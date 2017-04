Chystá se past na Berbra. Ať šéfy fotbalové asociace volí přímo všechny kluby, navrhují aktivisté

před 8 minutami

Spolek Čistý fotbal přišel s návrhem změnit volební systém uvnitř Fotbalové asociace ČR, cílem úpravy by byla větší transparentnost organizace

Praha - Možná je to jen výkřik do tmy, možná ale světlo na konci tunelu. Aktivisté ze sdružení Čistý fotbal přišli s konkrétním návrhem, jak zvýšit míru transparentnosti uvnitř českého fotbalu.

Navrhují změnit volební systém uvnitř Fotbalové asociace ČR. A to tak, že by její vedení nadále nevolili vybraní delegáti valné hromady jako dosud. "Navrhujeme, aby měl hlasovací právo každý klub, který je součástí FAČR. A volby by pak mohly probíhat za použití elektronického systému, který už nyní fotbalovou asociaci propojuje," říká Lukáš Říha, předseda Čistého fotbalu.

Návrh na příslušnou úpravu stanov od něj převzal Jan Pauly, ředitel legislativně-právního oddělení FAČR. "Shodou okolností zrovna finišuje připomínkové řízení k navrhovaným úpravám legislativy, takže k tomu tento návrh můžeme připojit," říká Pauly, který slíbil, že návrh zmíní na nejbližším zasedání výkonného výboru FAČR. To by se mělo konat 4. května.

Pravděpodobnost varianty, že by nad navrhovanou změnou systému současní šéfové asociace Miroslav Pelta či Roman Berbr radostně zavýskli a okamžitě začali pracovat na spuštění příslušných reforem, je asi minimální. Na druhou stranu se předložený návrh jeví jako velmi progresivní a pokud by se tato myšlenka, která vzešla od aktivistů, zalíbila vlivnějším skupinám uvnitř fotbalu, či v jeho těsném okolí, tedy například na ministerstvu školství nebo u sponzorů, mohla by český fotbal posunut dál.

Nejbližší řádná valná hromada FAČR je relativně za dveřmi, bude se konat v Praze 2. června. A pokud se nestane nějaký zázrak, bude na té hromadě opět zvolen předsedou FAČR Miroslav Pelta a českým místopředsedou pak Roman Berbr.

Pelta už si zvolení prakticky zajistil tím, že vyjádřil podporu Berbrovi. A ten má své hlasy v české komoře prostě jisté. Jak je to možné?

Popišme si systém valné hromady či lépe řečeno klíč, podle kterého jsou na ni vysíláni delegáti s hlasem rozhodujícím (volebním). Ten klíč definují Stanovy FAČR. A v nich se mimo jiné píše:

Delegáty na valné hromadě mohou být pouze členové Asociace s tím, že jsou na ni vysíláni tak, že:

a) členské kluby I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy, každý z nich po 1 delegátovi;

b) 35 delegátů vysílají členské kluby divizí, a to v počtu:

aa) 21 delegátů volených na shromáždění členských klubů divizí v Čechách,

bb) 14 delegátů volených na shromáždění členských klubů divizí na Moravě;

c) 76 delegátů vysílají okresní fotbalové svazy, každý z nich po 1 delegátovi;

d) 14 delegátů vysílají krajské fotbalové svazy, každý z nich po 1 delegátovi;

e) 11 delegátů vysílá Pražský fotbalový svaz.

To je celkem 202 delegátů, kteří jsou dále rozděleni do české a moravské komory. Všichni volí předsedu, každá komora pak svého místopředsedu. A podle stanovami daného klíče pak další jednotlivé segmenty hnutí volí vždy svého zástupce do výkonného výboru. Ten bude nově pracovat v jedenácti lidech místo dosavadních třinácti. V novém uspořádání, které je spojeno s uzavřenou smlouvou mezi FAČR a Ligovou fotbalovou asociací, totiž přišli zástupci ligového fotbalu o dvě "křesla", včetně pozice statutárního místopředsedy FAČR.

Berbr prostě umí volby. Ty současné

Ale zpět k Romanu Berbrovi. Jde o muže s velmi kontroverzní pověstí, bývalého rozhodčího a příslušníka Státní bezpečnosti. Když předseda Pelta dostává opakovaně otázku, čím Roman Berbr přispívá a pomáhá českému fotbalu, vždy se hluboce zamyslí, a pak odpoví: "No, on umí ty volby."

Současný stav je výsledkem Berbrovy dlouholeté práce uvnitř fotbalového hnutí. Zejména na úrovni českého výkonnostního fotbalu, tedy v klubech ČFL, českých divizí a především na řadě okresních a krajských fotbalových svazů vybudoval, prosadil a udržuje personální strukturu složenou z osob, které jsou mu zavázané a věrné. A má pak od nich jistý hlas.

Jak prokázal uniknuvší fragment jeho komunikace, neváhal k tomu v minulosti zneužít i svůj vliv na rozdělování státních dotací. V březnu 2012 napsal Michalu Blaschkemu na Pardubický krajský fotbalový svaz: "Do pátku mi pošlete vybrané kluby zpět na můj mail. Vyberte jen ty spřízněné a co vás volí. Celková suma musí být mezi 1,5 - 1,6 mil. Čest." Více o případu zde.

V posledních letech se Roman Berbr pokouší svůj vliv rozšířit i do moravských regionů. Každopádně platí, že chce-li být někdo zvolen předsedou fotbalové asociace, nedokáže to bez hlasů, které ovládá Berbr. A musí se s ním proto domluvit na rozdělení moci.

Navrhují volbu elektronickou cestou

"Pokud by vedení asociace nevolili delegáti, ale přímo jednotlivé kluby, přičemž každý z nich by měl jeden hlas, věříme, že by to transparentnost uvnitř českého fotbalu zvýšilo," říká Lukáš Ŕíha.

Klubů, které hrají soutěže FAČR, je zhruba 3800. Aby se zástupce každého z nich vydal do Prahy na nějaký obří sněm, ale v dnešní době není zapotřebí. Jak Říha naznačil, hlasovat by se mohlo elektronicky.

Uvnitř fotbalu už funguje systém, jehož prostřednictvím kluby s ústředím i regionálními centry komunikují, posílají se přes něj zápisy o utkání a další dokumenty. Na elektronické bázi už funguje i registrace hráčů a dalších členů FAČR, vyřizuje se touto cestou i licenční záležitosti a tak podobně.

"Jsme v kontaktu s programátory, kteří spolupracují i se státními institucemi. A uměli by do fotbalového systému implikovat volební mechanismus," říká Říha.

Zní to jednoduše, praxe by patrně byla poněkud složitější. Při navrhovaném novém způsobu volby by se musela přinejmenším upravit současná pravidla, která vymezují jednotlivé pozice ve výkonném výboru podle regionu i výkonnostního stupně fotbalu, které reprezentují. Možná by vedla k jeho zásadním změnám.

Podstatné ale je, že by si fotbal tak zásadní úpravu stanov, kterou by změna na přímou volbu ze strany klubů jistě byla, musel nejdřív odhlasovat. A to na valné hromadě, která by se ovšem sešla a složila opět na základě současných pravidel a principů. Byť by šlo třeba o mimořádnou valnou hromadu, jak navrhuje Říhovo sdružení. Takže lze odhadovat, že ani nové stanovy s jiným volebním systémem český fotbal patrně nepřijme, pokud bude Roman Berbr a jeho suita proti.

Na Berbrovo místo se pomalu chystá Liba

Berbrovi bude letos v červnu 63 let, spekuluje se o tom, že kandiduje na poslední čtyřleté období. Po jeho odchodu do penze už by snad reforma mohla být snáze průchozí. Byť systém, které Berbr vytvořil, ani jeho odchodem sám od sebe nezanikne, jistě bude probíhat snaha, aby ho po něm někdo převzal. Kupříkladu Miroslav Liba, šéf Středočeského KFS, který už letos aspiruje na členství ve výkonném výboru FAČR. Před lety přitom právě Liba, ještě coby rozhodčí, neváhal slibovat Ivanu Horníkovi za "desetník", že vybraným hráčům udělí žlutou kartu.

"Byli bychom rádi, kdyby český fotbal fungoval v budoucnu jinak než dnes. Aby se těšil větší důvěryhodnosti, aby se v něm hrálo fair. Náš spolek Čistý fotbal se na akcích, které pořádáme, snaží v tom duchu vychovávat děti, které fotbal ohromně baví," říká Říha, který si vytknul za cíl, aby ten krásný sport byl i čistší.

Cíle spolku Čistý fotbal zatím na jeho webu podpořilo zhruba 60 fotbalových klubů.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

