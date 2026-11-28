Fotbalisté Frosinone díky hattricku slovenského útočníka Tomáše Bobčeka v italské lize porazili Parmu 3:0 a poslali soupeře do pásma sestupu.
Bobček, který do klubu přišel v létě z Lechie Gdaňsk, se stal prvním hráčem Serie A za 70 let, jemuž se při prvním startu v základní sestavě podařilo nastřílet tři branky.
Bobček se třikrát prosadil během 24 minut ve druhém poločase. V 55. minutě nejrychleji zareagoval na vyraženou střelu a dal premiérovou branku v Serii A.
Druhý gól přidal akrobatickou střelou z voleje po Masiniho centru a hattrick pětadvacetiletý slovenský reprezentant završil poté, co zblízka překonal vybíhajícího brankáře. V italských médiích se to jen hemží ódami na novou hvězdu.
O Bobčeka se intenzivně zajímala pražská Slavia. Slovenský kanonýr byl ale pro českého mistra moc drahý.
„Bobček je komplexní útočník, který se nám extrémně líbil. Ale Slavia nikdy nedá za hráče 12 milionů eur, o které si řekl klub,“ uvedl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík loni v srpnu v podcastu Livesport Daily.
„Nebudu říkat jasný strop, ale zatím jsme měli psychologickou hranici kolem pěti milionů eur, kterou jsme ještě nepřekročili. Za hráče jako Bobček bychom tu hranici asi i překročili, kdybychom ho mohli získat, ale ne za 12 milionů eur,“ zdůraznil tehdy šéf červenobílého klubu.
Rodák z Ružomberku, jenž v minulé sezoně nastřílel v polské lize za Gdaňsk 20 gólů ve 30 zápasech, nakonec zamířil letos v létě do Frosinone. To za něj zaplatilo požadovaných zhruba 11 milionů eur a další dva miliony mohou činit další bonusy.
Italský klub nyní díky Bobčekovi zaznamenal šesté domácí vítězství v řadě a v neúplné tabulce vystřídal na šestém místě Juventus Turín, který se v neděli představí na hřišti pátého Coma.
Parma po třetí porážce za sebou klesla na 18. místo za Sassuolo, které má nyní před nedělním zápasem s Neapolí lepší skóre.
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