Fotbal

Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Souboj českých brankářů v nizozemské fotbalové lize skončil bez vítěze. PSV Eindhoven s Matějem Kovářem remizoval 2:2 s Ajaxem Amsterdam, za který chytal Vítězslav Jaroš.
Sestřih utkání Eindhoven - Ajax | Video: Asociated Press

Do utkání vstoupil lépe PSV, už v 7. minutě otevřel skóre Sajbarí. Ještě do poločasu vyrovnal Taylor z penalty.

Domácí se opět ujali vedení devět minut před koncem, ale v dramatickém závěru rozhodl o dělbě bodů Glukh.

Kovář, který už počtvrté za sebou dostal v lize minimálně dva góly, i Jaroš si připsali několik důležitých zákroků.

Mimo českou ligu proti sobě nastoupili dva čeští gólmani poprvé od sezony 2019/20, kdy v bundeslize chytali v jednom utkání Tomáš Koubek (Augsburg) a Jiří Pavlenka (Brémy).

Týmy Kováře a Jaroše dělí v tabulce pouze bod, PSV je druhý a Ajax třetí. I díky Jarošovi patří Ajax spolu s Feyenoordem a Alkmaarem ke trojici dosud neporažených týmů.

Právě Feyenoord a Alkmaar v dalším šlágru kola remizovali 3:3. Český záložník Alkmaaru Matěj Šín přišel na trávník v 82. minutě za nepříznivého stavu 2:3, jeho celek vyrovnal v osmé minutě nastavení z penalty.

Nizozemská fotbalová liga - 6. kolo:

PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 2:2, Alkmaar - Feyenoord Rotterdam 3:3, Zwolle - Deventer 0:2, Heerenveen - Nijmegen 3:2, Volendam - Excelsior Rotterdam 1:2, Groningen - Telstar 2:0, Sittard - Utrecht 1:0, Breda - Almelo 2:1.

1. Feyenoord Rotterdam 6 5 1 0 14:4 16
2. PSV Eindhoven 6 4 1 1 19:10 13
3. Ajax Amsterdam 6 3 3 0 12:6 12
4. Groningen 6 4 0 2 12:9 12
5. Alkmaar 5 3 2 0 12:7 11
6. Sittard 6 3 1 2 10:9 10
7. Nijmegen 6 3 0 3 19:12 9
8. Utrecht 6 3 0 3 11:5 9
9. Deventer 6 2 3 1 11:9 9
10. Sparta Rotterdam 6 3 0 3 8:16 9
11. Twente Enschede 6 2 1 3 9:8 7
12. Breda 6 2 1 3 6:10 7
13. Zwolle 5 2 0 3 4:7 6
14. Excelsior Rotterdam 6 2 0 4 5:13 6
15. Heerenveen 6 1 2 3 8:10 5
16. Volendam 6 0 4 2 7:11 4
17. Telstar 6 1 1 4 5:11 4
18. Almelo 6 0 0 6 3:18 0
 
Mohlo by vás zajímat

Na rychlý gól Liberce jediná odpověď až v závěru. Slavia přepustila čelo tabulky

Na rychlý gól Liberce jediná odpověď až v závěru. Slavia přepustila čelo tabulky

Liberec - Slavia 1:1. Sešívaní museli od začátku dotahovat, v Liberci získali bod

Liberec - Slavia 1:1. Sešívaní museli od začátku dotahovat, v Liberci získali bod

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty

Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty
Fotbal sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 39 minutami
"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel
Motorismus

"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel

Plochodrážník Adam Bubba Bednář najel ve finále Zlaté přilby v Pardubicích do startovní pásky.
před 40 minutami
Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů
Hokej

Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Ambiciózní Pardubice znovu prohrály, tentokrát v Plzni. Ze šesti zápasů už mají tři porážky. Sparta vyhrála po nájezdech ve Vítkovicích.
před 1 hodinou
Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze
2:28
Fotbal

Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze

PSV Eindhoven s Matějem Kovářem remizoval 2:2 s Ajaxem Amsterdam, za který chytal Vítězslav Jaroš.
Aktualizováno před 1 hodinou
Příznivci zavražděného Kirka se sjíždějí do Arizony na poslední rozloučení
Zahraničí

Příznivci zavražděného Kirka se sjíždějí do Arizony na poslední rozloučení

Účast plánují i další představitelé Trumpovy administrativy, včetně ministrů zahraničí, obrany a zdravotnictví, nebo prezidentův nejstarší syn.
před 1 hodinou
Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty
Zahraničí

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad zemí. Stavba má významně usnadnit dopravu a Čína ji prezentuje jako symbol ambiciózních megastaveb.
Aktualizováno před 1 hodinou
Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu
Zahraničí

Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu

V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli.
před 2 hodinami
Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu
Zahraničí

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne," uvedl v prohlášení izraelský premiér.
Další zprávy