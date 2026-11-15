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Chorvatsko - Česko. Poslední a klíčový zápas Ligy národů, šokem v sestavě je Hopi

Sport
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Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov
Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov
Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov

Rusové mají smůlu, hrát nebudou. Kanada vynesla nekompromisní verdikt

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dnes v prohlášení na webu uvedla, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.

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Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.
Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.
Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.

Ticho před inflační bouří. Ceny v obchodech zatím nerostou, drahá ropa a plyn už ale připravují další zdražování

Na cenovkách v českých obchodech zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se blížila další vlna zdražování. Například některé potraviny během podzimu dokonce zlevnily. Jenže klid v regálech je jen dočasný. Ekonomové upozorňují, že v příštích měsících se začnou do cen promítat vyšší náklady na energie a suroviny, které se v ekonomice hromadí už několik měsíců.

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