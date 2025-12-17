Český kouč promluvil o konfliktech s hvězdou z Plzně. Stály ho místo

Na Slovensku si udělal výborné jméno, s Trnavou se ale neloučil v dobrém. Český fotbalový kouč Michal Ščasný promluvil o tom, proč ve Spartaku předčasně skončil. A přiznal, že jedním z hlavních důvodů byly konflikty s útočnou hvězdou, která v klubu hostuje z Plzně.
Trnava odvolala Ščasného 18. listopadu po pouhých pěti měsících u mužstva. Podle prohlášení klubu „po vzájemné diskusi“.
„V žádném případě nešlo o oboustrannou dohodu,“ uvedl nyní Ščasný v rozhovoru pro regionální deník MY Trnava.
„Bylo to celé zvláštní. K odvolání nedošlo hned po zápase s Prešovem, byla tam reprezentační přestávka. Celý týden jsme trénovali, přes víkend měli volno, v pondělí a úterý jsme seděli s hráči, měli s nimi pohovory. Se slovenskými a českými fotbalisty jsme měli pozitivní debatu. I s legionáři jsme si některé věci vysvětlili, energie na trénincích byla fantastická,“ líčil rodák z Prahy dění v půlce listopadu.
Telefonát od Martina Škrtela, bývalého skvělého obránce slovenské reprezentace či Liverpoolu a nyní sportovního ředitele Trnavy, ho zaskočil.
„V úterý po obědě mi Martin Škrtel volal, že mám přijít na stadion. Tam mi to spolu s prezidentem Petrem Machem oznámili. Důvody, které mi řekli, absolutně neberu,“ prohlásil Ščasný.
Sedmačtyřicetiletému kouči, který v české nejvyšší soutěži odkopal 89 zápasů za Viktorii Žižkov, vedení slovenského klubu vyčítalo například to, že někteří hráči z lavičky necítí jeho důvěru a nevědí, co mají dělat.
„Se všemi hráči jsem komunikoval kromě Metsoka a Taradudy, který dostal šanci odejít, protože na to výkonnostně jednoduše neměl,“ vysvětloval Ščasný.
Případ Idjessiho Metsoka byl ovšem jiný. A pořádně ožehavý. „Všichni v klubu věděli, proč Metsoko nedostává šanci. Nebylo to kvůli jeho výkonnosti,“ přiznal syn Zdeňka Ščasného, bývalého hráče i trenéra Sparty Praha.
Tožský útočník si krátce poté, co přišel do Trnavy na hostování z Plzně, dal na sociální sítě fotku v dresu Slovanu Bratislava, tedy největšího rivala Spartaku, kde působil v předchozí sezoně. A přidal popisku „Nikdy nezapomenu“.
Podle Ščasného bylo takové chování nepřípustné. „Byli jsme v kabině, kde jsem mu to vyčítal, a on začal něco vysvětlovat. Řekl jsem mu, aby byl zticha, že jsem ještě neskončil. On však pokračoval a skákal mi do řeči. To bylo další překročení hranic,“ popisoval rodák z Prahy.
Nebyl to jediný konflikt s hráčem, který si udělal jméno v druholigovém Vyškově, po přestupu do Plzně ale odehrál v české nejvyšší soutěži jen osm utkání.
Metsoko v Trnavě odmítl jít běhat po zápase předkola Evropské ligy se švédským Häckenem či podat ruku spoluhráčům před domácím utkáním.
Poslední kapkou byl další incident v šatně. „Řekl jsem mu, že není týmový hráč, že nežije s mužstvem a je arogantní. On reagoval, že jsem arogantní já,“ líčil Ščasný.
Poté co ho klub odvolal, převzal dočasně trénování mužstva sám Škrtel. Do sestavy Metsoka vrátil, Tožan dal následně ve čtyřech zápasech tři góly.
Ščasnému klub vyčítal i výkony, které prý nebyly na stejné úrovni jako v úvodu sezony.
„To, že jsme hráli na začátku atraktivně a byli jsme efektivní, mi uškodilo. Spousta lidí snad začala věřit, že jdeme hrát o titul,“ krčil rameny kouč.
„Přišlo však třináct nových hráčů, přebudovával se kádr, způsob hry, a to není jednoduché. Když chcete hrát atraktivní fotbal, vyžaduje to čas. Určitě víc než třináct zápasů,“ posteskl si Ščasný, který měl smlouvu na dva roky.
V Trnavě působil už v ročníku 2018/19. Nejprve jako asistent Radoslava Látala a potom jako hlavní trenér. Na Slovensku koučoval také Senici, Nitru a Banskou Bystrici.
Nyní byl odvolaný v době, kdy byl Spartak na čtvrtém místě s osmibodovou ztrátou na Žilinu, která odehrála o zápas víc. A právě bodový odstup byl dalším bodem, který mu vedení klubu vyčítalo.
„S tím opět nesouhlasím. Měli jsme stejný počet bodů, jaký měl Spartak minulou sezonu. A měli jsme lepší návštěvnost,“ vypíchl Ščasný.
„Měli jsme k dobru dohrávku s Podbrezovou, kterou kdybychom zvládli, tak ztrácíme dva body na Dunajskou Stredu. Neviděl jsem, že by nám soupeři utekli. Věděl jsem, že Žilina poztrácí body, protože do té doby byla velmi efektivní. Věděl jsem, že se to otočí, ale v klubu už neměli trpělivost,“ dodal český kouč.
Trnava nakonec přezimuje ve slovenské lize na třetím místě se čtyřbodovým mankem na Slovan Bratislava.
Putinův velký problém: „Černé vdovy“ mu loví vojáky. A nejde jim zdaleka jen o peníze
Rozhořčení vlastenečtí blogeři a bulvární tisk v Rusku varují vojáky před podvody takzvaných „černých vdov“. Tedy žen, které svádějí a lákají bojovníky do manželství, aby mohly pobírat pozůstalostní dávky, pokud jejich muži zahynou v boji na Ukrajině. Reportér Current Time Andrej Čerkasov zmapoval ruská média a zjistil, že jde i o velké riziko pro bezpečnost země.
Bestie s dětskou tváří. Skutečný příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky
17. prosince 1985. Před 40 lety pražský městský soud uzavřel kauzu Jiřího Straky, jenž v Praze znásilnil a zavraždil tři ženy, další napadl a dopustil se i jiných trestných činů. Pro Straku, který zločiny spáchal v době příprav na Spartakiádu, se vžilo označení spartakiádní vrah. Tehdy šestnáctiletého mladíka soud poslal do vězení na deset let. Dohromady ve věznicích a v léčebnách strávil 19 let.
Unikátní operace v Motole. Srdce dostalo miminko, které bylo přes rok na přístrojích
Lékaři z Fakultní nemocnice (FN) Motol transplantovali srdce miminku, které bylo více než rok napojené na přístrojovou podporu. Do tamní nemocnice bylo přijaté v 88 dnech života. Některé zákroky, které byly pro jeho záchranu potřeba, lékaři u tak malého dítěte dosud v Motole nepoužili.
Nejchytřejší lidé historie dle IQ: Někteří na tom vydělali, jiné málem upálili
Mít takzvaně "shůry dáno" nemusí být vždycky jenom výhra. Pro lidi, kteří se pyšní vysokým IQ, to platí dvojnásob. Někteří dokázali svůj mimořádný intelekt řádně zpeněžit, jiné kvůli němu soudili nebo chtěli rovnou upálit. V galerii přinášíme životní osudy těch, kteří svým nadáním formovali vědecký pokrok lidstva napříč vědou, uměním nebo literaturou.
"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá
Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.