Sport

Citizens stále bojují o titul. PSG má pátý ligový triumf po sobě, Inter Milán double

ČTK

Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Hráči Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola dnes zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0.

Savinho a Rayan Cherki z Manchester City slaví gól v síti Crystal PalaceFoto: REUTERS
Premier League

Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.

Nejlepšího ligového střelce Haalanda nechal trenér Guardiola na lavičce a po půlhodině hry otevřel v dešti skóre Semenyo, kterého vyslal do šance Foden nečekanou patičkou. Ghanský útočník se v ligové sezoně prosadil už pošestnácté.

Krátce nato se po dalším Fodenově přiťuknutí ve vápně uvolnil Egypťan Marmúš a zvýšil, v závěru skóroval ještě Savinho a zopakoval tak výsledek z prosincového vzájemného zápasu v Londýně. Hráči City prodloužili ligovou neporazitelnost na Etihad Stadium na 17 zápasů, z toho 14 vyhráli.

Finalista Konferenční ligy Crystal Palace bude posledním soupeřem Arsenalu, který se může k prvnímu titulu po 22 letech přiblížit v pondělí doma proti Burnley. City v předposledním kole Premier League nastoupí o den později proti Bournemouthu.

Vedle ligového boje o titul čeká každého z rivalů ještě jeden finálový zápas - Manchester City bude v sobotním duelu s Chelsea usilovat o Anglický pohár, Arsenal o dva týdny později nastoupí ve finále Ligy mistrů proti obhájcům z PSG.

Anglická fotbalová liga - 31. kolo: Manchester City - Crystal Palace 3:0 (32. Semenyo, 40. Marmúš, 84. Savinho).

Tabulka:

1.

Arsenal

36

24

7

5

68:26

79

2.

Manchester City

36

23

8

5

75:32

77

3.

Manchester United

36

18

11

7

63:48

65

4.

Liverpool

36

17

8

11

60:48

59

5.

Aston Villa

36

17

8

11

50:46

59

6.

Bournemouth

36

13

16

7

56:52

55

7.

Brighton

36

14

11

11

52:42

53

8.

Brentford

36

14

9

13

52:49

51

9.

Chelsea

36

13

10

13

55:49

49

10.

Everton

36

13

10

13

46:46

49

11.

Fulham

36

14

6

16

43:50

48

12.

Sunderland

36

12

12

12

37:46

48

13.

Newcastle

36

13

7

16

50:52

46

14.

Leeds

36

10

14

12

48:53

44

15.

Crystal Palace

36

11

11

14

38:47

44

16.

Nottingham

36

11

10

15

45:47

43

17.

Tottenham

36

9

11

16

46:55

38

18.

West Ham

36

9

9

18

42:62

36

19.

Burnley

36

4

9

23

37:72

21

20.

Wolverhampton

36

3

9

24

25:66

18

Ligue 1

Hráči Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola dnes zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká už jenom jeden zápas.

PSG vyhrál ligu počtrnácté. Dvanáct titulů přitom získal od roku 2013, jeho mistrovskou sérii dokázaly přerušit jen Monako a Lille.

Hosty, jimž by v Lens stačila k titulu i remíza, dostal do vedení Kvaracchelija, který v 29. minutě potrestal soupeřovo zaváhání v rozehrávce. Domácí se snažili, vyrovnat mohl i někdejší slávista Sima, ale brankář Safonov několika zákroky udržel Pařížanům náskok.

V závěru po brejku pojistil výhru PSG střídající Mbaye. Lens dokázal ve vzájemných zápasech zvítězit naposledy v lednu 2023, pak následovala série osmi porážek.

Lens má jistou účast v Lize mistrů, o třetí postupové místo budou v neděli v posledním kole bojovat Lille, Lyon a Rennes. Hráče PSG pak 30. května v Budapešti čeká finále Ligy mistrů, trofej budou obhajovat proti Arsenalu.

Francouzská fotbalová liga - 29. kolo: Brest - Štrasburk 1:2 (13. Ajorque - 9. Barco, 20. Nanasi), Lens - Paris St. Germain 0:2 (29. Kvaracchelija, 90.+3 Mbaye).

Tabulka:

1.

Paris St. Germain

33

24

4

5

73:27

76

2.

Lens

33

21

4

8

62:35

67

3.

Lille

33

18

7

8

52:35

61

4.

Lyon

33

18

6

9

53:36

60

5.

Rennes

33

17

8

8

58:47

59

6.

Marseille

33

17

5

11

60:44

56

7.

Monako

33

16

6

11

56:49

54

8.

Štrasburk

33

14

8

11

53:43

50

9.

Lorient

33

11

12

10

48:49

45

10.

Toulouse

33

12

8

13

47:46

44

11.

FC Paříž

33

10

11

12

45:49

41

12.

Brest

33

10

8

15

42:54

38

13.

Angers

33

9

8

16

28:47

35

14.

Le Havre

33

6

14

13

30:44

32

15.

Auxerre

33

7

10

16

32:44

31

16.

Nice

33

7

10

16

37:60

31

17.

Nantes

33

5

8

20

29:52

23

18.

Mety

33

3

7

23

32:76

16

Italský pohár

Inter Milán slaví domácí double. Už jistí ligoví mistři ovládli podesáté také Italský pohár, ve finále porazili Lazio Řím 2:0.

Inter se dostal do vedení ve 14. minutě, kdy po rohovém kopu milánského týmu namířil hlavičku nešťastně do vlastní sítě Adam Marušič.

Ještě před přestávkou přidal pojistku Lautaro Martínez, jenž zužitkoval přihrávku Denzela Dumfriese před prázdnou bránu. Ve druhém poločase už se skóre nezměnilo.

Naposledy Inter ovládl obě domácí soutěže v roce 2010, kdy pod vedením trenéra Josého Mourinha slavil dokonce treble poté, co triumfoval i v Lize mistrů. Dnes proměnil v zisk desáté trofeje 16. účast v pohárovém finále.

Finále Italského fotbalového poháru:

Lazio Řím - Inter Milán 0:2 (0:2)

Branky: 14. vlastní Marušič, 35. Martínez.

