Hradec Králové - Sparta 0:0. Do sestavy hostů se vrací jako kapitán Sörensen

před 23 minutami
Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou Praha.
 
Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"

Zahraniční ligy: Souček viděl červenou kartu, Krejčí při premiéře v Anglii prohrál

Eden viděl choreo, které obletí fotbalový svět. Pak Vorlický vystřelil Slavii výhru

Slavia - Karviná 3:1. Vorlický přidal druhou trefu a v Edenu slaví vítězství

před 8 minutami
Chceme z Česka mozkovnu, a ne montovnu? Změňme přijímačky na SŠ, říká odborník
Chceme z Česka mozkovnu, a ne montovnu? Změňme přijímačky na SŠ, říká odborník

Na to, aby se u nás prosadila ekonomika s přidanou hodnotou, je zapotřebí úplně jiný typ vzdělání, říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin.
před 23 minutami
Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou Praha.
Aktualizováno před 1 hodinou
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence
Přestaňte hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko, vyzývá Zelenskyj spojence

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Ukrajinské útoky na rafinerie bolí. Rusy ale zachraňuje stará sovětská norma
12:48
Ukrajinské útoky na rafinerie bolí. Rusy ale zachraňuje stará sovětská norma

Srpnové ukrajinské útoky na ruské rafinerie vyřadily podle agentury Reuters přibližně 17 procent ruských rafinérských kapacit.
před 2 hodinami
Zdravotní pojišťovny samy určí, kolik peněz chtějí od lidí, chystá motorista Šťastný
Zdravotní pojišťovny samy určí, kolik peněz chtějí od lidí, chystá motorista Šťastný

"Dokud tady budeme mít nejdražší elektřinu z celé Evropy, tak se sem výroba léků nevrátí," říká motorista Boris Šťastný.
před 2 hodinami
Kladivo na korupci. Albánská ministryně Diella je první svého druhu
Kladivo na korupci. Albánská ministryně Diella je první svého druhu

Je to první virtuální ministryně na světě, a přestože nemá ani ruce, ani nohy, už teď dělá pořádný poprask.
před 2 hodinami
Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"
Talent, lež a skandál. Africký hráč se omladil o šest let, už není "zázračné dítě"

Alamara Viriato Djabi z Guineje-Bissau čelí obvinění, že falšoval svůj věk. Tvrdil, že je o šest let mladší.
