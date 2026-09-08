„Už nemá tak zlaté ruce.“ Slovan spadl z vlny, ve Francii se probíral na poradě

Slovan Bratislava rozehraje fotbalovou Ligu mistrů zostra, na hřišti vítězů posledních dvou ročníků Paris St. Germain. Ve Francii před středečním zápasem usoudili, že nejzajímavější na soupeři je trenér. Slovenské šampiony totiž od startu nové sezony vede Afričan Yaya Touré.
Ve Slovanu po pěti letech skončil Vladimír Weiss starší, který odešel k reprezentaci. A po něm převzalo tým z hlavního města jméno z úplně jiných sfér.
Touré je jedním z nejlepších afrických fotbalistů v historii. Bývalý záložník z Pobřeží slonoviny působil dlouhá léta v Barceloně a Manchesteru City, vyhrál Ligu mistrů a třikrát anglickou Premier League.
Jako začínající trenér byl na asistentských pozicích na Ukrajině, v Rusku, v Belgii a u národního mužstva Saúdské Arábie. Než ho letos poprvé v roli hlavního kouče představili na Slovensku.
„Na naší poslední redakční poradě jsem osobně říkal šéfovi, že bych si rád přečetl článek o tom, jakým trenérem Touré je a proč vede právě tento klub,“ podivil se v rozhovoru pro slovenský deník Pravda redaktor José Barros z francouzského listu L‘Equipe.
I proto, že v samotném zápase proti Paris St. Germain budou šance Slovanu na úspěch mizivé, přitahuje největší pozornost Touré.
Generálnímu řediteli Slovanu Ivanu Kmotríkovi mladšímu se možnost angažovat Afričana zalíbila údajně po doporučení od amerického investora.
A i když může na první pohled působit spojení Touré a Bratislava zvláštně, ve slovenské lize jsou vedle něj další tři zahraniční trenéři - z Německa, Nizozemska a Španělska. S Tourém navíc před časem jednal už Trenčín.
Rozjezd ve Slovanu se mu povedl výborně.
„Belasí“ prošli v Lize mistrů sítem předkol přes gruzínskou Iberii, švédské Mjällby a slovinské Celje a po dvou letech si zahrají v hlavní fázi nejprestižnější soutěže.
Touré podle expertů přinesl do hry Slovanu oživení, sám si zároveň pochvaloval rodinnou a příjemnou atmosféru v klubu, jakou prý jinde nezažil, a dojem udělal třeba v národním poháru.
Po výhře 8:0 na hřišti Nitry-Chrenové ze šesté ligy zašel za domácími hráči do šatny, prohodil s nimi pár slov a rozdal podpisy. Amatérští fotbalisté byli z návštěvy čtyřnásobného nejlepšího hráče Afriky pochopitelně paf.
Jenže po postupu do Ligy mistrů přišlo rovněž první krizové období.
Slovan v lize prohrál 1:2 s Michalovci a 0:2 v Dunajské Stredě. Dvě porážky v řadě zaznamenal v domácí soutěži, v níž táhne šňůru osmi titulů za sebou, poprvé od roku 2017.
„Jsem zklamaný. První poločas byl trochu lajdácký, druhý byl mnohem lepší. Máme na čem pracovat, protože zápasy, které nás čekají, budou ještě těžší,“ hodnotil Touré v Dunajské Stredě.
Zároveň předestřel, že se ve středu v Parku princů nehodlá s týmem zakopat a jen usilovně bránit.
„Budu se snažit, abychom hráli fotbal. Moje mentalita mi velí jít dopředu a věřit, že si zápas užijeme a podáme ten správný výkon,“ prohlásil.
Ani Paris St. Germain neprožívá ve francouzské lize dobré období, po třech kolech má jen dva body. Podle novináře Barrose je to však oproti Slovanu přeci jen „jiná galaxie“.
A také bývalý fotbalista a expert Peter Ďuriš má z výsledku pro „belasé“ obavy.
„Slovan spadl z pozitivní vlny a trenér už nemá takové zlaté ruce, jako když mu všechno vycházelo. V krizové situaci jde tým na dvojnásobného vítěze Ligy mistrů, který navíc v lize ještě nevyhrál. Nic nepodcení, v Paříži čeká peklo,“ řekl deníku Pravda.
Před dvěma lety pod Weissem prošel Slovan do Ligy mistrů přes těžší kalibry APOEL a Midtjylland. Nicméně v osmi utkáních hlavní fáze pak nezískal ani bod a inkasoval 27 gólů - spolu se Salcburkem nejvíce ze všech.
Touré se pokusí bilanci vylepšit, ale hned na úvod čeká jeho svěřence zřejmě nejsložitější možná zkouška.
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