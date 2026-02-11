Chci, aby na mě byli v Česku hrdí, řekl Souček po rekordu. Výsledek ale kousal těžko

Fotbalista West Hamu Tomáš Souček je hrdý, že se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické ligy.
Třicetiletý reprezentační záložník se snažil udělat maximum, aby 39. gólem v Premier League překonal Patrika Bergera.
Radost z rekordní trefy mu trochu pokazil fakt, že Londýňané v šesté minutě nastavení inkasovali vyrovnávací branku a s Manchesterem United v úterním utkání jen remizovali 1:1.
Skóroval potřetí v ligové sezoně a poprvé od 8. listopadu. "Jsem hrdý na to, že jsem ten rekord překonal, protože mi vždy záleželo na tom, odkud pocházím. Jsem z České republiky a chci, aby tam na mě byli hrdí," prohlásil Souček pro klubovou televizi.
Na rekordních 39 gólů potřeboval 217 zápasů, o osm méně než Berger na 38 branek.
Ve West Hamu působí od ledna 2020, střelecky nejvíce se mu povedla hned následující sezona, kdy v Premier League skóroval desetkrát.
"Udělal jsem pro tenhle rekord maximum. Dlouho jsem na tom byl stejně jako Patrik Berger, což byl neuvěřitelný hráč. Mám k němu velký respekt. Teď je rekord můj. Cením si ho a mám z něj radost," uvedl Souček.
Proti Manchesteru v 50. minutě otevřel skóre poté, co na přední tyči usměrnil do sítě přízemní centr Jarroda Bowena.
"Myslím, že to byl skvělý gól. Jarrod předvedl dobrý náběh a já byl zrovna ve správný čas na správném místě," prohlásil Souček.
Štvalo ho, že "Kladiváři" cenné vítězství neudrželi a na 18. místě neúplné tabulky ztrácejí na první nesestupovou příčku dva body.
"Samozřejmě je těžké ten výsledek přijmout. Je zničující, jak k tomu došlo. Mám podobné pocity jako proti Chelsea před necelými dvěma týdny," připomněl Souček, jak West Ham na konci ledna ztratil na Stamford Bridge vedení 2:0 a s londýnským rivalem prohrál 2:3.
"Kladiváři" se nicméně zvedli a z posledních pěti kol čtyřikrát bodovali. "Musíme si z toho vzít spíše pozitiva, než se zaobírat maličkostmi. Ukázali jsme, jak moc nám na tom záleží a jak dobře umíme hrát. Je těžké, že jsme takhle ztratili další body, byli jsme tak blízko. Ale už musíme myslet na další zápasy. Atmosféra v šatně je teď úplně jiná, než byla před dvěma měsíci. Musíme takhle pokračovat," řekl Souček.
Jeho tým má před sebou ještě 12 kol. "Víme, že jsme stále daleko. Ale ne tak daleko, jako jsme byli před dvěma měsíci. Přibližujeme se. Musíme jít zápas po zápase, na tom jediném záleží," podotkl Souček.
"Cítím, že všichni táhneme za jeden provaz. Když potkávám fanoušky před stadionem, stojí za námi. Všichni chceme být i v příští sezoně v Premier League," doplnil Souček, kterému vedení Fotbalové asociace ČR po listopadovém utkání s Gibraltarem minimálně na jeden zápas odebralo v reprezentaci kapitánskou pásku kvůli tomu, že mužstvo nešlo poděkovat fanouškům v "kotli".
