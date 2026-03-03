Co se to děje v Anglii? Wolves po Aston Ville šokovali také Liverpool, přispěl i Krejčí

Poslední Wolverhampton si v anglické Premier League během pěti dnů vyšlápl už na druhého favorita. Vlci po vítězství nad Aston Villou dokázali doma porazit také Liverpool. Nad obhájci titulu zvítězili 2:1, celý zápas za ně odehrál český obránce Ladislav Krejčí.
Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím v sestavě porazili 2:1 obhájce titulu Liverpool a v anglické lize vybojovali druhou výhru po sobě. Krejčí při pátečním vítězství 2:0 nad Aston Villou kvůli disciplinárnímu trestu nenastoupil, dnes odehrál na pozici stopera celý zápas.
Wolves proti Liverpoolu uspěli po šesti porážkách ve vzájemných zápasech. Rozhodla o tom ve čtvrté minutě nastavení branka Brazilce Andrého, jehož tečovaná střela zpoza vápna skončila za zády gólmana Alissona.
Poslední tým tabulky v zápase vedl od 78. minuty, kdy se trefil střídající Rodrigo Gomes. O pět minut později vyrovnal Salah, který vystihl nepřesnou přihrávku Bellegarda na Krejčího a následně přes českého obránce zamířil přesně k bližší tyči.
Liverpool zaváhal po čtyřech soutěžních výhrách a v neúplné tabulce je stále pátý. Přeskočit ho může Chelsea, pokud ve středu zvítězí na hřišti Aston Villy. Wolverhampton ztrácí na záchranu 11 bodů.
Everton zvítězil 2:0 nad předposledním Burnley a na domácím hřišti naplno bodoval poprvé od začátku prosince po šesti ligových zápasech. Za výhrou domácí nasměroval stoper Tarkowski, který se trefil poprvé v sezoně. Někdejší hráč Burnley skóroval proti svému bývalému klubu hlavou po Garnerově centru z přímého kopu.
Druhý gól týmu kouče Davida Moyese přidal po hodině hry povedeným lobem záložník Dewsbury-Hall, díky čemuž si Everton upevnil osmé místo.
Leeds podlehl 0:1 Sunderlandu, za nějž při debutu v Premier League vychytal čisté konto švédský brankář Ellborg. Sunderland zvítězil na hřišti Leedsu po více než 19 letech.
Jediným gólem o tom rozhodl v 70. minutě senegalský záložník Diarra, který proměnil nařízenou penaltu po ruce stopera Ampadua. Souboj nováčků tak vyzněl lépe pro hosty, kteří na hřišti soupeře zvítězili poprvé od konce října po devíti ligových zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. Leeds je patnáctý.
Duel Bournemouthu s Brentfordem skončil 0:0. Bournemouth bodoval v devátém ligovém zápase po sobě a zaznamenal třetí remízu v řadě. K vítězství měli domácí výrazně blíže, ale dvě střely záložníka Taverniera v druhém poločase skončily na tyči. V závěrečné čtvrthodině se do pokutového území prokličkoval útočník Evanilson, ale jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu. Bournemouth zůstal v neúplné tabulce na devátém místě. Brentford je sedmý.
Anglická fotbalová liga - 29. kolo:
Bournemouth - Brentford 0:0, Everton - Burnley 2:0 (32. Tarkowski, 60. Dewsbury-Hall), Leeds - Sunderland 0:1 (70. Diarra), Wolverhampton - Liverpool 2:1 (78. R. Gomes, 90.+4 André - 83. Salah).
Tabulka:
1.
Arsenal
29
19
7
3
58:22
64
2.
Manchester City
28
18
5
5
57:25
59
3.
Manchester United
28
14
9
5
50:38
51
4.
Aston Villa
28
15
6
7
38:30
51
5.
Liverpool
29
14
6
9
48:39
48
6.
Chelsea
28
12
9
7
49:33
45
7.
Brentford
29
13
5
11
44:40
44
8.
Everton
29
12
7
10
34:33
43
9.
Bournemouth
29
9
13
7
44:46
40
10.
Fulham
28
12
4
12
40:42
40
11.
Sunderland
29
10
10
9
30:34
40
12.
Brighton
28
9
10
9
38:35
37
13.
Newcastle
28
10
6
12
40:42
36
14.
Crystal Palace
28
9
8
11
30:34
35
15.
Leeds
29
7
10
12
37:48
31
16.
Tottenham
28
7
8
13
38:43
29
17.
Nottingham
28
7
6
15
26:41
27
18.
West Ham
28
6
7
15
34:54
25
19.
Burnley
29
4
7
18
32:58
19
20.
Wolverhampton
30
3
7
20
22:52
16
