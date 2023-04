Tak pravil CR7: Toto jsou mí nejlepší spoluhráči

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka by se měl v květnu dočkat povýšení do generálské hodnosti. Vláda ve středu schválila návrh, aby ho prezident Petr Pavel jmenoval do hodnosti brigádního generála, řekl novinářům po zasedání ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobnému návrhu kabinetu v minulosti sedmkrát nevyhověl bývalý prezident Miloš Zeman, jeho nástupce Pavel v pondělí zopakoval, že Koudelku jmenuje.

Vláda navrhuje do hodnosti generálporučíka povýšit i náčelníka generálního štábu Karla Řehku i jeho zástupce Iva Střechu, vyplývá z usnesení schválených vládou, která má ČTK k dispozici. Generálem by se měl vedle šéfa kontrarozvědky informační služby Michala Koudelky stát i nový šéf rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posolda.

Předchozí prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé kontrarozvědce silně kritický a opakovaně ho generálem odmítl jmenovat. Jurečka tvrdí, že Koudelka měl být jmenován už dávno, v nynější "konstelaci" by se toho měl dočkat. "Opakovaně dokázal, že jednoznačně chrání zájmy této země a její bezpečnost," uvedl vicepremiér. Ocenil, jakým způsobem kontrarozvědku řídí. Jurečka věří tomu, že tento návrh podává tentokrát kabinet naposledy.