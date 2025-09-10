Fotbal

Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Ronaldo dal 39. gól v kvalifikaci MS a vyrovnal rekord guatemalského kanonýra Carlose Ruize.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v zápase kvalifikace MS 2026 v Maďarsku
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v zápase kvalifikace MS 2026 v Maďarsku | Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo si v úterý v Budapešti 141. gólem v dresu Portugalska upevnil pozici historicky nejlepšího reprezentačního střelce.

Zároveň se dostal na první místo v počtu branek vstřelených v kvalifikacích o postup na mistrovství světa.

Čtyřicetiletý kanonýr má nyní na kontě 39 gólů, čímž dorovnal dosavadního lídra Carlose Ruize z Guatemaly.

K výhře 3:2 nad domácím Maďarskem přispěl Ronaldo proměněnou penaltou, ze které v 60. minutě poslal svůj tým do vedení 2:1.

Portugalci sice náskok neudrželi, ale tři body a stoprocentní bilanci po dvou kolech skupiny F jim v závěru zajistil Joao Cancelo.

