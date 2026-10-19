Chorý už za nás nenastoupí, zní opět ze Slavie. Hráčův agent řekl, jaké jsou možnosti

Útočník Tomáš Chorý už za fotbalisty Slavie po vyloučení proti Hradci Králové nenastoupí. Řekl to trenér Jindřich Trpišovský před úterním zápasem třetího kola hlavní fáze Ligy mistrů v Istanbulu proti Fenerbahce. Není to ovšem poprvé, co z klubu tato slova na problémového forvarda padají.
Kouč s českým reprezentantem po řadě disciplinárních prohřešků a několika vyloučeních již nepočítá, po příletu do Prahy bude vedení řešit hráčovu další budoucnost. Trpišovského citoval z tiskové konference klubový web.
Chorý byl v sobotním ligovém utkání proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník směrem k němu ukázal prostředníček. Jednatřicetiletý útočník dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony. Trpišovský už po bezbrankové remíze s Hradcem uvedl, že Chorý za trest do Istanbulu nepoletí a dnes potvrdil, že v týmu končí.
„Plán je, že si musíme poradit bez něj. Už za nás nenastoupí. Jeho další budoucnost se bude řešit po návratu do Prahy, teď s ním v hlavě nepočítám,“ uvedl Trpišovský na adresu dosavadní útočné jedničky.
„Soustředíme se na zítřejší zápas. Musíme si s tím poradit stejně jako ve zbytku sezony,“ doplnil kouč.
„To, co se stalo, pro nás bylo velké téma, ale po odletu už jsme to neřešili. Soustředíme se na zápas. V předběžných plánech by stejně nebyl v základní sestavě. Je to tak, jak to je. Tomáš tady není, bude se to řešit s vedením klubu a disciplinárně,“ zopakoval Trpišovský.
Slova o tom, že Chorý už se v dresu Slavii nikdy neobjeví, ovšem pronesl šéf klubu Jaroslav Tvrdík už v květnu.
„Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí,“ prohlásil předseda představenstva po incidentech v nedohraném derby se Spartou.
Zatímco Douděra Eden skutečně opustil, Chorý v červenobílém pokračoval. Podle Tvrdíka se tak stalo na základě zásahu majitele klubu Pavla Tykače.
„Vím, že někteří to budou brát za výmluvu, kterou neuznají, nebo dokonce za výraz nějaké mé nespolehlivosti. Situace je jednoduchá. Přivedl jsem do Slavie Pavla Tykače, který je naprosto skvělým majitelem. Za těch dva a půl roku zasáhl do mých gescí jen dvakrát. Jednou když se rozhodl neuvolnit trenéra Jindřicha Trpišovského k české reprezentaci a podruhé ohledně oslav (po titulu a po nedohraném derby),“ prohlásil Tvrdík v červenci poté, co potvrdil, že se Chorý vrací do kádru českého mistra.
„Obě rozhodnutí se ukázala jako správnější, než byl v té chvíli můj názor. Potřetí do toho vstoupil v případě Tomáše Chorého, se kterým opakovaně hovořil. Předpokládám, že si jasně vymezili, co klub od Tomáše čeká. Že se některých věcí už nedopustí. Majitel ocenil, že Tomáš výrazně přispěl k zisku dvou titulů a rozhodl se, že mu dá ještě šanci. Dnes dopoledne jsem obdržel závazný akcionářský příkaz vrátit Tomáše do A-týmu,“ dodal Tvrdík v létě.
Hráčův agent nyní ještě oficiální stanovisko klubu nezná. „Situace je zatím pořád stejná. Tomáš sice neodcestoval na pohárové utkání, ale připravuje se normálně s A-týmem a čekáme, jak dopadne disciplinární komise. Zatím nemáme žádný signál z vedení Slavie, jak bude na vyloučení reagovat,“ uvedl David Nehoda.
O Chorého měla v poslední době zájem Plzeň, odkud do Edenu přišel, ve hře byly i nabídky ze zahraničí. „Bude samozřejmě důležité, jaký názor k tomu zaujme Slavia. Od toho se odpíchneme. Nějaké nabídky v létě byly. Tomáš chtěl setrvat v Čechách. Dneska to asi přehodnotíme a budeme hledat nějaké zahraniční angažmá,“ přiznal hráčský agent.
Možností je podle něj více. „Řecko, Polsko, Kypr. Je nějaký náznak nabídky ze Saúdské Arábie a z Dubaje. Uvidíme. Musíme si taky sednout i se Slavií a říct si, jaké jsou možnosti,“ přiblížil Nehoda.
Svému svěřenci už do duše promluvil. „Nějakým způsobem jsme spolu diskutovali, ale to zůstane mezi námi,“ uvedl s úsměvem. „Myslím, že pořád má platnou smlouvu. A Tomáš ji bude dodržovat. Jeho budoucnost jsme řešili už v létě. Teď se možná malinko něco změnilo, takže uvidíme, co se stane v zimním přestupním období,“ dodal syn bývalého kanonýra a předsedy představenstva společnosti Zdeňka Nehody.
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