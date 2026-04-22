Reklama
Reklama
Sport

Schick s Leverkusenem na finále poháru nedosáhl, Manchester City vede Premier League

ČTK

Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz.

Patrik Schick a Jonathan Tah v zápase Bayer Leverkusen - Bayern Munich Foto: REUTERS
Reklama

Bavorský gigant, který v neděli s předstihem oslavil rekordní 35. bundesligový titul, se v berlínském finále 23. května utká se Stuttgartem, nebo Freiburgem, jejichž souboj je na programu ve čtvrtek.

Hosté si v úvodu vytvořili řadu šancí, prosadili se ale až ve 22. minutě. Dvaatřicetiletý kanonýr Kane si zpracoval Musialovu přihrávku a zblízka otevřel skóre.

Kapitán anglické reprezentace je se sedmi góly nejlepším střelcem soutěže, celkem v soutěžním ročníku nasázel 52 branek. Až v nastavení přidal pojistku Díaz. Český reprezentant Schick odehrál celý zápas.

Bayern se probojoval do finále po šesti letech, kdy si připsal rekordní 20. triumf. Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho dál můžou pomýšlet na třetí treble v klubové historii po sezonách 2012/13 a 2019/20.

Reklama
Reklama

Příští týden rozehrají semifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Paris St. Germain. Leverkusen dosud ovládl Německý pohár dvakrát.

Semifinále Německého fotbalového poháru: Leverkusen - Bayern Mnichov 0:2 (22. Kane, 90.+3 Díaz).

Citizens zpečetili osud Burnley

Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela anglické ligy.

Naopak Burnley je po Wolverhamptonu s kapitánem české reprezentace Ladislavem Krejčím druhým sestupujícím týmem.

Reklama
Reklama

Duel Burnley s Manchesterem City v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League.

Citizens, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října.

Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.

Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.

Reklama
Reklama

Anglická fotbalová liga - 34. kolo: Bournemouth - Leeds 2:2 (60. Kroupi, 86. Rayan - 68. vlastní Hill, 90.+7 Longstaff), Burnley - Manchester City 0:1 (5. Haaland).

Tabulka:

1.

Manchester City

33

21

7

5

66:29

70

2.

Arsenal

33

21

7

5

63:26

70

3.

Manchester United

33

16

10

7

58:45

58

4.

Aston Villa

33

17

7

9

47:41

58

5.

Liverpool

33

16

7

10

54:43

55

6.

Brighton

34

13

11

10

48:39

50

7.

Bournemouth

34

11

16

7

52:52

49

8.

Chelsea

34

13

9

12

53:45

48

9.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

10.

Everton

33

13

8

12

40:39

47

11.

Sunderland

33

12

10

11

36:40

46

12.

Fulham

33

13

6

14

42:46

45

13.

Crystal Palace

32

11

10

11

35:36

43

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

34

9

13

12

44:51

40

16.

Nottingham

33

9

9

15

36:45

36

17.

West Ham

33

8

9

16

40:57

33

18.

Tottenham

33

7

10

16

42:53

31

19.

Burnley

34

4

8

22

34:67

20

20.

Wolverhampton

33

3

8

22

24:61

17

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Íránská média kolem 12:00 SELČ oznámila, že íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zastavily dvě nákladní lodě, nad kterými následně převzaly kontrolu. Podle prohlášení totiž neměly k plavbě potřebná povolení íránských úřadů. Foto je ilustrační.
ŽIVĚ Írán zabavil v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě. Na třetí dokonce zahájil palbu

Íránské revoluční gardy ve středu podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Píší to agentury. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama