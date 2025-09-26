Fotbal

Chybí disciplína, pustil se Koubek do týmu po zkratu. S hráči si od plic promluví

Sport Sport
před 1 hodinou
Tak takhle už fakt ne. Kouč Miroslav Koubek si důrazně promluví s fotbalisty Plzně poté, co už potřetí v sezoně ztratili v nastavení jednobrankové vedení. Tentokrát je to stálo výhru v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy proti Ferencvárosi Budapešť. A to hrál soupeř hodinu v deseti, přesto v posledních vteřinách vyrovnal.
fotbal, Evropská liga 2025/2026, Ferencváros - Viktoria Plzeň Lukáš Červ
fotbal, Evropská liga 2025/2026, Ferencváros - Viktoria Plzeň
fotbal, Evropská liga 2025/2026, Ferencváros - Viktoria Plzeň Václav Jemelka
fotbal, Evropská liga 2025/2026, Ferencváros - Viktoria Plzeň Jan Paluska
fotbal, Evropská liga 2025/2026, Ferencváros - Viktoria Plzeň Martin Jedlička Zobrazit 28 fotografií

"Samozřejmě je to veliké zklamání, hlavně zjištění, že se nám to opakuje. To je prostě špatně," zlobil se Koubek po utkání v maďarské metropoli.

"Jablonec, Slovácko, teď Ferencváros," vypočítával "last minute" ztráty v této sezoně.

"Svědčí to o tom, že v mužstvu není taková ta rutina. Hlavně v těch klíčových situacích, ve kterých to musíme dohrát, tam není herní disciplína," posteskl si stratég Viktorie.

Zkušený trenér nechápal, že jeho svěřenci v přesilovce nedohráli utkání více takticky.

"To, jak jsme se zachovali v rohu hřiště a potom následně, je otázka herní disciplíny. To si prostě v tu chvíli nemůžeme dovolit. Hrubý taktický nedostatek, když budu hodně kulantní. Naivita v rozhodování, v řešení," čertil se Koubek.

"Konkrétní hráče, kteří u toho byli, vidíte na záznamu. Bylo to velmi zlé z hlediska taktického dohrání konce zápasu. Můžete se tam uřvat a někdo si prostě dělá, co chce. V tom se velice zlobím na mužstvo a konkrétní hráče," doplnil čtyřiasedmdesátiletý trenér.

Jeho svěřenci po velmi vydařeném prvním poločase v poslední chvíli ztratili vítězství, které by jim na úvod hlavní fáze soutěže mohlo hodně pomoci v boji o postup.

"První polovina byla výborná, taková, jakou jsme chtěli mít. Ve druhé půli se soupeř zvedl a bylo to vyrovnané utkání. Nemyslím si, že by druhá půle byla nějaký propadák. Měli jsme spoustu situací, ze kterých jsme mohli přidat druhou branku," podotkl Koubek.

"Teď nastal souhrn takových událostí, které svědčí o tom, že nějaký problém je. Já to vidím v určité nevyzrálosti aktuálního mužstva. Možná i taková daň strachu, že se nám to už stalo a nedej bože, aby se to opakovalo. Na to máte nejlepší recept - dát druhý gól. Bohužel jsme ten zápas nezabili. Je to velmi mrzuté, to přiznávám. Tohle jsme měli uhrát, to je velká kaňka. Před zápasem bych remízu bral, ale podle vývoje je to samozřejmě ztráta," připustil Koubek.

Hned v neděli čeká jeho svěřence duel domácí soutěže se Zlínem a příští čtvrtek druhé kolo Evropské ligy s Malmö.

"Jsme na tenhle režim zvyklí. Musíme se oklepat. Vyspíme se a za tři dny hrajeme znovu. Nejdřív si ale musíme říct věci od plic, nemůže to zůstat bez nějakého komentáře, jako by se nic nestalo. Nějaké věci si musíme vyříkat, je to otázka herní disciplíny. V některých momentech ji postrádám," uvedl Koubek.

 
Mohlo by vás zajímat

Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Priske pykat nebude. Návštěva kouče Sparty u rozhodčích byla v pořádku, míní komise

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč

Kinský ohromil fotbalový svět čarovným zákrokem. Byl neuvěřitelný, rozplýval se kouč
Fotbal sport Evropská liga Obsah FC Viktoria Plzeň

Právě se děje

před 12 minutami
Nejhorší výsledek v kariéře. Lezec Ondra nepostoupil na MS ani do finále
Ostatní sporty

Nejhorší výsledek v kariéře. Lezec Ondra nepostoupil na MS ani do finále

Trojnásobný šampion se dostal na čtyřicátý chyt, k postupu do bojů o medaile by potřeboval ještě šest chytů.
před 21 minutami
Politici chtějí hity. Když písně volebních kampaní končí skandály a soudními spory
Hudba

Politici chtějí hity. Když písně volebních kampaní končí skandály a soudními spory

Hudba dokáže dodat předvolebním agitacím emoce. Ale zpěváci u nás i ve světě se oprávněně zlobí, když jejich písně zazní na mítincích bez souhlasu.
před 21 minutami
Spotlight

Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí

Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
před 31 minutami
Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů
Zahraničí

Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů

Stalo se tak stalo jen pár dní poté, co Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k důraznějšímu vyšetřování jeho politických odpůrců.
Aktualizováno před 45 minutami
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
Ekonomika

Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily

Trump nová cla oznámil ve čtvrtek večer místního času ve třech samostatných příspěvcích na své sociální síti. Platit mají začít od 1. října.
před 1 hodinou
Chybí disciplína, pustil se Koubek do týmu po zkratu. S hráči si od plic promluví
Fotbal

Chybí disciplína, pustil se Koubek do týmu po zkratu. S hráči si od plic promluví

Kouč Plzně označil ztrátu vedení v nastaveném čase utkání proti Ferencvárosi za velkou kaňku.
Další zprávy