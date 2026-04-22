Reklama
Reklama
Sport

Chelsea v troskách. Naštvaní fanoušci poslali trenéra do háje

Radek Vičík

Krize Chelsea nabrala plné obrátky. Po včerejším debaklu na hřišti Brightonu v poměru 0:3 došla fanouškům trpělivost a stadion Amex se změnil v nepřátelské prostředí.

Liam Rosenior, kouč Chelsea
Liam Rosenior, kouč Chelsea
Reklama

Tentokrát už nešlo jen o frustraci. To byl otevřený výbuch. Ze sektoru fanoušků Blues se ozývalo jasné poselství směrem k trenérovi Liamu Roseniorovi: „F*** off, Rosenior.“

A rozhodně nešlo o ojedinělý moment. Nespokojenost vře už týdny, tenhle večer ji jen naplno uvolnil.

Chelsea nepředvedla vůbec nic, co by připomínalo tým bojující o evropské poháry. Bez energie, bez nápadu, bez reakce. Pátá ligová porážka v řadě bez vstřeleného gólu. Nejhorší série za více než sto let.

Na tohle fanoušci nejsou zvyklí. A už to nevydrželi.

Reklama
Reklama

„Tohle není Chelsea. Tohle je ostuda,“ citují britská média hlasy příznivců Chelsea. Kritika ale nemířila jen na lavičku. Stále častěji se obrací i směrem k vedení klubu.

Rosenior po zápase neskrýval emoce. „Tohle bylo nepřijatelné. Jsem naštvaný,“ řekl. „Chyběla nám odvaha, energie i základní věci jako souboje.“

Jenže právě taková slova mohou mezi fanoušky znít spíš jako prázdné fráze. Ti vidí hlavně výsledky. A ty jsou neobhajitelné.

Chelsea vyhrála jediné z posledních devíti ligových utkání a propadla se mimo pohárové příčky. Místo boje o špičku řeší, jak sezonu alespoň důstojně dohrát.

Reklama
Reklama

Sám trenér navíc naznačil hlubší problém. „Možná jsme se dostali do bodu, kdy to nefunguje,“ připustil.

To je věta, která v podobných situacích zní jako varování.

Klub v posledních letech střídá trenéry ve vysokém tempu a Rosenior měl být novým začátkem. Místo toho se ocitl ve stejném kolotoči. Výsledky nepřicházejí, herní projev se nelepší a tlak sílí.

Důvěra fanoušků mizí. A dávají to najevo čím dál hlasitěji.

Reklama
Reklama

Zajímavé je, že část z nich už nehledá problém jen na lavičce. „Problém je výš,“ zaznívá stále častěji. Kritika směřuje i k rozhodnutím vedení.

Jenže v takových chvílích to obvykle odnese trenér. A Rosenior to ví. „Beru za to odpovědnost,“ řekl.

Otázka zůstává stejná: jak dlouho ji ještě ponese?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Policie ČR, policistka

Kdo zapálil zastupiteli auto? Hluboká nad Vltavou vypsala odměnu

Rada Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku vypsala odměnu 200 000 korun pro člověka, jenž pomůže objasnit motiv zapálení aut místního zastupitele. Policie zadržela dva muže, kteří jsou z požáru obviněni. Stíhaní však zatím neřekli, z jakého důvodu auta zapálili. Odměnu nebude krýt rozpočet města, částku mezi sebou vyberou hlubočtí zastupitelé.

Německý ministr obrany Boris Pistorius.

ŽIVĚ Německý ministr obrany: Rusko se chystá na střet s NATO

Rusko zbrojí a připravuje se na vojenský střet se Severoatlantickou aliancí; zůstává proto největší hrozbou pro německou bezpečnost. Na tiskové konferenci k nové armádní strategii to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Moskva podle něj považuje vojenskou sílu za legitimní nástroj k prosazování svých zájmů. Německo proto hodlá posílit stav své armády.

Reklama
Agrofert, logo

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek.

Reklama
Reklama
Reklama