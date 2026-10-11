„Čím se živí?!“ Schickův kontroverzní zásah v klíčovém momentu rozvířil vášně

Útočník Patrik Schick přispěl v sobotním bundesligovém utkání gólem k výhře Leverkusenu 4:3 v Mohuči, ale také byl účastníkem kontroverzního momentu.
Před brankou spoluhráče Jarella Quansaha ve druhém poločase zasáhl českého fotbalistu míč do ruky a domácí se po porážce zlobili na rozhodčího, že gól na 3:2 pro Bayer uznal.
„Nevím, čím se tenhle videorozhodčí živí, ale dnes se zjevně nedíval,“ čertil se obránce Mohuče Stefan Posch a gól po Schickově ruce označil za rozhodující moment zápasu.
Schicka v 55. minutě za stavu 2:2 trefil v soupeřově pokutovém území prudký míč do břicha, od něhož se mu odrazil do pravé ruky.
Balon se poté dostal ke Quansahovi, jenž nadvakrát skóroval. „Pokud tohle není ruka, tak už nevím, co jiného by jí bylo,“ dodal Posch.
Rozhodčí podle všeho gól uznal proto, že Schickova ruka bezprostředně nepředcházela vstřelení branky a nebyla úmyslná.
„Bylo mi řečeno, že kdyby zahrál rukou střelec, přestupek by to nejspíš byl. Takhle to byl podle pravidel pravděpodobně regulérní gól,“ řekl sportovní ředitel Mohuče Niko Bungert, jenž nicméně označil situaci „za velmi hořkou a pocitově nespravedlivou“.
Leverkusen vedl v Mohuči díky brankám Roberta Andricha a Schicka už v 9. minutě 2:0.
Domácí ještě do poločasu vyrovnali, ale Quansahův kontroverzní gól znovu poslal Bayer do vedení a za tříbodovým ziskem.
Schick skóroval v každém z dosavadních pěti bundesligových kol a je nejlepším střelcem soutěže.