Benative
21. 12. Natálie
Fotbal

Čvančara prý končí v Turecku. Upadl v nemilost, vadilo mu, že nedostává výplatu

ČTK

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončí podle německého listu Bild už po půl roce.

Tomáš Čvančara, Borussia Mönchengladbach
Tomáš Čvančara, Borussia MönchengladbachFoto: Federico Gambarini
Pětadvacetiletý fotbalista vypadl v poslední době z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že už tři a půl měsíce nedostal výplatu.

Čvančara odešel do Antalyasporu na roční hostování v červenci. V jeho dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Naposledy nastoupil 4. prosince v Tureckém poháru na hřišti Silifke, kde neproměnil penaltu.

Do Mönchengladbachu přestoupil předloni z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu do června 2028.

Nejnovější
Sparta znovu selhala. Od Vítkovic doma schytala šest gólů

Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek

Poslední adventní víkend se obchodníkům vydařil, nákupy dárků vrcholí

Tržby obchodů v Česku stouply o posledním adventním víkendu nejčastěji o několik procent v porovnání s víkendem předchozím. V případě hraček tržby stouply ale i o víc než čtvrtinu. Vyplývá to z informací oslovených obchodníků. Kromě hraček lidé nejvíc nakupovali elektrospotřebiče v čele s mobilními telefony, ale například i jízdní kola.

Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.
Snímek pořízený po ruském dronovém útoku v Záporoží z minulého týdne je ilustrační.

ŽIVĚRusové unesli na 50 vesničanů ze Sumské oblasti, oznámili Ukrajinci

Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odvezli asi 50 civilistů. Podle serveru Suspilne to uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že Rusové civilisty zadrželi zřejmě ve čtvrtek a odvezli je v sobotu.

Jeden z hlavních organizátorů akce Štafeta pro vlajku Petr Lázňovský s dalšími aktivisty, kteří bojují za návrat ukrajinské vlajky na budovu pražského Národního muzea.
Jeden z hlavních organizátorů akce Štafeta pro vlajku Petr Lázňovský s dalšími aktivisty, kteří bojují za návrat ukrajinské vlajky na budovu pražského Národního muzea.
Jeden z hlavních organizátorů akce Štafeta pro vlajku Petr Lázňovský s dalšími aktivisty, kteří bojují za návrat ukrajinské vlajky na budovu pražského Národního muzea.

Stojí před muzeem, aby na něj vrátili vlajku Ukrajiny. „Nic proti Česku,“ zdůrazňují

Skupina lidí, kteří dlouhodobě podporují Ukrajinu, stojí už přes 50 dní s ukrajinskou vlajkou před budovou Národního muzea v Praze a snaží se tak dosáhnout návratu vlajky na budovu muzea. Stojí tady v jakémkoliv počasí a pravidelně se chtějí střídat minimálně do konce roku. Aktuálně.cz s nimi o víkendu mluvilo a mimo jiné se zeptalo, co říkají na kritiky, kteří jejich postoj odsuzují.

