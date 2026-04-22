Schick s Leverkusenem na finále poháru nedosáhl, Manchester City vede Premier League

Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz.
Bavorský gigant, který v neděli s předstihem oslavil rekordní 35. bundesligový titul, se v berlínském finále 23. května utká se Stuttgartem, nebo Freiburgem, jejichž souboj je na programu ve čtvrtek.
Hosté si v úvodu vytvořili řadu šancí, prosadili se ale až ve 22. minutě. Dvaatřicetiletý kanonýr Kane si zpracoval Musialovu přihrávku a zblízka otevřel skóre.
Kapitán anglické reprezentace je se sedmi góly nejlepším střelcem soutěže, celkem v soutěžním ročníku nasázel 52 branek. Až v nastavení přidal pojistku Díaz. Český reprezentant Schick odehrál celý zápas.
Bayern se probojoval do finále po šesti letech, kdy si připsal rekordní 20. triumf. Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho dál můžou pomýšlet na třetí treble v klubové historii po sezonách 2012/13 a 2019/20.
Příští týden rozehrají semifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Paris St. Germain. Leverkusen dosud ovládl Německý pohár dvakrát.
Semifinále Německého fotbalového poháru: Leverkusen - Bayern Mnichov 0:2 (22. Kane, 90.+3 Díaz).
Citizens zpečetili osud Burnley
Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela anglické ligy.
Naopak Burnley je po Wolverhamptonu s kapitánem české reprezentace Ladislavem Krejčím druhým sestupujícím týmem.
Duel Burnley s Manchesterem City v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League.
Citizens, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října.
Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.
Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.
Anglická fotbalová liga - 34. kolo: Bournemouth - Leeds 2:2 (60. Kroupi, 86. Rayan - 68. vlastní Hill, 90.+7 Longstaff), Burnley - Manchester City 0:1 (5. Haaland).
Tabulka:
1.
Manchester City
33
21
7
5
66:29
70
2.
Arsenal
33
21
7
5
63:26
70
3.
Manchester United
33
16
10
7
58:45
58
4.
Aston Villa
33
17
7
9
47:41
58
5.
Liverpool
33
16
7
10
54:43
55
6.
Brighton
34
13
11
10
48:39
50
7.
Bournemouth
34
11
16
7
52:52
49
8.
Chelsea
34
13
9
12
53:45
48
9.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
10.
Everton
33
13
8
12
40:39
47
11.
Sunderland
33
12
10
11
36:40
46
12.
Fulham
33
13
6
14
42:46
45
13.
Crystal Palace
32
11
10
11
35:36
43
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
34
9
13
12
44:51
40
16.
Nottingham
33
9
9
15
36:45
36
17.
West Ham
33
8
9
16
40:57
33
18.
Tottenham
33
7
10
16
42:53
31
19.
Burnley
34
4
8
22
34:67
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24:61
17
