Čím je blíž bráně, tím je lepší, velebí v Lyonu Šulce. Skauti klubu sklízí ovace

Zas byl o krok před ostatními a stal se klíčovým mužem zápasu. Pavel Šulc ve čtvrtek vystřelil Lyonu vítězství v Evropské lize a pomohl týmu ke třem bodům. Klub je ale momentálně ve zdecimovaném stavu a na českého fotbalového reprezentanta hodně spoléhá.
Když čtyřiadvacetiletý rodák z Karlových Varů přišel v létě za 7,5 milionu eur do Lyonu, někteří fanoušci i experti pochybovali, jestli mladý záložník přesun do tak velkého klubu zvládne.
Zvlášť když sebevědomě sáhl pro číslo 10, které v klubu dřív nosily samé legendy.
Po čtyřech měsících je s jedenácti body nejproduktivnějším hráčem týmu, vstřelil šest gólů, na pět nahrál. Tím se nemůže pochlubit nikdo ze spoluhráčů.
„V Evropské lize to byl od Lyonu celkově slabý výkon, ale Moreira a Šulc byli opět rozhodující. Jak už u nich bývá zvykem. Pozitivní zpráva pro klubové skauty, příchod posil přináší ovoce,“ nechal se na síti X slyšet francouzský novinář ze serveru givemesport.com Léo Aschi.
Olympique zvítězil ve čtvrtek nad Deventerem 2:1. Vše důležité se odehrálo do 11. minuty, kdy si Šulc doběhl do vápna pro gólovou dorážku a ta nakonec celé utkání rozhodla.
„Říkám to o něm často, ale podle mě existují dva Pavlové Šulcové, jeden mimo pokutové území a druhý v něm. Čím blíž je bráně, tím je lepší a rozdílovější,“ napsal o něm lyonský fotbalový podcaster Micka.
Šulcovu trefu si pochvaloval i trenér francouzského velkoklubu Paulo Fonseca.
„Tohle přesně trénujeme, roh rozehraný nakrátko a pak tlak do brány,“ nechal se slyšet portugalský kouč.
To byla ale jedna z mála pozitivních věcí, které mohl na tiskové konferenci probírat. Lyon čeká už v neděli odpoledne zápas proti Le Havre a nemá příliš kde brát.
Čtyři hráči jsou na marodce, záložníka Ainsleyho Maitlanda-Nilese zase musí postrádat za červenou kartu v přechozím zápase.
„Máme za sebou fyzicky náročný zápas, ale nemůžeme nikoho šetřit, prostě postavíme ten nejsilnější tým a musíme to zvládnout,“ dodal Fonseca.
I kvůli napjatému kádru tak manažerský tým klubu intenzivně pracuje na příchodu další posily. Na spadnutí je podle francouzských médií příchod ofenzivního devatenáctiletého mladíka Brazilce Endricka z Realu Madrid.
