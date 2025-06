Čeští mladíci favoritovi vzdorovali, srazily je ale chyby. Na úvod ME podlehli Anglii

Čeští fotbalisté zahájili mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku porážkou 1:3 s Anglií. Obhájce titulu poslal v Dunajské Stredě do vedení v 39. minutě Harvey Elliott, druhou branku přidal krátce po změně stran Jonathan Rowe. Vzápětí snížil Daniel Fila, v 76. minutě ale definitivně rozhodl Charlie Cresswell.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka podlehli dnešnímu soupeři i na úvod minulého šampionátu, před dvěma lety v Gruzii prohráli 0:2. Celkově česká jednadvacítka nestačila na Anglii popáté za sebou. Ve druhém zápase skupiny B "Lvíčata" vyzvou v neděli Německo, které si dnes poradilo 3:0 se Slovinskem. I zbývající dvě utkání odehraje český výběr v Dunajské Stredě, se Slovinskem se tam utká 18. června. Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky ze čtyřčlenné tabulky. "Na šance to bylo vyrovnané utkání, ale celkově náš výkon dobrý nebyl. I tak jsme měli hlavně za nerozhodného stavu příležitosti po standardkách, bohužel jsme nevyužili ani brejkové situace, které se naskytly. Naopak jsme dostali dva trochu ušmudlané góly," zhodnotil Suchopárek v rozhovoru pro ČT sport. Vyrovnaný první poločas nenabídl příliš gólových šancí. Jako první zahrozil v deváté minutě Hutchinson, Horníček jeho pokus vytáhl nad břevno. Podobně si poradil v 27. minutě Beadle s Chaloupkovou nebezpečnou hlavičkou. Angličané udeřili stejně jako před dvěma lety v závěru úvodního dějství. Livramentův sražený centr z levé strany přeletěl Horníčka, McAtee na zadní tyči nabil proti noze Elliottovi a ten prostřelil všechny bránící hráče. Záložník Liverpoolu potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu a navázal na sedm gólů z kvalifikace. Záhy mohl odpovědět Spáčil, jeho hlavičku po rohu zastavil na brankové čáře stoper Quansah. Místo vyrovnání český tým ve 48. minutě inkasoval podruhé. Livramento na levé straně oklamal dva protihráče, jeho střílený centr mírně tečoval Rowe do klečícího Horníčka a od něj se odrazil míč do sítě. Nepříznivé skóre na chvíli utišilo i neúnavně povzbuzující české fanoušky, kteří měli v hledišti nad Angličany drtivou převahu. V 51. minutě už se ale i oni mohli radovat z gólu. Sejk přesným centrem našel před bránou Filu, který hlavou zakončil spolupráci obou útočníků. "Hráli jsme jim to hodně za obranu, z toho byly standardní situace a šance. Náš gól byl vyústěním toho, co jsme chtěli hrát. Věděl jsem, že Filouse najdu," popsal Sejk. Po divokém úvodu poločasu Angličané zklidnili hru a drželi těsný náskok. Čtvrt hodiny před koncem navíc přidali rozhodující zásah po rohu, z nichž byl v průběhu zápasu nebezpečný hlavně český celek. Po Scottově centru se Cresswell příliš snadno dostal k hlavičce a umístil míč k tyči. Třetí gól zlomil odpor české reprezentace a favorit s přehledem kontroloval výsledek. Zdramatizovat závěr duelu mohl pouze v 89. minutě Vecheta, v dobré pozici ale trefil jen Beadlea uprostřed brány. Češi opět neuspěli v zahajovacím utkání "malého" Eura, v posledních pěti případech uhráli jedinou remízu. "Teď nás čeká Německo, které jako jediný tým v této kategorii během dvou let neprohrálo zápas. Věřím, že se dobře připravíme a získáme tři body, což se nám podařilo i na předcházejícím mistrovství," připomněl Suchopárek vítězství 2:1 nad Německem. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let na Slovensku: Skupina B (Dunajská Streda): Česko - Anglie 1:3 (0:1) Branky: 51. Fila - 39. Elliott, 48. Rowe, 76. Cresswell. Rozhodčí: Masijev - Abdullajev, Talibov (všichni Ázerb.) - Storks (video, Něm.). ŽK: Anderson (Anglie). ČR: Horníček - Chaloupek, Prebsl, Spáčil - Hadaš (86. Koželuh), Vydra (86. Kričfaluši), Stránský (81. Sojka), Suchomel - Daněk (81. Vecheta) - Sejk, Fila (64. Karabec). Trenér: Suchopárek. Anglie: Beadle - Livramento, Quansah, Cresswell, Gray - Scott (84. Morton), Anderson (84. Hackney), Elliott - Hutchinson (78. Iling-Junior), McAtee (69. Stansfield), Rowe (69. Nwaneri). Trenér: Carsley. Skupina B: Nitra: Německo - Slovinsko 3:0 (2:0). Branky: 19., 42. a 82. z pen. Woltemade. 1. Německo 1 1 0 0 3:0 3 2. Anglie 1 1 0 0 3:1 3 3. Česko 1 0 0 1 1:3 0 4. Slovinsko 1 0 0 1 0:3 0 Skupina D: Prešov: Ukrajina - Dánsko 2:3 (1:0). Branky: 22. Vološyn, 78. Braharu - 62. Bischoff, 81. Böving, 85. Osula. Košice: Finsko - Nizozemsko 2:2 (2:0). Branky: 25. Terho, 28. Keskinen - 59. Valente, 90.+3 Poku. 1. Dánsko 1 1 0 0 3:2 3 2. Finsko 1 0 1 0 2:2 1 Nizozemsko 1 0 1 0 2:2 1 4. Ukrajina 1 0 0 1 2:3 0