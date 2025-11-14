Fotbal

Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Čeští fotbalisté obsadí v kvalifikační skupině L druhé místo a čeká je play off o postup na mistrovství světa. Stvrdila to dnešní výhra prvního Chorvatska 3:1 nad Faerskými ostrovy, které ze třetí příčky již nemohou národní tým dohnat.
Balkánský celek postoupil přímo na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě v příštím roce, kde bude obhajovat bronz.

Češi v pondělí zakončí kvalifikační boje zápasem v Olomouci proti Gibraltaru. Beznadějně poslední tým skupiny dnes prohrál na svém hřišti 1:2 s Černou Horou. Svěřenci dočasného kouče Jaroslava Köstla nemohou přijít o účast v play off, stále však bojují o místo ve druhém losovacím koši a výhodu semifinále baráže v domácím prostředí.

Faeřané před měsícem překvapivě porazili doma 2:1 český výběr a dnes v Rijece dělali problémy i Chorvatsku, které je v úvodním vzájemném duelu v září zdolalo jen 1:0. Hosty poslal do vedení po čtvrthodině tečovanou střelou Turi. Vzápětí srovnal po závaru Gvardiol a v 57. minutě dokonal obrat důrazný Musa, bývalý hráč Slavie, Liberce nebo Žižkova. Pojistku přidal Vlašič.

Chorvaté mají šestibodový náskok na český tým. Mezi světovou elitou, která bude poprvé čítat 48 mužstev, si zahrají počtvrté za sebou. Příští rok tak mohou zkompletovat medailovou sbírku, před sedmi lety získali stříbro.

Gibraltar vedl proti Černé Hoře po Jessopově gólu, ještě do poločasu ale otočili skóre z přímého kopu Adžič a z penalty Krstovič. Gibraltar nebodoval ani v 53. utkání v rámci kvalifikací na evropské a světové šampionáty.

Postup na šampionát se nepodařilo stvrdit Nizozemcům, i remíza 1:1 v Polsku je ale velmi přiblížila cíli. Na gól domácího Kamiňského odpověděl krátce po pauze Depay, s osmi trefami druhý nejlepší střelec evropské kvalifikace. "Oranje" mají v čele skupiny G tříbodový náskok před dnešním soupeřem a výrazně lepší skóre, na závěr proti Litvě jim stačí i remíza.

Oba týmy mají jistou nejméně baráž. Ve druhém utkání skupiny Finsko překvapivě podlehlo doma 0:1 Maltě. Porážce nezabránili ani sparťanský záložník Kairinen a pravý bek Pardubic Mahuta.

Vyrovnaná je situace v čele skupiny A, v níž jsou odskočené dva týmy se shodným bodovým ziskem. Slovensko, za které nastoupil sparťan Haraslín, díky Bobčekově zásahu z nastaveného času zdolalo doma 1:0 Severní Irsko a v posledním kole si zahraje v Německu o přímý postup. Favorit skupiny dnes uspěl 2:0 v Lucembursku, oba góly dal útočník Woltemade.

 
