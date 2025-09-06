Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Postup ze skupiny L si podle počítačových predikcí zajistí Chorvaté, jejich triumf ve společnosti Česka, Černé Hory, Faerských ostrovů a Gibraltaru je pravděpodobný na 89 procent. Zbylá procenta náleží jejich soupeřům, respektive Česku, jelikož útok Černohorců na první místo je spíše sci-fi.
Po divokém vítězství 2:0 v Černé Hoře trenér Ivan Hašek vyhlásil, že ve skupině je možné hrát ještě o cokoli, porážka 1:5 v Chorvatsku ovšem šance na přímý postup srazila výrazně dolů.
Český tým má díky loňskému triumfu v Lize národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhá příčka v kvalifikační skupině by nicméně mohla znamenat lepší pozici pro play off a výhodu domácího prostředí pro semifinále.
"Víte, že jsme (pro případnou baráž) na rozhraní druhého a třetího koše. Takže se počítá snad i každý gól. Musíme být koncentrovaní na to, abychom zápasy zvládali a vyhrávali. I kdybychom šli do baráže, byla by samozřejmě velká výhoda jít do ní z druhého koše," podotkl Hašek.
Baráž bude rozdělena do čtyř větví po čtyřech týmech. Cesta na šampionát povede přes dvě semifinále a jedno finále, na MS postoupí jen vítěz zmíněného "miniturnaje". Výhody domácího prostředí pro semifinále se dočkají země z prvního a druhého koše, přičemž velkou roli sehraje umístění na žebříčku FIFA. V něm by se Češi měli po posledním triumfu posunout na 39. pozici.
Stíhací jízdu na klíčovou pozici však podle počítačových simulací nakonec nezvládnou a v listopadu se jen těsně umístí za Poláky, což je odsune do třetího koše.
📊 Projected Nov 2025 FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 5 Sep):— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 6, 2025
Pot 1: 🇮🇹 1702, 🇩🇰 1612, 🇹🇷 1569, 🇺🇦 1552
Pot 2: 🏴 1542, 🇸🇪 1541, 🇷🇸 1538, 🇵🇱 1510.3
Pot 3: 🇨🇿 1509.7, 🇭🇺 1499, 🇸🇰 1484, 🇧🇦 1344
Pot 4: 🇷🇴 🇲🇰 NIR☘️ 🇲🇩 (UNL entrants)
▪️🇩🇰 projected to enter…