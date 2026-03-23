"Co je tohle za hráče?!" Lyon řeší nenahraditelnost Šulce, trenér ale po zápase zuřil

Měsíc chyběl v základní sestavě kvůli zranění. Pak stačil Pavlu Šulcovi jeden poločas, aby se znovu zapsal mezi střelce a poslal fotbalový Lyon do totální euforie. I když to nebylo na dlouho, o českém reprezentantovi píší ve Francii znovu jako o klíčovém muži týmu.
Ten rozdíl snad ani nemohl být transparentnější. Od momentu, kdy se v zápasu proti Štrasburku nechal Šulc vystřídat kvůli nataženému zadnímu stehennímu svalu, jako by Lyon ztratil jedno klíčové ozubené kolečko, které pohánělo dobře šlapající stroj.
Talentovaný brazilský mladík Endrick rázem ztratil schopnost vytvářet si šance, kolem něj se točili nevýrazní náhradníci a Lyon bleskově ztratil útočnou sílu.
Ale přišel nedělní odpolední zápas s Monakem, na hřišti se zjevilo uzdravené duo Moreira - Šulc a hostující posila z Realu Madrid Endrick působil, jako by dostal zpět zabavené hračky. Ofenzivní trio bylo vidět od první minuty.
Nakonec z jejich spolupráce vyplynul úvodní gól, po kterém se Šulc nádherně trefil pod břevno branky, kterou strážil Lukáš Hrádecký.
„Existují dvě verze Lyonu, jeden s Pavlem Šulcem a druhý bez něj. Co tohle je za hráče?!“ napsal na síti X o českém reprezentantovi francouzský fotbalový účet Actufoot.
A nezůstalo jen u gólu, Šulc připravil Endrickovi dvě ryzí tutovky a jednu sám neproměnil v posledních minutách nastavení. Jeho druhá trefa by nakonec Lyonu zajistila alespoň bod.
„To byla jediná kaňka na jeho výkonu. Český útočník jinak hýřil aktivitou v pokutovém území a díky technickým i pohybovým dovednostem byl odměněn gólem,“ napsal o něm fotbalový server Maxifoot a podobně jako deník L'Équipe udělil Šulcovi druhou nejvyšší známku hned po slovenském gólmanovi Dominiku Greifovi, který uchránil Olympique od většího přídělu gólů.
„Lyon přivítal zpět dynamické duo Šulc - Moreira, kteří na šedesát minut poskytli týmu tolik potřebnou vzpruhu. S jejich návratem fanoušci doufají, že se po reprezentační přestávce jejich tým vrátí i k bývalé slávě,“ uvedl francouzský deník Le Progres.
Trenér Paulo Fonseca se na tiskové konferenci pozastavoval spíš nad výkonem rozhodčích. Poslední půlhodina byla totiž na hřišti pořádná divočina.
Lyonu se nelíbila odpískaná penalta pro Monaco, asistent hlavního kouče dostal za protesty červenou, těsně před koncem putoval do šaten i Nicolás Tagliafico.
„Dlouho jsem mlčel, ale už nemůžu. Chápu, že rozhodčí nemusí mít nejlepší přehled o zápase, ale jak si vysvětlovat taková rozhodnutí, když máme VAR?“ ptal se Fonseca.
„Ve Francii nenajdete tým, v jehož zápasech by udělali sudí tolik chyb,“ lamentoval kouč.
Zatímco v únoru byl Lyon aspirantem na první ligovou trojku zajišťující přímý postup do Ligy mistrů, teď se musí bát i o pozice v první pětce tabulky. Po reprezentační pauze ho čeká ještě sedm zápasů.
