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CZ Bělehrad - Plzeň 0:0. Viktoria bojuje o Evropskou ligu na horské srbské půdě

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Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy mezi Crvenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň.

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Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv
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Alena Schillerová, ministryně financí
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