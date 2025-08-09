Fotbal

Slavia - Teplice 3:0. Pražané v pohodě vyhráli, krásně se trefil kapitán Bořil

Aktualizováno před 2 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Teplicemi.
 
Stupidní zákrok. Tohle by neměl dělat, nechápal slávista Provod soupeře z Teplic

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit

Vitík za hrdinu. Gólem zmrazil stuttgartský kotel a rozhodl o výhře pro Bolognu

před 16 minutami
Fotbal

Záložník fotbalové Slavie Lukáš Provod po domácí výhře 3:0 nad Teplicemi ve 4. kole první ligy nechápal hostujícího stopera Dalibora Večerku.
před 1 hodinou
Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele
Domácí

Událost byla nahlášena krátce před 20. hodinou na linku 158.
před 1 hodinou
Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán
Tenis

Tomáš Macháč skončil na turnaji Masters v Cincinnati ve druhém kole.
Aktualizováno před 1 hodinou
Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín
Fotbal

Fotbalisté Viktorie Plzeň na domácím stadionu nečekaně ztratili body, se Slováckem pouze remizovali 1:1.
před 1 hodinou
Toho hráče už jmenovat nebudu, řekl Koubek. Plzeň podle něj nesmí panikařit
Fotbal

Trenér Miroslav Koubek po nečekané remíze 1:1 se Slováckem ve 4. kole první ligy připustil, že fotbalisté Plzně nejsou aktuálně v ideálním rozpoložení
Aktualizováno před 2 hodinami
Sledovali jste online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Teplicemi.
před 3 hodinami

