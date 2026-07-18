Co já vím o fotbale, přiznal Trump. Přesto si přivlastnil světový šampionát

Donald Trump žije světovým šampionátem ve fotbalu. Vyhrožoval pořadatelským městům, zasáhl do trestu americké hvězdy a zpochybnil rozhodčího. Teď si zahrál na mentora anglického kouče.
Donald Trump se během fotbalového mistrovství světa znovu ocitl v roli, kterou mu nikdo nesvěřil.
Pořadatelskou zemi už nereprezentuje pouze jako její prezident. Chvíli vystupuje jako šéf disciplinární komise, jindy jako bezpečnostní komisař a nyní se pasoval také do role fotbalového stratéga.
Nejnovější radu adresoval Thomasi Tuchelovi po semifinále, v němž Anglie vedla nad Argentinou 1:0, ale v závěru inkasovala od Enza Fernándeze a Lautara Martíneze a prohrála 1:2.
Anglický kouč čelí kritice za to, že mužstvo po vedoucím gólu stáhl hluboko před vlastní branku. Do obranné práce se zapojil i kanonýr Harry Kane.
Právě to Trumpa zaujalo. Na páteční recepci FIFA v New Yorku připomněl, že si s anglickým kapitánem zahrál golf, a pustil se do kritiky Tuchelovy taktiky.
„Možná udělali chybu, když z Kanea udělali defenzivního hráče,“ prohlásil. „Vedli, vzali svého nejlepšího hráče a postavili ho do obrany. Musíte být trochu útoční, ne?“
Vzápětí sice dodal: „Co já vím o fotbale?“ Jeho dosavadní vystupování kolem turnaje však ukazuje, že mu pochybnosti o vlastní odbornosti nikdy dlouho nevydrží.
Tuchel reagoval tvrzením, že svých rozhodnutí nelituje a že dělit střídání jednoduše na útočná a obranná je příliš povrchní.
Trumpova taktická vložka byla jen dalším dílem seriálu, v němž se politika nebezpečně přiblížila dění na hřišti.
Největší rozruch vyvolal případ amerického útočníka Folarina Baloguna. Ten dostal v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu a automaticky měl vynechat osmifinále s Belgií.
Trump však zavolal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a požádal ho o přezkoumání trestu. FIFA následně jednozápasový zákaz podmíněně odložila a Balogun mohl nastoupit.
„Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem požádal o nové posouzení. Neřekl jsem jim, že to musejí změnit,“ hájil svůj zásah Trump.
Zároveň označil verdikt rozhodčího za příšerný a brazilského sudího Raphaela Clause za „trochu podezřelého“.
Brazilská federace se svého rozhodčího důrazně zastala a připomněla, že nic v jeho minulosti nezpochybňuje jeho bezúhonnost.
Evropská fotbalová unie UEFA označila postup FIFA za nepochopitelný a neobhajitelný, protestovala také Belgie. Američanům nakonec Balogun nepomohl, s Belgií prohráli 1:4 a vypadli.
Aféra zároveň znovu upozornila na mimořádně blízký vztah Trumpa s Infantinem. Šéf FIFA ho pravidelně navštěvoval v Bílém domě, označoval ho za přítele a při losování šampionátu mu předal nově vytvořenou cenu FIFA za mír.
Kritici proto po zásahu v Balogunově případu začali zpochybňovat, zda světová federace dokáže udržet od politické moci potřebný odstup.
Trump si přitom prostor kolem šampionátu značkoval už dlouho před jeho začátkem.
Vyhrožoval, že nechá Bostonu odebrat pořadatelství zápasů, a podobně mluvil také o Seattlu či San Francisku, pokud tato města nebude považovat za bezpečná.
Z FIFA mu museli připomenout, že o pořadatelských městech rozhoduje fotbalová federace, nikoli Bílý dům.
Napětí zvýšil také zákaz vstupu pro občany dvanácti zemí. Výjimku dostali hráči, trenéři a členové realizačních týmů, nikoli však automaticky fanoušci.
Turnaj, který měl světu ukazovat otevřenou Ameriku, tak doprovázely otázky, kdo se do ní vůbec dostane.
Teď se vše uzavírá symbolickým obrazem. Trump má v neděli dorazit na finále Argentiny se Španělskem a společně s Infantinem předat vítězům trofej.
Muž, který se ptal, co vlastně ví o fotbale, tak během jediného šampionátu stihl zasáhnout do trestu hráče, zpochybnit rozhodčího, pohrozit pořadatelským městům a nakonec poradit Tuchelovi, kam nemá stavět Harryho Kanea.
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