Coufal rozdělil slávisty. Totální dno, choval ses jako vajgl, spílají mu fanoušci

Jako patrona dynamitu ve skladu broušeného skla zafungoval v obci slávistických fanoušků rozhovor Vladimíra Coufala pro projekt Bez frází. Krajní bek v něm přiznal, že v Edenu i v reprezentaci šidil tréninky, jen aby si vynutil přestup do Premier League.

"Drtivou většinu závěrečných jednání o mém přestupu do West Hamu jsem vnímal jen prostřednictvím telefonu z covidové bubliny na pokoji hotelu Le Pallais, kam za námi nesměli ani rodinní příslušníci. Byl jsem u toho tak strašně sám a mé myšlenky nikdo neslyšel. Nikdo netušil, o co mi jde, co chci a co si přeju. Neměl jsem možnost nic z toho jakkoliv ovlivnit," popisoval Coufal transferovou story z loňského října.

Tehdy měl před očima jen odchod do zahraničí. To, že pro Slavii byl primárním cílem postup do Ligy mistrů, nevnímal. "Tehdy jsem se ale choval jako blázen… Vlastně proč to neříct natvrdo, choval jsem se spíše jako blbec. Přestup do West Hamu jsem měl v hlavě, proto jsem natruc šidil i tréninky. Byl jsem otrávený a cítil od svého klubu možná i neprávem obrovskou křivdu, chtěl jsem to dát trenérovi i vedení najevo," prohlásil.

A také dal. Začal vyhrožovat vedení klubu, že pokud nedostane příslib, že bude moct odejít, do odvety proti Midtjyllandu nenastoupí.

"Byl jsem přesvědčený o tom, že jsem pro Slavii něco za ty dva roky udělal a zasloužím si odejít dál. Byl jsem přesvědčený o tom, že jestli mě vedení nepustí, rozdupe mi před očima mé sny. Věděl jsem, že si to nesmím nechat líbit. A s tímhle pocitem jsem přešel do režimu vyhrožování. Ne, není to správné. Nikdy."

Coufalova zpověď rozpoutala mezi slávistickými fanoušky emotivní debatu. Rozdělila je na ty, kteří devětadvacetiletého beka proklínají, další alespoň kvitují jeho otevřenost.

"Musím říct, ze jsem smutný a zklamaný. Úplně mě přešla chuť sledovat jeho další působení v Premier League. To je fakt dno od něj," napsal v diskusi na webu Slávistické noviny uživatel Kapitán. "Doufám, že už se k nám nevrátí," doplňuje fanoušek s přezdívkou mig52.

"To je teď nová móda, přiznat se k tomu, že se člověk choval jako totální vajgl, hodit k tomu omluvu a čekat, že je teda všechno v pohodě a budeme se tvářit, že se nic nestalo," napsal na Twitter Ondřej Kreml.

V lepším případě bude člověk dokonce za hrdinu, že to vůbec přiznal. — Ondřej Kreml (@quelhar) October 20, 2021

Najde se ale celá řada příznivců, kteří se Coufala zastávají. Minimálně se ho snaží pochopit a oceňují jeho upřímnost. Na rozdíl od Jiřího Pavlenky, Antonína Baráka nebo Michaela Lüftnera, kteří si v minulosti také vydupali odchod z Edenu, Coufal prý svou chybu alespoň uznal.

"Já tedy patřím k těm, kteří Pavlenkovi, Barákovi a hlavně Lüftnerovi opravdu nemohou přijít na jméno… Možná je chápu z hlediska lidského, ale jako fandu SKS mě opravdu naštvali… Oproti tomu Coufal je pro mě modla," píše například uživatel kjandourek.