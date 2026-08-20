CZ Bělehrad - Plzeň 0:0. Viktoria bojuje o Evropskou ligu na horské srbské půdě
Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy mezi Crvenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň.
ŽIVĚ Kdo pomůže Íránu, tvrdě narazí. Trump vyhlásil Teheránu ekonomickou válku
Americký prezident Donald Trump ve středu večer (v noci na čtvrtek SELČ) na své sociální síti vyhlásil „ekonomickou válku“ Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála šest měsíců od zahájení vleklého konfliktu.
Český objev ohromil další parádou. Belgického giganta přiblížil Evropské lize
Český záložník Lukáš Ambros přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy na hřišti Kajratu Almaty 3:0.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
„Nestojí ani za komentář.“ Kimova sestra odpálkovala vstřícného Trumpa
Trumpovo gesto dobré vůle vůči severokorejskému režimu se nesetkalo s příliš vřelou reakcí. Washington kvůli snaze obnovit dialog s Kim Čong-unem zkrátil společné vojenské cvičení s Jižní Koreou. Kimova sestra Jo-čong však vzkázala, že takový krok nestojí ani za komentář. Zároveň zpochybnila Trumpovo tvrzení, že by byl s jejím bratrem v kontaktu.
Schodek rozpočtu příští rok vzroste, ale bude pod 400 miliard korun, řekla Schillerová
Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to ve čtvrtek po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Resort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.