"Co to mají za hráče?" Krejčí je v Anglii na přetřes, převyšuje i miliardové hvězdy

Wolves se dočkali. Až na začátku ledna dokázali v rámci anglické Premier League zapsat první vítězství, přesvědčivý triumf 3:0 nad West Hamem přitom výrazným individuálním výkonem podpořil Ladislav Krejčí. V Anglii se o českém stoperovi a jeho roli v nejhorším týmu soutěže znovu živě diskutuje. A fanoušci se odvažují snít. Třeba ještě není vše ztraceno.
Už čtyři zápasy v řadě platí: Ladislav Krejčí je nestřídatelný. Trenér Rob Edwards, který 12. listopadu na lavičce Wolverhamptonu nahradil neúspěšného Vítora Pereiru, už zjistil, že to bez českého obránce momentálně nepůjde.
V posledních třech duelech se navíc Vlci prezentují v mnohem lepším světle, než tomu bylo v předchozím průběhu katastrofální sezony.
Na Anfieldu podlehli Liverpoolu jen těsně 1:2, na Old Trafford dokázali díky gólu Krejčího urvat remízu 1:1 s Manchesterem United, a nadějné období přelomu roku nyní uzavřeli zaslouženou sladkou tečkou: sobotní výhrou 3:0 nad Kladiváři.
Molineux Stadium se po dlouhé době ponořil do euforické atmosféry. Co na tom, že je žlutočerný tým stále beznadějně poslední se šesti body. Tohle si užili všichni.
A naděje? Ta přece není mrtvá, dokud skutečně nezemře.
Mužem zápasu byl teprve osmnáctiletý anglický záložník Matheus Mane, který budí stále větší nadšení. Ovace ale tentokrát přijímá celý tým, Ladislava Krejčího nevyjímaje.
Na levém kraji stoperské trojice působil sebejistě a klidně, tak, jak ho fanoušci Wolverhamptonu mají nejraději.
V hodnoceních pravidelně dostával za výkon vysokou známku 7 z 10. Například na webu Molineux News, kde byli z jeho hry vyloženě nadšení.„Co to mají Wolves ve svém středu za hráče? Neuvěřitelné od Krejčího. V soubojích vypadal tolik sebevědomě,“ zaznělo ve verdiktu.
Ve druhé půli si šestadvacetiletý hráč navíc poradil s hrozbou jménem Tomáš Souček. Svého kolegu z reprezentace, který nastoupil na trávník po přestávce, uhlídal při standardních situacích, byť jednou možná chvíli trnul.
V 73. minutě se při souboji v pokutovém území dva Češi vzájemně drželi a Souček si po pádu žádal u sudího Petera Bankese penaltu. Marně.
Krejčího přínos pro tým, který stále aspiruje na nelichotivý primát nejhoršímu týmu historie Premier League, je nepopiratelný.
Projevil se i před několika dny v žebříčku renomovaného magazínu The Athletic. Ten mezi sebou porovnával všechny letní přestupy anglické nejvyšší soutěže a Krejčího angažmá hodnotil velmi dobře.
„Je jedním z mála kladných věcí v nejhorší první polovině sezony, jakou si lze představit. Když podepsali Krejčího, objevili Wolves klenot, který se ale nejspíš naplno rozzáří až v lepším týmu,“ uvedl The Athletic a vyzdvihl i přestupovou částku 20 milionů liber, která se podle autora jako velmi výhodná.
Krejčí se v žebříčku 155 letních přestupů objevil na 29. místě. Dopadl v něm lépe, než celá řada miliardových transferů. Až za ním se umístili třeba Brazilci Joao Pedro z Chelsea a Matheus Cunha z Manchesteru United, nebo švédský kanonýr Viktor Gyökeres z Arsenalu.
