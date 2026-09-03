Přeskočit na obsah
Benative
3. 9. Bronislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Čvančara se vrací do ligy. Bývalého střelce reprezentace ulovil Hradec

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové. Východočeský klub to uvedl na svém webu.

Tomáš Čvančara
Tomáš ČvančaraFoto: Profimedia
Reklama

"Tomášovým příchodem získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál," řekl sportovní ředitel Petr Pojezný.

Čvančara přestoupil do Mönchengladbachu v létě 2023 z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu ještě na dva roky. Za německý tým během dvou sezon odehrál 54 zápasů a dal osm gólů. Opakovaně ho ze hry vyřadilo zranění.

V minulém ročníku hostoval nejprve v Antalyasporu a poté v Celticu Glasgow. Slavnému skotskému klubu pomohl dvěma góly k ligovému titulu, tým získal také domácí pohár. Pro Čvančaru skončila sezona předčasně kvůli operaci natrženého přitahovače.

"Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku. Jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů," uvedl Čvančara po příchodu do ambiciózního klubu, který neuspěl v kvalifikaci Konferenční ligy. V domácí soutěži je Hradec Králové desátý.

Reklama
Reklama

Za českou reprezentaci odehrál Čvančara v letech 2023 a 2024 osm zápasů a dal jeden gól.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Gloria Steinem
Gloria Steinem
Gloria Steinem

Zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinemová. Začínala jako novinářka

Ve věku 92 let ve středu zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová, píší tiskové agentury. Úmrtí feministky ve čtvrtek oznámila její nadace na Instagramu. Steinemová byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech.

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí

„Mohl to být megaprůšvih.“ Ohrozil Macinka sám sebe v rozhovoru s „Pauknerem“?

Pokud se Petr Macinka sešel se „zakuklencem“, aniž by ho policejní ochranka ztotožnila, vystavil se riziku. Mohl to být megaprůšvih, tvrdí policejní ochránci, s nimiž mluvila redakce Aktuálně.cz. Sami by ministrovi nedoporučili jít na rozhovor s člověkem, který se vydává za anonyma Thomase Pauknera. Macinka ale pro Aktuálně uvedl, že pokus o fór prokoukl. „Bylo to od začátku jasné,“ vzkázal.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města

Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byl podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama