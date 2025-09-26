Chybí disciplína, pustil se Koubek do týmu po zkratu. S hráči si od plic promluví

"Samozřejmě je to veliké zklamání, hlavně zjištění, že se nám to opakuje. To je prostě špatně," zlobil se Koubek po utkání v maďarské metropoli.
"Jablonec, Slovácko, teď Ferencváros," vypočítával "last minute" ztráty v této sezoně.
"Svědčí to o tom, že v mužstvu není taková ta rutina. Hlavně v těch klíčových situacích, ve kterých to musíme dohrát, tam není herní disciplína," posteskl si stratég Viktorie.
Zkušený trenér nechápal, že jeho svěřenci v přesilovce nedohráli utkání více takticky.
"To, jak jsme se zachovali v rohu hřiště a potom následně, je otázka herní disciplíny. To si prostě v tu chvíli nemůžeme dovolit. Hrubý taktický nedostatek, když budu hodně kulantní. Naivita v rozhodování, v řešení," čertil se Koubek.
"Konkrétní hráče, kteří u toho byli, vidíte na záznamu. Bylo to velmi zlé z hlediska taktického dohrání konce zápasu. Můžete se tam uřvat a někdo si prostě dělá, co chce. V tom se velice zlobím na mužstvo a konkrétní hráče," doplnil čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Jeho svěřenci po velmi vydařeném prvním poločase v poslední chvíli ztratili vítězství, které by jim na úvod hlavní fáze soutěže mohlo hodně pomoci v boji o postup.
"První polovina byla výborná, taková, jakou jsme chtěli mít. Ve druhé půli se soupeř zvedl a bylo to vyrovnané utkání. Nemyslím si, že by druhá půle byla nějaký propadák. Měli jsme spoustu situací, ze kterých jsme mohli přidat druhou branku," podotkl Koubek.
"Teď nastal souhrn takových událostí, které svědčí o tom, že nějaký problém je. Já to vidím v určité nevyzrálosti aktuálního mužstva. Možná i taková daň strachu, že se nám to už stalo a nedej bože, aby se to opakovalo. Na to máte nejlepší recept - dát druhý gól. Bohužel jsme ten zápas nezabili. Je to velmi mrzuté, to přiznávám. Tohle jsme měli uhrát, to je velká kaňka. Před zápasem bych remízu bral, ale podle vývoje je to samozřejmě ztráta," připustil Koubek.
Hned v neděli čeká jeho svěřence duel domácí soutěže se Zlínem a příští čtvrtek druhé kolo Evropské ligy s Malmö.
"Jsme na tenhle režim zvyklí. Musíme se oklepat. Vyspíme se a za tři dny hrajeme znovu. Nejdřív si ale musíme říct věci od plic, nemůže to zůstat bez nějakého komentáře, jako by se nic nestalo. Nějaké věci si musíme vyříkat, je to otázka herní disciplíny. V některých momentech ji postrádám," uvedl Koubek.