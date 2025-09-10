Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Cristiano Ronaldo si v úterý v Budapešti 141. gólem v dresu Portugalska upevnil pozici historicky nejlepšího reprezentačního střelce.
Zároveň se dostal na první místo v počtu branek vstřelených v kvalifikacích o postup na mistrovství světa.
Čtyřicetiletý kanonýr má nyní na kontě 39 gólů, čímž dorovnal dosavadního lídra Carlose Ruize z Guatemaly.
K výhře 3:2 nad domácím Maďarskem přispěl Ronaldo proměněnou penaltou, ze které v 60. minutě poslal svůj tým do vedení 2:1.
Portugalci sice náskok neudrželi, ale tři body a stoprocentní bilanci po dvou kolech skupiny F jim v závěru zajistil Joao Cancelo.