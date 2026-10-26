Co to má znamenat? V Anglii jsou zmatení z Kinského, řeší se i jeho chování

Antonín Kinský byl jedním z hlavních hrdinů fotbalistů Tottenhamu při důležitém triumfu na Stamford Bridge. Spurs na hřišti londýnského rivala překvapivě ovládli derby s Chelsea, odpíchli se ze spodních pater tabulky a výkon českého brankáře se stal v Anglii tématem řady diskusí a polemik.
V úvodních čtyřech kolech nedali ani gól. Po šesti zápasech bez vítězství se krčili u dna anglické Premier League a stali se terčem posměchu. Teď ale Kohouti italského manažera Roberta de Zerbiho povstali způsobem, který jejich pošramocené sebevědomí zázračně zahojil.
Po důležitém bodu vydřeném navzdory početnímu oslabení na Old Trafford proti Manchesteru United přehráli doma Coventry a nyní po působivém výkonu vykradli Chelsea. Výhru 2:0 zařídila velká chyba domácího debutanta v bráně Mikea Penderse.
Toho po závěrečném hvizdu přišel utěšit jeho protějšek Antonín Kinský. Hráč, který moc dobře ví, jaké to je.
Český brankář prožil v březnu bezprecedentní sportovní tragédii v Lize mistrů na stadionu Atlétika Madrid, prakticky okamžitě se ale otřepal a v novém ročníku je zatím neochvějnou jedničkou Tottenhamu.
Třiadvacetiletý gólman má po osmi kolech na kontě už tři čistá konta a proti Chelsea vytáhl hned několik atraktivních zákroků. Zaskvěl se například proti kroucené ráně později vyloučeného playmakera Blues Colea Palmera nebo proti obrovské „dvojšanci“ Jordana Hendersona a Pedra Neta.
„Kinský začal nervózně, ale pak ukázal, že je ultimátním strážcem naší branky. Měl obrovskou zásluhu na vítězství. Tohle pro něj bude znamenat masivní injekci pro sebevědomí,“ napsal účet Tottenham World na sociální síti X.
„Právě se znovu dívám na zápas Chelsea s Tottenhamem a musím říct, že Kinský byl na úplně jiném levelu, chytal neskutečně,“ ocenil Čecha populární fotbalový tvůrce DF Kenny.
Jenže na druhou stranu zaznívala pověstná „ale“.
Kinského výkony jsou pro fanoušky i média stále matoucí a dochází na predikci magazínu The Athletic, který před sezonou s odkazem na riskantní De Zerbiho styl psal: „Bude to o nervy. Od Kinského i od stoperské dvojice můžeme očekávat obří riziko v rozehrávce.“
Třeba výše zmiňovaná příležitost Hendersona s Netem přišla poté, co si bývalý brankář Slavie neodpustil lacinou chybu.
„Palmerovu ránu vychytal náramně, ale dostával sám sebe do problémů několika bídnými přihrávkami přesně na kopačky hráčů Chelsea. Pokaždé to však zachránil. Měl hodně zákroků, ovšem některé po svých vlastních chybách,“ zdůraznil rozporuplnost server Football London ve svém hodnocení. Nakonec se logicky vzhledem k výsledku přiklonil k tomu pozitivnímu a dal Kinskému nadprůměrnou známku 7 z 10.
Oblíbený Spurs-web.com si vyloženě pokládal otázky: Co to má znamenat? Jaká je tedy ve skutečnosti jeho slabina?
„Po většinu sezony patřily mezi největší přednosti Antonína Kinského dlouhé přesné přihrávky a klid při krátké rozehrávce pod tlakem. Naopak jeho zákroky proti střelám představovaly velkou slabinu a vyvolávaly pochybnosti, zda má na to být jedničkou Spurs,“ psal server s tím, že v duelu s Chelsea jako by se Kinského přednosti a slabiny vyměnily.
„Byl nezvykle špatný v rozehrávce. Několikrát odevzdal míč soupeři, přestože nebyl pod výrazným tlakem. Při chytání střel však český brankář chyby bohatě vynahradil. Předvedl sérii čtyř skvělých zákroků, jimiž udržel Chelsea na uzdě a zajistil Tottenhamu vítězství na Stamford Bridge,“ vysvětlil.
Podle Spurs-web šlo o dobrou připomínku, že brankář musí umět víc než jen rozehrávat od vlastní branky.
Kinský se zeširoka rozebíral i na fanouškovském blogu Cartilage Free Captain. Podle většiny diskutujících podal Čech zatím nejlepší výkon v sezoně. Vícero příznivců navíc zaujal chováním při zápasech.
„Víte, co miluju na Kinském, je jeho přístup. Když chytí střelu, hned pozitivním gestem a povzbudivým slovem podpoří obránce, kteří třeba chybovali. Prakticky nevidím, že by někoho z nich sjel. Myslím, že to má na defenzivu značný vliv,“ všiml si jeden z fans a srovnal to s povahou bývalé jedničky, Itala Guglielma Vicaria.
„Hrozně mě unavovalo, jak se rozčiloval na vlastní spoluhráče. Bylo to až otravné. Kinský má úplně jiný přístup,“ dodal.
Levnější než TDI, ale s podobnou spotřebou. Hybridní Octavia překvapí českými cenami
Bude to náhrada za naftová TDI? Škoda Octavia dostala poprvé full-hybrid, o němž se spekuluje, že postupně vytlačí oblíbené turbodiesely. Pokud by se tak stalo, zákazník by mohl pár tisícovek ušetřit. Česká automobilka právě zveřejnila ceny nového pohonu a je to poměrně zajímavý pohled.
Turek, Macinka nebo Ševčík. Babiš vládou s nimi nasedl na tygra, který ho může zničit
Andrej Babiš nemá čas na vládnutí – namísto toho, aby svým voličům prezentoval, co jeho vláda dělá, řeší neustále kontroverze koaličních partnerů. Naposledy se tak stalo minulý týden v případě poslance Miroslava Ševčíka (SPD). „Samozřejmě, že to premiéra otravuje,“ míní experti.
Jak si vybrat ten správný běžný účet
Výběr běžného účtu? Záleží na tom, co potřebujete. Zaplatit nákup, poslat nájem, vybrat hotovost. To jsou všechno věci, které od svého běžného účtu pravděpodobně očekáváte. Jak ale vybrat takový, který vám bude ve všem vyhovovat? Začněte tím, jak ho budete používat.
Zatopená Dolní Vltavice stále láká. Jan Štifter o ní napsal knihu a ponořil se k ní
Zatopená obec Dolní Vltavice na Českokrumlovsku jako silné memento komplikovaných dějin 20. století přitahuje dál pozornost veřejnosti i odborníků. V sobotu 24. října se k ní ponořil také spisovatel Jan Štifter, který obci věnoval svůj nejnovější román.
Česko čeká v půlce týdne velký zlom v počasí. Mapa ukazuje, kde se připravit na déšť
Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Pondělí a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé, od středy se ale zatáhne, ochladí a objeví se přeháňky.