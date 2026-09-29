Chci zpátky svůj život, běduje hrdina MS. Trpí i jeho rodiče a popsal, co je nejhorší

Na letošním fotbalovém mistrovství světa se stal nečekanou hvězdou, teď mu ale získaná sláva nepříjemně zasahuje do života. 40letý kapverdský brankář Vozinha poznává stinnou stránku úspěchu a v rozhovoru pro britský list Observer podotkl, že by mu bylo lépe, kdyby žádný šampionát nebyl.
Kapverdy byly jedním z nováčků MS. V Americe odehrály čtyři zápasy a ani jednou neprohrály v základní hrací době.
Nejdříve šokovaly pozdější mistry světa Španěly remízou 0:0. Další plichty 2:2 s Uruguayí a 0:0 se Saúdskou Arábií stačily Afričanům k postupu ze skupiny.
V prvním kole play off pak mužstvo outsiderů sahalo po prvotřídní senzaci, Argentině nakonec podlehlo 2:3 až po prodloužení.
Svět si však tým z afrického souostroví rychle zamiloval a v centru dění se ocitl právě gólman Vozinha.
Hned po vychytaném čistém kontu proti Španělsku mu na Instagramu stoupl počet sledujících z 56 tisíc na milion. A dnes už jich má 28 milionů.
„Ale upřímně řečeno, kdybych si měl vybrat mezi životem, jaký žiju dnes, a tím, jaký jsem měl předtím, zvolil bych ten původní,“ řekl dva měsíce po turnaji v rozhovoru pro Observer.
Se čtyřicítkou na krku se sympatický kudrnáč blížil konci kariéry ve druhé portugalské lize, předtím chytal za slovenský Trenčín.
„Přišel jsem o klid a pohodu,“ zhodnotil životní převrat po mistrovství.
„Už nemám žádné soukromí, nebo alespoň zdaleka ne tolik jako předtím. Když vyrazím ven nebo do restaurace, vždycky se najde někdo, kdo se chce vyfotit nebo chce podpis. Anebo - co je horší - natáčí si mě. Ale nemyslím, že s tím můžu něco dělat,“ pokračoval.
Spekulovalo se o jeho možném přestupu za Lionelem Messim do Miami, jednal s arabskými celky. Nakonec skončil zkušený brankář v největším chilském klubu Colo Colo.
Slávu teď naplno pociťují také Vozinhovi rodiče na Kapverdách.
„Jeho matka málokomu řekne ne a denně se setkává s fanoušky, kteří přicházejí až k jejímu domu. Žádají o fotku nebo si chtějí popovídat. Otec, ten si drží větší odstup,“ napsal Observer.
„Nejsem tam, takže jim nemůžu pomoct. Musí se naučit s tím žít a nastavit si hranice,“ komentoval sám brankář Josimar José Évora Dias, jehož fotbalová přezdívka znamená v překladu „malá babička“.
Vozinhu totiž vychovávali převážně prarodiče a při dětských sporech utíkal ze hřiště za babičkou.
Vedle nárůstu sledujících dostával při MS, na kterém držel Kapverdy ve hře v zápasech proti favoritům, také řadu nabídek na spolupráci.
„Kývl jsem jen na jednu - s fotbalovou hrou UFL. Propagovat alkohol, tabákové výrobky nebo sázkové kanceláře zatím nechci,“ ujasnil.
Vozinha ve zmíněném rozhovoru zároveň vypíchl pozitivní stránku kapverdského úspěchu. Půlmilionová africká země je rázem globálně mnohem známější.
„Je příjemné cítit se jako takový velvyslanec, ale chci zdůraznit, že to, čeho jsme dosáhli, bylo výsledkem týmového úsilí. Psali jsme historii a nejlepší zprávou by bylo, kdybychom tento impulz dokázali využít k rozvoji naší země a zlepšení životních podmínek našich lidí,“ poznamenal.
S týmem Colo Colo vede Vozinha chilskou ligu a pokračuje i v reprezentaci, ačkoliv původně chtěl po světovém šampionátu skončit.
V aktuálním reprezentačním okně rozehrály Kapverdy kvalifikaci Afrického poháru národů a s Vozinhou v brance prohrály na půdě Mali 1:3. Dnes večer se poprvé po úspěšném MS představí doma, v utkání proti Rwandě.
Sněmovna projednává druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě
Sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat.
„Mohla by představovat existenční hrozbu pro lidstvo,“ varoval Anthropic před AI
Americká společnost Anthropic v prospektu k připravované primární veřejné nabídce akcií varuje, že pokročilá umělá inteligence (AI) by mohla představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která k tomuto prospektu získala přístup. Upozornila, že takové varování je neobvyklé, protože s ním přichází firma, která se sama snaží z této technologie profitovat.
Rakušanovo STAN nasadilo generála do voleb. ODS se zlobí kvůli porušení dohody
Jeden z nejpikantnějších soubojů o senátorské křeslo si na říjen připravil plzeňský centrální obvod. Mandát tam obhajuje Lumír Aschenbrenner. V posledních týdnech mu vyrostl zřejmě největší soupeř, kterým je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejde jen o bitvu generací – oba muže dělí 15 let – ale také o boj mezi hlavními opozičními partnery. Tedy mezi ODS a Starosty.
Policie se zabývá olovem ve vodě. Mohlo dojít k ohrožení životního prostředí
Policie vyšetřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena Voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů, zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje kontaminace. V úterý to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Musk to konečně dokázal. Obří Starship poprvé dosáhla orbity a začíná vydělávat
Loď Starship společnosti SpaceX v pondělí poprvé dosáhla oběžné dráhy a vypustila nové satelity Starlink. Pro Elona Muska a jeho vesmírnou firmu jde o důležitý průlom – Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a zároveň uskutečnila svou první skutečnou komerční misi.