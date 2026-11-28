West Ham United zatím ve druhé nejvyšší soutěži propadá a ambice o rychlém návratu do Premier League dostávají vážné trhliny. Fanoušci londýnského klubu jsou plní vzteku a frustrace, což příhodně ilustroval emotivní výlev jednoho z nich přímo ve vysílání stanice Talksport.
Tomáš Souček se v sobotním důležitém duelu proti Stoke City s velkou pravděpodobností vrátí po delší době do základní sestavy Hammers. Shoduje se na tom většina expertů a insiderů z okolí východolondýnského klubu.
Nový manažer Scott Parker se totiž pouhé tři týdny po svém angažování dostává okamžitě pod tlak. Ve čtyřech duelech získal pouhé dva body a West Ham se překvapivě topí ve středu tabulky.
Parker měl být spasitelem, místo toho se nálada fanoušků ještě zhoršila. Bývalý hráč West Hamu je navíc irituje tím, jak vytrvale odmítá do základní sestavy vrátit právě Součka.
Kultovní hrdina Kladivářů strávil během osmi posledních duelů na hřišti dohromady jen 128 minut. Obvykle když v závěru nastoupil, byl nebezpečný.
„Souček musí hrát. Raději tam budu mít hráče, který dokáže střílet góly, i když není nejlepší v práci s míčem. Protože samotné držení míče k výhrám evidentně nestačí. Součkovy góly vyhrávají zápasy. Tak jednoduché to je,“ rozčiloval se na sociální síti X účet Hammerz Reels.
„Souček je doslova jediný, kdo vypadá, že mu to není jedno,“ glosovala fanynka s přezdívkou Miss WHU.
„Naprosto zrůdný fotbal v podání hráčů, kteří na to buď úplně kašlou, nebo na to prostě nemají. To, že Souček pořád nehraje v základu, je snad vtip. Je to asi ten nejprofesionálnější hráč v klubu a podle mě by měl být kapitánem,“ prohlásil celoživotní fanoušek West Hamu Bob Clark.
Jak moc jsou fans Hammers aktuálně rozčilení, v týdnu na vlastní uši poznali populární britští odborníci Jim White a Simon Jordan ve svém pořadu na stanici Talksport.
Do vysílání totiž pustili telefonát fanouška, který se představil jako Paul.
„Tihle hráči jsou absolutní ostuda! Ani jeden z nich si nezaslouží nosit dres West Hamu! Žádný z trenérů za to nemůže, problém je v tomhle trapném týmu. Omlouvám se za svůj vztek, ale oni mě neskutečně vytáčejí,“ křičel příznivec v živém vysílání.
„Nemají v sobě žádnou bojovnost! Nic! Mohl bych vzít šest nebo sedm mých kamarádů lešenářů, navléct jim dresy, nahnat je na hřiště. Žrali by trávu. Těmhle je to jedno, chtějí jen své peníze a nic víc je nezajímá,“ pokračoval ve výlevu, který našel u samotných protagonistů show i dalších fanoušků klubu velké pochopení.
Kritika se ale naopak snesla na samotný pořad, který na sociálních sítích telefonát zveřejnil a úryvek doplnil fotkami hráčů West Hamu.
Rovnou na začátku, při nejsilnějším vzteku fanouška, se totiž na obrazovce objevil Souček. Hráč, o jehož oddanosti klubu, odhodlání, bojovném duchu a ochotě na hřišti trpět nepochybuje prakticky nikdo.
„Zahrnout do toho Součka je hloupost. V posledním zápase dostal jen půlhodinu a snažil se víc než všichni ostatní dohromady,“ protestoval proti nešťastnému zobrazení jeden z komentujících. Jeho komentář sklidil další povětšinou souhlasné reakce a přes 600 „lajků“.
Dokáže jednatřicetiletý Čech svou uvadající kariéru v londýnském klubu ještě jednou nakopnout?
Sobotní odpoledne na London Stadium může napovědět. To vše ve chvíli, kdy se v britských médiích objevují spekulace o tom, že by Součka v lednu do svých řad chtěly přetáhnout některé kluby nejvyšší anglické soutěže. Jeden prý už přišel s konkrétní nabídkou, další dva měly projevit zájem.
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