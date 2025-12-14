Čím je blíž bráně, tím je lepší, velebí v Lyonu Šulce. Skauti klubu sklízí ovace

Zas byl o krok před ostatními a stal se klíčovým mužem zápasu. Pavel Šulc ve čtvrtek vystřelil Lyonu vítězství v Evropské lize a pomohl týmu ke třem bodům. Klub je ale momentálně ve zdecimovaném stavu a na českého fotbalového reprezentanta hodně spoléhá.
Když čtyřiadvacetiletý rodák z Karlových Varů přišel v létě za 7,5 milionu eur do Lyonu, někteří fanoušci i experti pochybovali, jestli mladý záložník přesun do tak velkého klubu zvládne.
Zvlášť když sebevědomě sáhl pro číslo 10, které v klubu dřív nosily samé legendy.
Po čtyřech měsících je s jedenácti body nejproduktivnějším hráčem týmu, vstřelil šest gólů, na pět nahrál. Tím se nemůže pochlubit nikdo ze spoluhráčů.
„V Evropské lize to byl od Lyonu celkově slabý výkon, ale Moreira a Šulc byli opět rozhodující. Jak už u nich bývá zvykem. Pozitivní zpráva pro klubové skauty, příchod posil přináší ovoce,“ nechal se na síti X slyšet francouzský novinář ze serveru givemesport.com Léo Aschi.
Olympique zvítězil ve čtvrtek nad Deventerem 2:1. Vše důležité se odehrálo do 11. minuty, kdy si Šulc doběhl do vápna pro gólovou dorážku a ta nakonec celé utkání rozhodla.
„Říkám to o něm často, ale podle mě existují dva Pavlové Šulcové, jeden mimo pokutové území a druhý v něm. Čím blíž je bráně, tím je lepší a rozdílovější,“ napsal o něm lyonský fotbalový podcaster Micka.
Šulcovu trefu si pochvaloval i trenér francouzského velkoklubu Paulo Fonseca.
„Tohle přesně trénujeme, roh rozehraný nakrátko a pak tlak do brány,“ nechal se slyšet portugalský kouč.
To byla ale jedna z mála pozitivních věcí, které mohl na tiskové konferenci probírat. Lyon čeká už v neděli odpoledne zápas proti Le Havre a nemá příliš kde brát.
Čtyři hráči jsou na marodce, záložníka Ainsleyho Maitlanda-Nilese zase musí postrádat za červenou kartu v přechozím zápase.
„Máme za sebou fyzicky náročný zápas, ale nemůžeme nikoho šetřit, prostě postavíme ten nejsilnější tým a musíme to zvládnout,“ dodal Fonseca.
I kvůli napjatému kádru tak manažerský tým klubu intenzivně pracuje na příchodu další posily. Na spadnutí je podle francouzských médií příchod ofenzivního devatenáctiletého mladíka Brazilce Endricka z Realu Madrid.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.