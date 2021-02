Cítím se líp než před lety, končit nehodlám, hlásí jubilant Limberský

Plzeňský fotbalista David Limberský by si nikdy nepomyslel, že odehraje 400 zápasů v české lize. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentační obránce byl rád, že jubileum oslavil výhrou a jeho tým zvítězil v duelu 21. kola v Brně 1:0. Zkušený levý bek se s postupujícím věkem paradoxně cítí stále lépe, za což poděkoval trenérům.

"Asi bych nikdy neřekl, že se k takovému číslu dostanu. Vážím si toho, není to samozřejmost odehrát 400 ligových zápasů. Je to pocta. Jsem rád, že zdraví i výkonnost držely, takže spokojenost a štěstí," řekl v nahrávce pro média. "Dnes to byl krásný den. Manželka má 27. narozeniny, já 400. zápas a vyhráli jsme. Co víc si přát," dodal.

Před utkáním se snažil na jubileum moc nemyslet. "I když strašně moc lidí mi to předhazovalo, i rodina. Takže se tomu nešlo vyhnout. Ale snažil jsem se soustředit a podat pro tým co nejlepší výkon, prostě vyhrát. Jsem rád, že mi ten jubilejní 400. zápas nezhořknul," prohlásil Limberský.

Z aktivních ligových hráčů má na kontě více startů pouze jeho někdejší dlouholetý spoluhráč z Plzně Milan Petržela. Nynější záložník Slovácka zatím odehrál v nejvyšší soutěži 408 utkání.

"Řešili jsme to. Připomínal mi, že 400 zápasů udělal taky tady v Brně a a prohráli. Takže říkal, ať to hlavně my s Plzní nezopakujeme. Jsem rád, že si 400. zápas budu pamatovat jako vítězný," řekl Limberský.

Končit s kariérou se mu zatím rozhodně nechce. "Cítím se dobře. Musím říct, že se cítím dokonce ještě líp než před pár lety. Je to i zásluha trenérského štábu, který mi dává v tréninku hodně pokouřit. Ale já to potřebuji, jsem za to rád. Tímto jim děkuji, že mi prodloužili kariéru," uvedl Limberský.

Jeho tým vyhrál v lize podruhé za sebou a dál na šestém místě tabulky ztrácí dva body na pátý Liberec.

"Strašně moc důležité vítězství. I Brno ho potřebovalo. Když neberu Plzeň, tak fandím Brnu, ale dnes jsme body potřebovali. Potřebovali jsme se dotáhnout k pohárovým příčkám, i když nějaké body nám ještě chybí. Musíme vyhrávat, udělat nějakou sérii pěti šesti vítězství a docvaknout se tam. Věřím, že jsme nastartovali nějakou šňůru, i když nechci mluvit dopředu," dodal Limberský.