Chelsea v troskách. Naštvaní fanoušci poslali trenéra do háje

Krize Chelsea nabrala plné obrátky. Po včerejším debaklu na hřišti Brightonu v poměru 0:3 došla fanouškům trpělivost a stadion Amex se změnil v nepřátelské prostředí.
Tentokrát už nešlo jen o frustraci. To byl otevřený výbuch. Ze sektoru fanoušků Blues se ozývalo jasné poselství směrem k trenérovi Liamu Roseniorovi: „F*** off, Rosenior.“
A rozhodně nešlo o ojedinělý moment. Nespokojenost vře už týdny, tenhle večer ji jen naplno uvolnil.
Chelsea nepředvedla vůbec nic, co by připomínalo tým bojující o evropské poháry. Bez energie, bez nápadu, bez reakce. Pátá ligová porážka v řadě bez vstřeleného gólu. Nejhorší série za více než sto let.
Na tohle fanoušci nejsou zvyklí. A už to nevydrželi.
„Tohle není Chelsea. Tohle je ostuda,“ citují britská média hlasy příznivců Chelsea. Kritika ale nemířila jen na lavičku. Stále častěji se obrací i směrem k vedení klubu.
Rosenior po zápase neskrýval emoce. „Tohle bylo nepřijatelné. Jsem naštvaný,“ řekl. „Chyběla nám odvaha, energie i základní věci jako souboje.“
Jenže právě taková slova mohou mezi fanoušky znít spíš jako prázdné fráze. Ti vidí hlavně výsledky. A ty jsou neobhajitelné.
Chelsea vyhrála jediné z posledních devíti ligových utkání a propadla se mimo pohárové příčky. Místo boje o špičku řeší, jak sezonu alespoň důstojně dohrát.
Sám trenér navíc naznačil hlubší problém. „Možná jsme se dostali do bodu, kdy to nefunguje,“ připustil.
To je věta, která v podobných situacích zní jako varování.
Klub v posledních letech střídá trenéry ve vysokém tempu a Rosenior měl být novým začátkem. Místo toho se ocitl ve stejném kolotoči. Výsledky nepřicházejí, herní projev se nelepší a tlak sílí.
Důvěra fanoušků mizí. A dávají to najevo čím dál hlasitěji.
Zajímavé je, že část z nich už nehledá problém jen na lavičce. „Problém je výš,“ zaznívá stále častěji. Kritika směřuje i k rozhodnutím vedení.
Jenže v takových chvílích to obvykle odnese trenér. A Rosenior to ví. „Beru za to odpovědnost,“ řekl.
Otázka zůstává stejná: jak dlouho ji ještě ponese?
