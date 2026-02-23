Chorý je v laufu. A Vydra? Půlka mančaftu by na penaltu ani nešla, říká Šenkeřík

„Padlo jen devět gólů, tedy průměr jeden a něco málo na zápas, jako bývalého útočníka mě tohle kolo moc nebavilo. A ani fanoušek si moc neužil, určitě očekával gólů víc,“ říká dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Především od dvou střetnutí týmů z první šestky – Slavií s Libercem a Plzně se Spartou.
Cítil jsem až přehnanou opatrnost, strach z porážky. Určitě si mnozí slibovali, že tyhle souboje budou otevřenější.
Když se k tomu přidají další zápasy, malé pražské derby Bohemians s Duklou nebo Hradec se Zlínem také nelákaly na velké přestřelky. Pořád se trápí Ostrava, tak se asi ani nelze divit.
Musím však vyzdvihnout vynikající výkony brankářů, především slovenského Jakuba Surovčíka, který Spartu podržel v Plni včetně chyceného pokutového kopu.
Neskutečné zákroky předváděl slovinský Klemen Mihelak za Jablonec proti Karviné nebo Milan Heča v brance Slovácka, pochvalu zaslouží i další. Rovněž brankáři měli tedy velký podíl na tom, že padlo tak málo gólů. Byli skvělí.
Souboje ve skupině, která bude hrát o titul, rozhodly pokutové kopy. Slávistický kanonýr Tomáš Chorý ho proměnil, plzeňský Matěj Vydra ne.
O Chorém jsem mluvil už minule, je nyní v laufu, podobné situace zvládá, věří si, penaltu proměnil s přehledem.
Poslal ji doprostřed, počítal s tím, že gólman skočí. Jasně prohlásil, že odpovědnost musí vzít na sebe, taky tak učinil.
Tu však převzal i plzeňský kapitán Vydra. Také on se rozhodl předem, nic neměnil, jenže neuspěl.
Brankáři mají střelce pečlivě přečtené, téměř dvoumetrový Surovčík dobře zvolil stranu.
Trenér Martin Hyský svému svěřenci nic nevyčítal, to ani nejde. Půlka mančaftu se v takové chvíli na pokutový kop jistě necítila.
Velice dobře se této výhody zhostil Aleš Čermák, jeho gól z penalty rozhodl malé pražské derby.
Nebylo to lehké, bylo však vidět, že si věří, to se pozná už při rozběhu, z řeči těla.
Bohemka po dlouhé době vyhrála doma, před tím uspěla venku, šest bodů jí hodně pomůže i psychicky.
Penaltám předcházela provinění ze strany bránícího týmu. Sparťanský John Mercado měl smůlu, že ho střela trefila do ruky, kterou ovšem neměl u těla, a on stál na čáře pokutového území.
Ubránit Chorého je nesmírně těžké, je obvyklé, že si obránci pomáhají, jak mohou, až je z toho trest.
Z tohoto pohledu se jeví zákrok slovenského legionáře Michala Černáka z Dukly, který trefil Bensona Sakalu rukou do obličeje v situaci, která nic neřešila, jako velice hloupý.
Těžko soudit, zda to byl úmysl, nebo o něm nevěděl, prožíval nějaký stres, skutečně nevím. Byla to od něj klukovina, Dukla však tím prohrála.
Sparta i Plzeň ztratily, z pronásledovatelů bral výhru jen Jablonec. Sice nijak přesvědčivě, ale pořád se drží na dostřel ostatních. Plzni musí být rozhodně trnem v oku. Je takový nenápadný, ale výsledky má.
Slovácko porazilo Pardubice, připsalo si cenné tři body, trenér Roman Skuhravý byl však k výkonu dost kritický. Přiznal, že soupeř byl jasně lepší.
On je ostrý vždycky, ale jeho tým je nyní v pozici, že potřebuje hlavně body, herní projev jde stranou. Také je otázka, zda mužstvo na pohlednější fotbal v tomto stavu má.
Očekával bych proto, že si trenér bude vysloveně šťastného vítězství víc vážit. Ať klidně klukům řekne, že to herně stálo za h…., ale body jsou body. A s nimi lepší fotbal většinou přichází.
Baník převzal nový trenér Ondřej Smetana, výhru nad Mladou Boleslaví to nepřineslo. Přitom mně se jeho předchůdce Tomáš Galásek moc líbil, působil klidně, hráčům dával jasně najevo, že jim důvěřuje.
Vedení klubu však chtělo změnit něco ještě před nadstavbou, vzalo kouče, který prostředí zná. Já to i chápu. Mužstvo se nachází ve spodní části tabulky, raději uděláte něco než nic. Baník získal bod, taky dobrý, musí se od něčeho odrazit.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
