Chorý budí respekt, Slavia toho nevyužila. Holeš přiznal problém

Kapitán Slavie Tomáš Holeš po remíze v Liberci litoval, že Pražané nedokázali lépe využít navrátilce Tomáše Chorého.
Kapitán fotbalistů Slavie Tomáš Holeš přivítal návrat útočníka Tomáše Chorého po disciplinárním trestu, po remíze 1:1 v Liberci ale litoval, že ho Pražané nedokázali lépe využít. Obhájci titulu ve čtvrtém ligovém kole poprvé v sezoně ztratili body.
„Kolem Tomáše je vždy velká pozornost. Hned jak přišel na hřiště, byl to velký vykřičník pro liberecké obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skórovat. Bohužel jsme ho dnes nedokázali tolik využít, jak by to chtělo,“ řekl Holeš.
Chorý nastoupil v 64. minutě místo Mojmíra Chytila a připsal si první ligový start v sezoně. Šest soutěžních zápasů vynechal kvůli trestu za třetí červenou kartu v minulém ročníku, kterou dostal v květnovém nedohraném derby se Spartou.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík poté nejlepšího střelce minulé ligové sezony spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřadil z kádru.
Proti Chorého konci v týmu zasáhl majitel klubu Pavel Tykač a jednatřicetiletému útočníkovi dal ještě jednu šanci. Douděra by měl naopak odejít.
Holeš zdůraznil, že pokud má Slavia Chorého na hřišti, musí jeho předností využívat mnohem víc.
„Když tam máme takového útočníka, musíme se snažit, aby tam létaly centry z jedné i druhé strany. To se nám dnes nedařilo a nepodařilo se nám ho využít. Jsme ale rádi, že ho máme zpátky,“ uvedl třiatřicetiletý stoper.
Chorý šel do hry dříve, než trenér Jindřich Trpišovský původně plánoval. Chytil měl totiž od začátku utkání zdravotní problémy.
„Čekali jsme, jak se zápas bude vyvíjet. Tím, že Mojma byl od prvního souboje polozraněný a s rukou nemohl moc hýbat, přišlo střídání dřív, než jsme si mysleli. Viděli jsme, že souboj na Mojmovi zanechal stopy,“ řekl Trpišovský.
V době Chorého příchodu vedla Slavia 1:0, náskok ale neudržela. Také Trpišovský připustil, že jeho tým měl být po přestávce směrem dopředu nebezpečnější.
„Čekal bych, že za stavu 1:0 víc podržíme balon, víc je vybrejkujeme a budeme aktivnější na soupeřově polovině. Samozřejmě nějaké souboje nám vyhrál a udržel míče. Týká se to ale všech hráčů, že ve druhém poločase musíme být nebezpečnější směrem nahoru,“ dodal trenér Slavie.
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