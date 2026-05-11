Chorý do muzea vzorných fotbalistů? Kolem potížisty už krouží první zájemce

Po další červené kartě dostal nekompromisní vyhazov od šéfa Slavie. Jak se ale zdá, fotbalový útočník Tomáš Chorý bez angažmá dlouho nebude. Tedy alespoň to vyplývá z toho, jak rychle se o jeho přestupu začalo mluvit v zahraničí. Konkrétně v sousedním Polsku.
Je nejlepším střelcem české ligy, na kontě má v aktuální sezoně 17 gólů a k tomu čtyři asistence. Jenže vedle toho i řadu skandálů.
Červená za loket v obličeji Asgera Sörensena v sobotním derby byla pro šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka poslední kapkou.
„Takového hráče ve Slavii nechceme, může si hledat nové angažmá,“ prohlásil rezolutně.
A zdá se, že minimálně jeden zájemce o služby jednatřicetiletého útočníka by se mohl ozvat z Polska.
Podle informací fotbalového novináře Grzegorze Rudyneka zapadá Chorý přesně do strategie posil Legie Varšava pro další sezonu, a proto se bude o jeho služby ucházet.
Nejpopulárnější polský klub, který je momentálně až na devátém místě tabulky domácí soutěže, bude v létě poptávat do útoku co nejlevnější posily, protože nedisponuje ani zrovna vyrovnaným rozpočtem.
Navíc, trenér Legie Marek Papszun má pro horkokrevné fotbalisty pochopení.
„Kdyby existovalo muzeum vzorných fotbalistů podle Marka Papszuna, byl by tam Chorý na zlatém piedestalu,“ napsal na síti X Rudynek.
Podle něj byl o Chorého v Polsku velký zájem, už když přestupoval ze Sigmy do Viktorie Plzeň.
Do jeho odchodu nejspíš promluví i cena, za kterou bude Slavia ochotná ho uvolnit. V pražském klubu má smlouvu do léta 2027. Podle serveru Transfermarkt má hodnotu zhruba tří milionů eur.
