Čvančara prý končí v Turecku. Upadl v nemilost, vadilo mu, že nedostává výplatu

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončí podle německého listu Bild už po půl roce.
Pětadvacetiletý fotbalista vypadl v poslední době z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že už tři a půl měsíce nedostal výplatu.
Čvančara odešel do Antalyasporu na roční hostování v červenci. V jeho dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Naposledy nastoupil 4. prosince v Tureckém poháru na hřišti Silifke, kde neproměnil penaltu.
Do Mönchengladbachu přestoupil předloni z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu do června 2028.
Sparta znovu selhala. Od Vítkovic doma schytala šest gólů
Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Poslední adventní víkend se obchodníkům vydařil, nákupy dárků vrcholí
Tržby obchodů v Česku stouply o posledním adventním víkendu nejčastěji o několik procent v porovnání s víkendem předchozím. V případě hraček tržby stouply ale i o víc než čtvrtinu. Vyplývá to z informací oslovených obchodníků. Kromě hraček lidé nejvíc nakupovali elektrospotřebiče v čele s mobilními telefony, ale například i jízdní kola.
ŽIVĚRusové unesli na 50 vesničanů ze Sumské oblasti, oznámili Ukrajinci
Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odvezli asi 50 civilistů. Podle serveru Suspilne to uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že Rusové civilisty zadrželi zřejmě ve čtvrtek a odvezli je v sobotu.
Stojí před muzeem, aby na něj vrátili vlajku Ukrajiny. „Nic proti Česku,“ zdůrazňují
Skupina lidí, kteří dlouhodobě podporují Ukrajinu, stojí už přes 50 dní s ukrajinskou vlajkou před budovou Národního muzea v Praze a snaží se tak dosáhnout návratu vlajky na budovu muzea. Stojí tady v jakémkoliv počasí a pravidelně se chtějí střídat minimálně do konce roku. Aktuálně.cz s nimi o víkendu mluvilo a mimo jiné se zeptalo, co říkají na kritiky, kteří jejich postoj odsuzují.
"Předstírá, že je fotbalista." Vlci čelí atakům fanoušků, Krejčí je šokoval bráněním
Sobotní odpoledne přineslo smutné potvrzení: Wolves budou aspirovat na potupnou pozici nejhoršího týmu v historii anglického fotbalu. Vyhrát nedokázali ani doma proti Brentfordu a zůstávají beznadějně poslední se 2 body ze 17 utkání. V klíčové chvíli týmu nepomohlo defenzivní zaváhání českého stopera Ladislava Krejčího.