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Sport

Co je tohle za obranu? Horníček sklízí soustrastné komentáře fanoušků Newcastlu

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Má za sebou první dva zápasy. Zažil porážku i vítězství a inkasoval čtyři góly. Lukáš Horníček se rozkoukává v dresu Newcastlu po přestupu z portugalské Bragy. Zatím ale výkony jeho týmu provázejí rozpaky.

Newcastle United v Everton Pre-Season Friendly
Lukáš HorníčekFoto: Jamie Johnston – ČTK / imago sportfotodienst / Jamie Johnston
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Čeká ho pořádná výzva. Newcastle prochází přerodem. Po nejhorší sezoně za posledních pět let a 12. místu v tabulce přišel klub o trenéra i velké hvězdy.

A právě do této situace přišel jako velká posila gólman Lukáš Horníček. Nový kouč Němec Matthias Jaissle na něm začal okamžitě stavět. Český brankář si zachytal o víkendu v přípravném utkání proti Valencii a následně ve středu večer i proti Evertonu.

Zatímco proti španělskému celku byl u výhry 2:1, s anglickým konkurentem utrpěl porážku 1:3.

„I přes inkasované góly odcházel ze hřiště jako muž zápasu. Bez něj by utkání skončilo mnohem dřív, protože pochytal spoustu střel,“ chválil jeho výkon ChronicleLive.

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Stanice BBC výkony Horníčka až na pár výjimek také chválila, zpochybnila pouze jeho zákrok při prvním inkasovaném gólu proti Evertonu.

„Možná mohl mít jistější levou ruku, nebyla to tak tvrdá střela,“ napsal účet BBC na síti X.

Pod příspěvkem ale sklidil český gólman vlnu podpory od fanoušků Newcastlu, kteří viděli problém v něčem jiném.

„Upřímně, za takovou obranou neměl šanci,“ reagoval fanoušek Paul Kershaw.

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Na tom, že má Newcastle rezervy, které bude muset ještě před přibouchnutím přestupového okna řešit, se shodnou i experti.

„Když se ohlédnu za výkonem proti Evertonu, musí přijít pravý obránce, střední obránce, pravé křídlo a střední záložník. Jinak je Jaissleho práce odsouzena k nezdaru,“ uvedl Jack Cunningham z podcastu talkSport.

Že se klub ještě snaží dotáhnout příchody dalších hráčů, naznačil i novopečený trenér týmu.

„Šíři kádru intenzivně řešíme, víme, co potřebujeme, stále je čas, ale je to interní záležitost, která není jen v mých rukou,“ dodal v pozápasovém rozhovoru Jaissle.

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Newcastle čeká další přípravný zápas už v sobotu, kdy se střetne s německým Leverkusenem. Prvním ligovým zápasem pak bude domácí střetnutí s Liverpoolem v neděli 23. srpna.

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