, který neuspěl v kvalifikaci Konferenční ligy. V domácí soutěži je Hradec Králové desátý.
Za českou reprezentaci odehrál Čvančara v letech 2023 a 2024 osm zápasů a dal jeden gól.
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