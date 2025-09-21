Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze

Do utkání vstoupil lépe PSV, už v 7. minutě otevřel skóre Sajbarí. Ještě do poločasu vyrovnal Taylor z penalty.
Domácí se opět ujali vedení devět minut před koncem, ale v dramatickém závěru rozhodl o dělbě bodů Glukh.
Kovář, který už počtvrté za sebou dostal v lize minimálně dva góly, i Jaroš si připsali několik důležitých zákroků.
Mimo českou ligu proti sobě nastoupili dva čeští gólmani poprvé od sezony 2019/20, kdy v bundeslize chytali v jednom utkání Tomáš Koubek (Augsburg) a Jiří Pavlenka (Brémy).
Týmy Kováře a Jaroše dělí v tabulce pouze bod, PSV je druhý a Ajax třetí. I díky Jarošovi patří Ajax spolu s Feyenoordem a Alkmaarem ke trojici dosud neporažených týmů.
Právě Feyenoord a Alkmaar v dalším šlágru kola remizovali 3:3. Český záložník Alkmaaru Matěj Šín přišel na trávník v 82. minutě za nepříznivého stavu 2:3, jeho celek vyrovnal v osmé minutě nastavení z penalty.
Nizozemská fotbalová liga - 6. kolo:
PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 2:2, Alkmaar - Feyenoord Rotterdam 3:3, Zwolle - Deventer 0:2, Heerenveen - Nijmegen 3:2, Volendam - Excelsior Rotterdam 1:2, Groningen - Telstar 2:0, Sittard - Utrecht 1:0, Breda - Almelo 2:1.
|1.
|Feyenoord Rotterdam
|6
|5
|1
|0
|14:4
|16
|2.
|PSV Eindhoven
|6
|4
|1
|1
|19:10
|13
|3.
|Ajax Amsterdam
|6
|3
|3
|0
|12:6
|12
|4.
|Groningen
|6
|4
|0
|2
|12:9
|12
|5.
|Alkmaar
|5
|3
|2
|0
|12:7
|11
|6.
|Sittard
|6
|3
|1
|2
|10:9
|10
|7.
|Nijmegen
|6
|3
|0
|3
|19:12
|9
|8.
|Utrecht
|6
|3
|0
|3
|11:5
|9
|9.
|Deventer
|6
|2
|3
|1
|11:9
|9
|10.
|Sparta Rotterdam
|6
|3
|0
|3
|8:16
|9
|11.
|Twente Enschede
|6
|2
|1
|3
|9:8
|7
|12.
|Breda
|6
|2
|1
|3
|6:10
|7
|13.
|Zwolle
|5
|2
|0
|3
|4:7
|6
|14.
|Excelsior Rotterdam
|6
|2
|0
|4
|5:13
|6
|15.
|Heerenveen
|6
|1
|2
|3
|8:10
|5
|16.
|Volendam
|6
|0
|4
|2
|7:11
|4
|17.
|Telstar
|6
|1
|1
|4
|5:11
|4
|18.
|Almelo
|6
|0
|0
|6
|3:18
|0