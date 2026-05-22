Potvrzeno, Guardiola opouští Manchester City. Do Realu Madrid míří trenérská legenda

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Klub dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Z lavičky Realu Madrid odejde kouč kouč trenér Álvaro Arbeloa.
Guardiola o odchodu z Manchesteru City informoval v dnešním prohlášení.
"Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není, prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas," uvedl pětapadesátiletý Guardiola, který má s druhým celkem končící Premier League smlouvu ještě na rok.
Přesto média o jeho odchodu už nějaký čas spekulovala. "Nic netrvá věčně, kdyby ano, tak tady zůstanu. Věčné budou moje vzpomínky, lidé a láska, kterou k Manchesteru City cítím," dodal.
S fanoušky se Guardiola rozloučí v sobotu v posledním kole anglické ligy doma proti Aston Ville. Před startem nového ročníku by ho podle médií měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
Guardiola přišel do City před sezonou 2016/2017 a s klubem získal 20 trofejí. Vedle titulů a úspěchu v Lize mistrů přidal tři triumfy v Anglickém poháru, pět v Ligovém poháru. Třikrát ovládl anglický Superpohár, jednou evropský a jednou mistrovství světa klubů.
Álvaro Arbeloa své rozhodnutí oznámil na tiskové konferenci před posledním kolem španělské ligy.
"Real byl vždycky můj domov, takže doufám, že tohle není sbohem, ale jen na shledanou," řekl Arbeloa, který za madridský celek dlouhá léta hrál a jako trenér se ho ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa.
K trofejím však Real nedovedl. V lize má "Bílý balet" už před závěrečným zápasem s Bilbaem jistotu druhé příčky za Barcelonou, v poháru vypadl v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.
Třiačtyřicetiletý Arbeloa věří, že bez práce nebude dlouho. "Hned v pondělí popřemýšlím o tom, jak dál. Hodně jsem se toho za čtyři měsíce v Realu naučil a jsem připravený na další výzvy," uvedl.
V Realu by ho měl nahradit José Mourinho, který už v klubu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. Třiašedesátiletý portugalský kouč se už podle médií s madridským klubem dohodl na dvouleté smlouvě.
"Díky němu máme dekádu vzpomínek a úspěchů, za které mu budeme navždy vděční," uvedl šéf City Chaldún Al Mubarak.
"K trénování měl výjimečný přístup a díky němu zlepšil nejen Manchester City, ale i samotný fotbal," dodal.
