Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

před 48 minutami
Jakou šanci na postup mají čeští fotbalisté na přímý postup na mistrovství světa? Přestože svou kvalifikační skupinu momentálně vedou, podle statistiků z z Football Meets Data je naděje, že se už v listopadu budou radovat z účasti na šampionátu, o něco málo než desetiprocentní.
Ladislav Krejčí a Tomáš Souček při zápase v Černé Hoře
Ladislav Krejčí a Tomáš Souček při zápase v Černé Hoře | Foto: Reuters

Postup ze skupiny L si podle počítačových predikcí zajistí Chorvaté, jejich triumf ve společnosti Česka, Černé Hory, Faerských ostrovů a Gibraltaru je pravděpodobný na 89 procent. Zbylá procenta náleží jejich soupeřům, respektive Česku, jelikož útok Černohorců na první místo je spíše sci-fi.

Po divokém vítězství 2:0 v Černé Hoře trenér Ivan Hašek vyhlásil, že ve skupině je možné hrát ještě o cokoli, porážka 1:5 v Chorvatsku ovšem šance na přímý postup srazila výrazně dolů.

Český tým má díky loňskému triumfu v Lize národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhá příčka v kvalifikační skupině by nicméně mohla znamenat lepší pozici pro play off a výhodu domácího prostředí pro semifinále.

"Víte, že jsme (pro případnou baráž) na rozhraní druhého a třetího koše. Takže se počítá snad i každý gól. Musíme být koncentrovaní na to, abychom zápasy zvládali a vyhrávali. I kdybychom šli do baráže, byla by samozřejmě velká výhoda jít do ní z druhého koše," podotkl Hašek.

Baráž bude rozdělena do čtyř větví po čtyřech týmech. Cesta na šampionát povede přes dvě semifinále a jedno finále, na MS postoupí jen vítěz zmíněného "miniturnaje". Výhody domácího prostředí pro semifinále se dočkají země z prvního a druhého koše, přičemž velkou roli sehraje umístění na žebříčku FIFA. V něm by se Češi měli po posledním triumfu posunout na 39. pozici.

Stíhací jízdu na klíčovou pozici však podle počítačových simulací nakonec nezvládnou a v listopadu se jen těsně umístí za Poláky, což je odsune do třetího koše.

 
