Citizens stále bojují o titul. PSG má pátý ligový triumf po sobě, Inter Milán double

Premier League
Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
Nejlepšího ligového střelce Haalanda nechal trenér Guardiola na lavičce a po půlhodině hry otevřel v dešti skóre Semenyo, kterého vyslal do šance Foden nečekanou patičkou. Ghanský útočník se v ligové sezoně prosadil už pošestnácté.
Krátce nato se po dalším Fodenově přiťuknutí ve vápně uvolnil Egypťan Marmúš a zvýšil, v závěru skóroval ještě Savinho a zopakoval tak výsledek z prosincového vzájemného zápasu v Londýně. Hráči City prodloužili ligovou neporazitelnost na Etihad Stadium na 17 zápasů, z toho 14 vyhráli.
Finalista Konferenční ligy Crystal Palace bude posledním soupeřem Arsenalu, který se může k prvnímu titulu po 22 letech přiblížit v pondělí doma proti Burnley. City v předposledním kole Premier League nastoupí o den později proti Bournemouthu.
Vedle ligového boje o titul čeká každého z rivalů ještě jeden finálový zápas - Manchester City bude v sobotním duelu s Chelsea usilovat o Anglický pohár, Arsenal o dva týdny později nastoupí ve finále Ligy mistrů proti obhájcům z PSG.
Anglická fotbalová liga - 31. kolo: Manchester City - Crystal Palace 3:0 (32. Semenyo, 40. Marmúš, 84. Savinho).
Tabulka:
1.
Arsenal
36
24
7
5
68:26
79
2.
Manchester City
36
23
8
5
75:32
77
3.
Manchester United
36
18
11
7
63:48
65
4.
Liverpool
36
17
8
11
60:48
59
5.
Aston Villa
36
17
8
11
50:46
59
6.
Bournemouth
36
13
16
7
56:52
55
7.
Brighton
36
14
11
11
52:42
53
8.
Brentford
36
14
9
13
52:49
51
9.
Chelsea
36
13
10
13
55:49
49
10.
Everton
36
13
10
13
46:46
49
11.
Fulham
36
14
6
16
43:50
48
12.
Sunderland
36
12
12
12
37:46
48
13.
Newcastle
36
13
7
16
50:52
46
14.
Leeds
36
10
14
12
48:53
44
15.
Crystal Palace
36
11
11
14
38:47
44
16.
Nottingham
36
11
10
15
45:47
43
17.
Tottenham
36
9
11
16
46:55
38
18.
West Ham
36
9
9
18
42:62
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37:72
21
20.
Wolverhampton
36
3
9
24
25:66
18
Ligue 1
Hráči Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola dnes zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká už jenom jeden zápas.
PSG vyhrál ligu počtrnácté. Dvanáct titulů přitom získal od roku 2013, jeho mistrovskou sérii dokázaly přerušit jen Monako a Lille.
Hosty, jimž by v Lens stačila k titulu i remíza, dostal do vedení Kvaracchelija, který v 29. minutě potrestal soupeřovo zaváhání v rozehrávce. Domácí se snažili, vyrovnat mohl i někdejší slávista Sima, ale brankář Safonov několika zákroky udržel Pařížanům náskok.
V závěru po brejku pojistil výhru PSG střídající Mbaye. Lens dokázal ve vzájemných zápasech zvítězit naposledy v lednu 2023, pak následovala série osmi porážek.
Lens má jistou účast v Lize mistrů, o třetí postupové místo budou v neděli v posledním kole bojovat Lille, Lyon a Rennes. Hráče PSG pak 30. května v Budapešti čeká finále Ligy mistrů, trofej budou obhajovat proti Arsenalu.
Francouzská fotbalová liga - 29. kolo: Brest - Štrasburk 1:2 (13. Ajorque - 9. Barco, 20. Nanasi), Lens - Paris St. Germain 0:2 (29. Kvaracchelija, 90.+3 Mbaye).
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
33
24
4
5
73:27
76
2.
Lens
33
21
4
8
62:35
67
3.
Lille
33
18
7
8
52:35
61
4.
Lyon
33
18
6
9
53:36
60
5.
Rennes
33
17
8
8
58:47
59
6.
Marseille
33
17
5
11
60:44
56
7.
Monako
33
16
6
11
56:49
54
8.
Štrasburk
33
14
8
11
53:43
50
9.
Lorient
33
11
12
10
48:49
45
10.
Toulouse
33
12
8
13
47:46
44
11.
FC Paříž
33
10
11
12
45:49
41
12.
Brest
33
10
8
15
42:54
38
13.
Angers
33
9
8
16
28:47
35
14.
Le Havre
33
6
14
13
30:44
32
15.
Auxerre
33
7
10
16
32:44
31
16.
Nice
33
7
10
16
37:60
31
17.
Nantes
33
5
8
20
29:52
23
18.
Mety
33
3
7
23
32:76
16
Italský pohár
Inter Milán slaví domácí double. Už jistí ligoví mistři ovládli podesáté také Italský pohár, ve finále porazili Lazio Řím 2:0.
Inter se dostal do vedení ve 14. minutě, kdy po rohovém kopu milánského týmu namířil hlavičku nešťastně do vlastní sítě Adam Marušič.
Ještě před přestávkou přidal pojistku Lautaro Martínez, jenž zužitkoval přihrávku Denzela Dumfriese před prázdnou bránu. Ve druhém poločase už se skóre nezměnilo.
Naposledy Inter ovládl obě domácí soutěže v roce 2010, kdy pod vedením trenéra Josého Mourinha slavil dokonce treble poté, co triumfoval i v Lize mistrů. Dnes proměnil v zisk desáté trofeje 16. účast v pohárovém finále.
Finále Italského fotbalového poháru:
Lazio Řím - Inter Milán 0:2 (0:2)
Branky: 14. vlastní Marušič, 35. Martínez.
